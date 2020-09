Κλεάνθης Γρίβας

(ΑΛΛΑ, ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΚΑΙ 10.000 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ)

Ένα μαζικό έγκλημα εκ προμελέτης υπό την αιγίδα του «Χίτλερ του 21ου αιώνα» BILL GATES, ο οποίος υπέταξε την παγκόσμια αντιμετώπιση ενός συνήθους ιού στη δική του βιο-πολιτική ατζέντα, μέσω της μαζικής «εξαγοράς συνειδήσεων» εκείνων που είναι πάντα πρόθυμοι να εξαγοραστούν.

Κλεάνθης Γρίβας

1. TA LOCKDOWN «ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝ»

• ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LOCKDOWN

• Π.Ο.Υ. - ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΣΤΟΧΟΣ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ»

• ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

• ΜΑΖΙΚΗ «ΕΞΑΕΡΩΣΗ» ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

• ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:

Ζωές που δεν συμφέρει να βιωθούν

• ΑΘΡΟΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

• ΤΑ CDC ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΑ 96% ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ

• ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΚΡΟΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ:

Ξαναχρησιμοποιώντας το 2020 τις φωτογραφίες των νεκρών προσφύγων του ναυαγίου της Λαπεντούζα του… 2013

• ΘΑΝΑΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: O «ΧΑΡΤΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ» ΤΟΥ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

• ΕΠΟΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΚΟ» ΒΗΜΑ: ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

2. TA LOCKDOWN ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΚΑΙ 10.000 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

«Όποιος σήμερα θέλει να πολεμήσει την ψευτιά και την αμάθεια και να γράφει την αλήθεια έχει να ξεπεράσει το λιγότερο πέντε δυσκολίες. Πρέπει να έχει:

▪ Το θάρρος να γράφει την αλήθεια, παρόλο που παντού την καταπνίγουν.

▪ Την εξυπνάδα να την αναγνωρίζει, παρόλο που παντού την επικαλύπτουν.

▪ Την τέχνη να την κάνει ευκολομεταχείριστη σαν όπλο.

▪ Την κρίση να διαλέξει εκείνους που στα χέρια τους η αλήθεια θα αποχτήσει δύναμη.

▪ Την πονηριά να τη διαδώσει ανάμεσά τους.

Αυτές οι δυσκολίες είναι μεγάλες για εκείνους που γράφουν κάτω από το φασισμό, υπάρχουν όμως και για εκείνους που κυνηγήθηκαν ή αναγκάστηκαν να φύγουν [από τις φασιστικές χώρες] αλλά ακόμα και για όσους γράφουν στις χώρες της αστικής ελευθερίας».

Μπέρτολτ Μπρέχτ,

Πέντε δυσκολίες για να γράφει κανείς την αλήθεια.

Ήρθε η ώρα να απορρίψουμε την εξουσιαστικά επιβαλλόμενη πλύση του εγκεφάλου και να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους όρους και τις έννοιες με το σημαντικό περιεχόμενό τους, σε πείσμα των εξωνημένων εταιρικών Μέσων Μαζικής Αποβλάκωσης και Κατατρομοκράτησης, που για λόγους ιδιοτέλειας μάς βομβαρδίζουν αδιάκοπα με τις κυβερνητικές «αφηγήσεις» για τον κορωναϊό.

1. TA LOCKDOWN «ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝ»

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LOCKDOWN

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ την «πρόβλεψη» που διατύπωσε σε μια κρίση μεγαλομανίας ο Neil Ferguson του Imperial College του Λονδίνου, μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα που, ως σύγχρονος Φρανκεστάιν της αλγοριθμικής αλχημείας και των μαθηματικών «μοντέλων», αποφάνθηκε ότι «ο κορωναϊός θα προκαλούσε 250 εκατομμύρια θανάτους», ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΠΟΥ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου, ΟΗΕ, κ.α.) έβαλαν σε εφαρμογή την πολυεπίπεδη «επιχείρηση κορωναϊός» εναντίον των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, με τη συνεργασία της ηγεσίας της εγκληματικής ιατρικής συντεχνίας και των τεράτων της γενετικής κοπτο-ραπτικής, υπό την υψηλή εποπτεία του «Πολιτικού Γραφείου» μιας παγκοσμιοποιημένης χρηματοπιστωτικής και επιχειρηματικής «αλήτ» στο οποίο συμμετέχουν πρωταγωνιστικά οι κυρίαρχοι του διαδικτύου: Bill Gates της Microsoft, Mark Zuckerberg του Facebook, Instagram, Jeffrey Bezos της Amazon, Lawrence Edward Page και Sergey Brin της Google.

• Το πρώτο έγκλημά τους, αφορά την εντελώς παρανοϊκή επιβολή της νέκρωσης της κοινωνίας και της οικονομίας.

Όταν ένας πολίτης επιχειρεί να σβήσει μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα κατεδαφίζοντας ολόκληρη την πολυκατοικία ή χρησιμοποιώντας βενζίνη αντί για νερό, συλλαμβάνεται πάραυτα από την αστυνομία και υφίσταται τις «προβλεπόμενες» ποινικές ή/και ψυχιατρικές κυρώσεις. Όταν όμως, κάνουν κάτι παρόμοιο οι κυβερνήσεις, οι εντεταλμένοι διαχειριστές της συμβατικής «ιατρικής» και η παγκοσμιοποιημένη επιχειρηματική «αλήτ», αυτο-προβάλλονται ως «ορθολογικοί» διαχειριστές μιας «κατάστασης ανάγκης».

• Το δεύτερο έγκλημα αφορά την σκόπιμη «εξαέρωση» ενός πολύ μεγάλου αριθμού ηλικιωμένων ασθενών, με την κραυγαλέα παράλογη απόφαση για τη μαζική αποστολή τους από τα νοσοκομεία στα γηροκομεία (Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ασθενών, κατ’ ευφημισμό) στα οποία διαμένουν άτομα με σοβαρά και πολλαπλά, κατά κανόνα, υποκείμενα νοσήματα, με τη δικαιολογία ότι έτσι «θα απελευθερώνονταν κρεβάτια για την περίθαλψη του –εικαζόμενου– χειμάρρου των νεότερης ηλικίας ασθενών» που υποτίθεται ότι θα κατέκλυζαν και θα αποδιοργάνωναν τα συστήματα περίθαλψης. Πράγμα που δεν συνέβη ποτέ και πουθενά, αλλά προκάλεσε μια αναμενόμενη σημαντική αύξηση του αριθμού των θανάτων των ηλικιωμένων σ’ αυτά τα κέντρα.

Μόλις άρχισε να εφαρμόζεται η εξοντωτική fake-«επιχείρηση κορωναϊός», όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις διακήρυσσαν ότι τα «lockdown» και η «κοινωνική αποστασιοποίηση» που επέβαλαν, είχαν σχεδιαστεί για «να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους» και τις υπηρεσίες υγείας που σύντομα θα «κατέρρεαν». Αλλά, δεν συνέβη ούτε το ένα ούτε το άλλο: Οι υπερήλικες ασθενείς στα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων, κυριολεκτικώς, αποδεκατίστηκαν μαζικά, ενώ τα συστήματα υγείας κάθε άλλο παρά κατέρρευσαν.

Συνεπώς, οι επίσημες «αιτιολογήσεις» όλων των κυβερνητικών και κρατικών αξιωματούχων και των «επιστημόνων» που τους περιβάλλουν δουλοπρεπώς (και με το αζημίωτο) για τα «lockdown» και την «κοινωνική αποστασιοποίηση» αποτελούσαν απλώς μια αισχρή προπαγάνδα που αποσκοπούσε όχι στην προστασία αλλά στην «κοινωνική συμμόρφωση» των πολιτών.

Π.Ο.Υ. - ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΣΤΟΧΟΣ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ»

Αυτό άλλωστε παραδέχθηκε στις 5 Ιουνίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αρρώστιας και Διαφθοράς (που κατ’ ευφημισμό αποκαλείται «Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας» - ΠΟΥ), σε «φιρμάνι» του με τίτλο: Συμβουλές για τη χρήση μάσκας στο πλαίσιο του COVID-19, αποφαίνεται ότι:

«Η ευρεία χρήση μάσκας από υγιείς ανθρώπους στο περιβάλλον της κοινότητας δεν υποστηρίζεται ακόμη από υψηλής ποιότητας ή άμεσες επιστημονικές αποδείξεις. Υπάρχουν πιθανά οφέλη και βλάβες που πρέπει να ληφθούν υπόψη… η χρήση μάσκας από μόνη της δεν αρκεί για να παρέχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας».

[Αλλά, οι άνθρωποι θα πρέπει να φορούν μάσκα για τους εξής μη-ιατρικούς λόγους:]

«Τα πιθανά πλεονεκτήματα της χρήσης μάσκας από υγιείς ανθρώπους στο ευρύ κοινό:

• Μειώνεται ο δυνητικός στιγματισμός των ατόμων που φορούν μάσκες για να αποτρέψουν τη μόλυνση άλλων ατόμων (έλεγχος πηγής) ή ατόμων που φροντίζουν ασθενείς με COVID-19 σε μη κλινικά περιβάλλοντα.

• Κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι μπορούν να παίξουν ρόλο στη διακοπή της εξάπλωσης του ιού.

• Υπενθυμίζει στους ανθρώπους να συμμορφώνονται με άλλα μέτρα (π.χ., υγιεινή χεριών, να μην αγγίζουν τη μύτη και το στόμα, κ.λπ.). Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να έχει το αντίστροφο αποτέλεσμα. (!!!)

• Προσφέρει πιθανά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη: Εν μέσω της παγκόσμιας έλλειψης χειρουργικών μασκών και ΜΑΠ, η ενθάρρυνση του κοινού να δημιουργήσει τις δικές του μάσκες υφάσματος μπορεί να προωθήσει την ατομική επιχείρηση και την κοινοτική ολοκλήρωση.

• Επιπλέον, η παραγωγή μη-ιατρικών μασκών μπορεί να προσφέρει πηγή εισοδήματος για όσους είναι σε θέση να κατασκευάσουν μάσκες εντός των κοινοτήτων τους…»

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-eng.pdf

Για όσους δεν είναι δέσμιοι του προσωπικού τους συμφέροντος και της έλλειψης κάθε ηθικού ενδοιασμού, από την αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι ο κορωναϊός δεν θα αποτελούσε μεγαλύτερη απειλή από έναν τυπικό ιό της κοινής γρίπης. Παρόλα αυτά, γύρω απ’ αυτόν διαμορφώθηκε συστηματικά μια πολεμική ατμόσφαιρα που στόχευε στην καλλιέργεια μιας πανδημίας κατατρομοκράτησης, πανικού και φόβου, για να που δικαιολογηθεί η –ιστορικά, πρωτοφανής– επιβολή της νέκρωσης της κοινωνίας και της οικονομίας, με τις άπειρες δυσμενείς επιπτώσεις της και στην κοινωνία και στην οικονομία.

Ποτέ μέχρι σήμερα, κανένας ιός γρίπης δεν οδήγησε ούτε σε νέκρωση της κοινωνίας και της οικονομίας, ούτε σε κατάρρευση των συστημάτων υγείας, πράγμα που θα το έκανε εάν αντιμετωπίζονταν με «Lockdown» και μέτρα «κοινωνικής αποστασιοποίησης».

Η παραδοξότητα που ενυπάρχει στις ενέργειες των κυβερνήσεων να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά σε ένα διαμέρισμα κατεδαφίζοντας ολόκληρη την πολυκατοικία ή χρησιμοποιώντας βενζίνη αντί για νερό, αποδεικνύει ότι υπήρχαν πολλοί άλλοι μη-ομολογημένοι λόγοι και σκοποί πίσω από την απόφαση τους να αντιμετωπίσουν τον «νέο» ιό με εκστρατείες στρατιωτικού τύπου, στην επιδίωξη των οποίων οι αξιωματούχοι της κατεστημένης ιατρικής συντεχνίας έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο, θέτοντας την «επιστήμη» τους στην υπηρεσία της κάλυψης πολιτικών αποφάσεων.

Από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής της fake-«Επιχείρησης Κορωναϊός», υποστήριξα ότι υπήρχαν μη-ομολογημένοι λόγοι για τους οποίους οι «μεγάλοι παίκτες» της διεθνούς σκηνής επέβαλαν την ύπαρξη ενός γνωστού ιού ως κεντρικό πρόβλημα της ατομικής και κοινωνικής ζωής παγκοσμίως και ως βασικό εργαλείο για την υπό αναδιάταξη γεωπολιτική ισορροπία που ανατράπηκε με την κατάρρευση του διπολικού συστήματος της περιόδου 1945-1990.

Δυστυχώς, επειδή η φύση και η εξουσία δεν ανέχονται τα κενά, η ανθρωπότητα θα υποστεί τις τραγικές συνέπειες της ανελέητης σύγκρουσης μεταξύ τόσο των δύο μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ και Κίνα) που διεκδικούν τον ρόλο του «παγκόσμιου ρυθμιστή» στη νέα –υπό διαμόρφωση– γεωπολιτική ισορροπία (ρόλο που έπαιζαν οι ΗΠΑ μέχρι το 2000), όσο και μεταξύ των μεσαίων και μικρών δυνάμεων που η επιβίωσή τους εξαρτάται από τη θέση που θα καταφέρουν να πάρουν στη νέα αρχιτεκτονική της ισχύος.

[Βλ. Κλεάνθης Γρίβας, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΑΝΙΚΟΥ ΙΣΟΝ ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (ΖΟΥΓΚλΑ 23-03-2020) https://www.zougla.gr/apopseis/article/to-zitima-den-ine-enas-koronaios---ala-mia-katarefsi

(ENALLAKTIKOS, 24-03-2020) https://www.enallaktikos.gr/Article/51794/pandhmia-panikoy-ison-apodhmia-ths-logikhs--toy-kleanthh-griba

(GRIVAS.INFO, 24-03-2020) http://www.grivas.info/emvolia/367-kl-grivas-koronaios-epidimia-panikou-ison-apodimia-tis-logikis

ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης: η συνηθισμένη εποχική γρίπη μπορεί να σκοτώνει «φυσιολογικά» κάθε χρόνο πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως. Αλλά αυτό δεν αναφέρεται ποτέ από τους πολιτικούς, τους «επιστήμονες» και τα εταιρικά Μέσα Μαζικής Αποβλάκωσης και Κατατρομοκράτησης που μας βομβαρδίζουν ασταμάτητα με έναν διογκωμένο αριθμό θανάτων «από κορωναϊό» (και όχι, «με κορωναϊό», όπως είναι το σωστό).

Ο κορωναϊός δεν έχει σκοτώσει πουθενά τόσο πολλούς ανθρώπους όσους η εποχική γρίπη, και η όποια συμμετοχή του στην πρόκληση θανάτων οφείλεται, κυρίως, στα πρωτοφανή «μέτρα» που πάρθηκαν εναντίον του. Κι αυτό καταγγέλλεται από ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό γιατρών που δηλώνουν δημοσίως ότι το σύνολο των θανάτων που συνδέονται με τον κορωναϊό έχει διογκωθεί υπερβολικά.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο κορωναϊός δεν είναι τόσο θανατηφόρος όσο η εποχική γρίπη. Κι αυτή η αλήθεια δεν μπορεί εξαφανιστεί, παρά τις ναζιστικές μεθοδεύσεις των δικτατόρων του διαδικτύου (Bill Gates/Microsoft, Mark Zuckerberg/Facebook και Instagram, Jeffrey Bezos/Amazon, Lawrence Edward Page και Sergey Brin/Google) και των κατά τόπους πληρωμένων «ταγμάτων των αλητο-λογοκριτών» τους, η δράση των οποίων επικάλυψε τη μαζική εξόντωση χιλιάδων ηλικιωμένων ασθενών.

Σε όλες τις εποχές, σε κάθε κοινωνία και σε οποιοδήποτε καθεστώς, όλοι οι δουλόφρονες μισθωμένοι λογοκριτές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: ανήκουν όλοι στο κατώτερο, απεχθέστερο και αηδιαστικότερο στρώμα του κοινωνικού, «διανοητικού» και ηθικού «Λούμπεν Αληταριάτου». Και αξίζουν μόνο την περιφρόνησή μας.

ΜΑΖΙΚΗ «ΕΞΑΕΡΩΣΗ» ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Σήμερα, όλοι όσοι δεν εργάζονται για λογαριασμό κάποιας κυβέρνησης, της μαφίας της Big Pharma και των εταιρικών Μέσων Μαζικής Αποβλάκωσης που ελέγχονται απ’ αυτή, δεν έχουν καμιά αμφιβολία ότι οι ηλικιωμένοι υπήρξαν στόχος περιθωριοποίησης και, βαθμιαίας, «εξαέρωσης»: Ο στόχος δεν ήταν να προστατέψουμε τους ηλικιωμένους αλλά να τους ξεφορτωθούμε. Η εξόντωση όσο το δυνατόν περισσότερων ηλικιωμένων υπήρξε ένα από τα ουσιαστικά αποτελέσματα της «Επιχείρησης Κορωναϊός». Κι αυτό συνέβη σε όλο τον κόσμο.

Με πρόσχημα την «ανάγκη να απελευθερωθούν κρεβάτια για τους νεότερης ηλικίας ασθενείς με κορωναϊό που επρόκειτο να ‘κατακλείσουν’ τα νοσηλευτικά ιδρύματα», οι διαχειριστές της ζωής αποφάσισαν την μαζική αποστολή των ηλικιωμένων νοσοκομειακών ασθενών (που δεν είχαν ελεγχθεί για κορωναϊό) σε Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων όπου υπήρχαν πολλοί αδύναμοι υπερήλικες ασθενείς με βαριά υποκείμενα νοσήματα, προκαλώντας έτσι τη διασπορά και την αύξηση των θανάτων.

Πρόκειται για μια, εμφανώς καταστροφική, πρακτική, που επιδέχεται δύο μόνο εναλλακτικές ερμηνείες:

Είτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διαχειριστών της εξουσίας και της υγείας σε όλο τον πλανήτη αποτελείται από ημι-ηλίθιους που δεν γνωρίζουν τίποτα ούτε για τον κορωναϊό, ούτε για τις παρενέργειες των αποφάσεών τους, είτε ότι όλη αυτή η πρωτοφανής τραγωδία οργανώθηκε με βάση κάποιο γενικό σχέδιο.

Το γεγονός ότι το έργο «παίχθηκε» με τον ίδιο τρόπο σε όλες σχεδόν τις χώρες, τείνει να ενισχύει τη δεύτερη από τις δύο ερμηνείες: Το μόνο λογικό συμπέρασμα είναι ότι υπήρξε μια προσχεδιασμένη «Επιχείρηση Κορωναϊός» στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόστηκε και ένα μαζικό πρόγραμμα απαλλαγής από μεγάλους αριθμούς ηλικιωμένων σε όλο τον κόσμο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα:

Τα συστήματα υγείας να αποσυμπιεστούν από την (εικαζόμενη) πίεση που θα τα οδηγούσε σε κατάρρευση. Τα συνταξιοδοτικά συστήματα να ανακουφιστούν προσωρινά από το βάρους των συντάξεων που δεν θα χρειάζεται πλέον να καταβληθούν. Οι κυβερνήσεις να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια τόσο από τη μείωση του τεράστιου ετήσιου κόστους της κάλυψης των διαρκώς διογκούμενων ελλειμμάτων και των μεν και των δε.

Τα συστήματα υγείας δεν κατέρρευσαν τόσο στις χώρες που επέβαλαν, όσο και στις χώρες που δεν επέβαλαν lockdown. Κι αυτό συνέβη αφενός γιατί απαλλάχθηκαν από τους ήδη νοσηλευόμενους ασθενείς με την αποστολή τους στα γηροκομεία («απελευθέρωση κρεβατιών») και αφετέρου γιατί δεν κατακλύστηκαν από τα εκατομμύρια των εικαζόμενων (!) ασθενών με Covid-19, διαψεύδοντας πλήρως όλες τις «προβλέψεις» των μαθητευόμενων μάγων των αποτυχημένων «αλγοριθμικών μοντέλων», αυτό το σύγχρονο υποκατάστατο της «γυάλινης σφαίρας» των μάγων του Μεσαίωνα. Εξ’ ου και ο ανεκδοτολογικός χαρακτήρας του ψευδούς επίσημου «αφηγήματος» ότι «τα συστήματα υγείας δεν κατέρρευσαν, ακριβώς επειδή πάρθηκαν μέτρα Lockdown».

ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ «ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

(Ζωές που δεν συμφέρει να βιωθούν)

Η εφαρμογή μιας ναζιστικής επιχείρησης στην εποχή μας, με απλή διαφοροποίηση της ετικέτας της: από «Ζωές που δεν αξίζει να βιωθούν» σε «Ζωές που δεν συμφέρει να βιωθούν»…

Με την αποστολή ηλικιωμένων ατόμων (που δεν είχαν ελεγχθεί παρότι μπορούσαν να είναι φορείς του κορωναϊού) στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, οι εντεταλμένοι διαχειριστές της «υγείας» (κυβερνητικοί αξιωματούχοι, διοικητικοί υπαλληλίσκοι και «επιστήμονες»-ειδικοί του Τίποτα) πυροδότησαν την εκδήλωση ενός ολοκαυτώματος:

Οι νοσηλευόμενοι στα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι ασθενείς με πολλαπλά βαριά υποκείμενα νοσήματα (καρδιακά, αναπνευστικά και νευρολογικά προβλήματα, καρκίνο και πολλές άλλες σοβαρές ασθένειες), οι οποίοι χρειάζονται ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη και φροντίδα για την ικανοποίηση των βασικών βιολογικών αναγκών τους (σίτιση, ενυδάτωση, καθαριότητα, άσκηση, κ.λπ.).

Με την αιφνίδια υπερπλήρωση των Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων, η ικανοποίηση όλων των περιθαλψιακών και βιολογικών αναγκών των υπερηλίκων ασθενών υποβαθμίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του ήδη εξασθενημένου ανοσοποιητικού τους συστήματος.

Συνεπώς, οι «διαχειριστές» υγειονομικής περίθαλψης στέλνοντας σ’ αυτά τα Κέντρα ασθενείς (οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι φορείς του κορωναϊού και οι οποίοι δεν είχαν ελεγχθεί για κορωναϊό), προκάλεσαν τη μετάδοση του ιού στους ευάλωτους ηλικιωμένους ασθενείς των Κέντρων, με συνέπεια να επιδεινώνεται η κατάστασή τους και να καταλήγουν. Φυσικά, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο εάν οι ασθενείς που στάλθηκαν από τα νοσοκομεία στα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων είχαν γρίπη, πράγμα που κανένας δεν διανοήθηκε να κάνει μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για μια απάνθρωπη στη σύλληψή της απόφαση που, τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «μεταφορά από τα γκέτο στο Άουσβιτς», όχι μέσα σε σφραγισμένα τραίνα αλλά σε ασθενοφόρα [χωρίς αυτό να σημαίνει υποβάθμιση της παραδοχής του πυρηνικού ρόλου του Άουσβιτς στην ανάδειξη των ανεξερεύνητων ορίων της βαρβαρότητας του ανθρώπου].

Έτσι, εφαρμόστηκε στη σύγχρονη εποχή μια ναζιστική επιχείρηση, με απλή παραλλαγή της ετικέτας της: από «Ζωές που δεν αξίζει να βιωθούν» σε «Ζωές που δεν συμφέρει να βιωθούν»… Τόσο απλά.

ΑΘΡΟΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Η συστηματική κατατρομοκράτηση του πληθυσμού, επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ήδη τραγική κατάσταση στα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων, εξαιτίας μιας προβλέψιμης παρενέργειας που αφορούσε τους εργαζόμενους στα κέντρα φροντίδας, οι οποίοι:

Δεν είχαν ιδέα για τα μέτρα που έπρεπε να παρθούν κι ούτε διέθεταν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Λειτουργούσαν υπό το καθεστώς της τρομοκρατικής προπαγάνδας των κυβερνήσεων και των εταιρικών ΜΜΕ, ότι «ο ιός θα μπορούσε να σκοτώσει όσους προσβάλλει» και, συνεπώς, και τους ίδιους. Κλήθηκαν να εργαστούν σε καθεστώς απομόνωσης, με απαγόρευση των επαφών τους με τους συγγενείς και τους φίλους τους, χωρίς να υπάρχει κανένας λογικός λόγος.

Σ΄ αυτές τις συνθήκες, υπό το κράτος της τρομοκρατίας, του πανικού και του φόβου για τη δική τους ζωή, πάρα πολλοί εργαζόμενοι σε τέτοια Κέντρα, εγκατέλειψαν τη δουλειά τους (στη Γαλλία για παράδειγμα, το κύμα παραιτήσεων έφτασε στο 40% των εργαζόμενων σε Κέντρα Φροντίδας).

Το συνδυαστικό αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο: στα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων, άρχισε να καταγράφεται ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός θανάτων που αποδόθηκαν στον κορωναϊό (χωρίς τις αναγκαίες εξετάσεις):

Στη Σκωτία το 50% των θανάτων σημειώθηκαν σε Κέντρα Φροντίδας. Στη Σουηδία το 50%. Στην Ισπανία το 66%. Στην Ιταλία το ακριβές ποσοστό είναι άγνωστο, αλλά –σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές– ξεπερνάει το 70% του συνόλου των θανάτων που αποδόθηκαν στην Covid-19. Στην Αγγλία και την Ουαλία, μέσα στις 11 πρώτες εβδομάδες από την έναρξη τις εφαρμογής αυτής της «πολιτικής» μέχρι τις 22 Μαΐου 2020, στα Κέντρα Φροντίδας ηλικιωμένων σημειώθηκαν 50.000 θάνατοι, ένας αριθμός διπλάσιος από τον αναμενόμενο σε κανονικές συνθήκες.

Το γεγονός ότι η αποστολή ηλικιωμένων ασθενών από τα νοσοκομεία στα γηροκομεία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των θανάτων στα γηροκομεία από 50% έως και 75% σε σχέση με τους «κανονικούς» κατ’ έτος θανάτους, τόσο στις χώρες που επέβαλαν Lockdown (π.χ. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία, Βέλγιο, κ.α.) όσο και στις χώρες που δεν το επέβαλαν (π.χ. Σουηδία), σημαίνει απλά ότι αυτή η «ευφυής» μεθόδευση ήταν η αιτία της αύξησης των επιπλέον θανάτων που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι ηλικιωμένοι που πέθαναν σε Κέντρα Φροντίδας, (μόνοι τους, χωρίς προσωπικό και χωρίς την παρουσία των οικείων τους) στην πραγματικότητα δεν πέθαναν από τον κορωναϊό. Πέθαναν από βαθμιαία μείωση της νοσηλευτικής και φαρμακευτικής κάλυψης και της παροχής τροφής, νερού και φροντίδας για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών, σε συνθήκες απομόνωσης.

Ο άγνωστος συνολικός αριθμός των ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού της ολέθριας «σύλληψης», περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων ασθενών που δεν χρειάζονταν να έχουν πεθάνει.

Σύμφωνα με μια πρόχειρη και πολύ συντηρητική εκτίμηση, ο αριθμός των ηλικιωμένων ασθενών που πέθαναν παγκοσμίως, από τις αρχές του Μαρτίου μέχρι το τέλος του Μαΐου 2020, ήταν μεταξύ 100.000 και 150.000.

ΤΑ CDC ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΑ 96% ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19

Στα τέλη Αυγούστου 2020, τα «Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων» των ΗΠΑ (CDC) ανακοίνωσαν τους αριθμούς των θανάτων στις ΗΠΑ «λόγω» της Covid-19 για την περίοδο από 1 Φεβρουαρίου έως 22 Αυγούστου 2020.

Σύμφωνα με την έκθεση των CDC που δόθηκε στη δημοσιότητα:

• Μόνο το 6% των 161.392 θανάτων στις ΗΠΑ σχετίζονται αποκλειστικά με την COVID-19.

• Το άλλο 94% είχε, κατά μέσο όρο, 2 και πλέον προϋπάρχοντα βαριά υποκείμενα νοσήματα (συννοσηρότητες) ανά θάνατο.

• Σχεδόν το 60% όλων των θανάτων αφορούσε άτομα άνω των 75 ετών (κι απ’ αυτούς, το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε άτομα άνω των 80 ετών).

[Ένας πολύ μεγάλος αριθμός απ’ αυτούς τους θανάτους, σημειώθηκε στα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων (!) όπου στάλθηκαν σωρηδόν νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία υπερήλικες ασθενείς, χωρίς να έχουν ελεγχθεί για κορωναϊό. Και κάποιοι ημι-ηλίθιοι διαχειριστές και «ειδικοί» έχουν ακέραια την ευθύνη γι’ αυτό.]

https://nypost.com/2020/08/31/94-of-americans-who-died-from-covid-19-had-contributing-conditions/

Δεδομένου ότι το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ είναι τα 78 έτη, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μερικά κράτη έστειλαν σκόπιμα ασθενείς με COVID-19 στα γηροκομεία όπου οι διαμένοντες υπερήλικες ασθενείς διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΚΡΟΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ:

Ξαναχρησιμοποιώντας εν έτει 2020, τις φωτογραφίες των νεκρών προσφύγων από το ναυάγιο της Λαπεντούζα του… 2013

Γι’ αυτούς τους θανάτους των ηλικιωμένων, δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την τρομοκρατημένη και εν υπνώσει κοινωνία που βομβαρδίζονταν με εικόνες Αποκάλυψης. Οι «εικόνες των στρατιωτικών οχημάτων κουβαλούσαν φέρετρα για να εναποτεθούν σε ομαδικούς τάφους στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας», εισέβαλαν επαναληπτικά σε κάθε σπίτι εν είδει τηλεοπτικού αστραπιαίου πολέμου (blitzkrieg) και ακινητοποιούσαν το σκέψη των θεατών, οι οποίοι υποτάσσονταν εξ’ ολοκλήρου σ’ αυτό που «έβλεπαν», αδυνατώντας να σκεφτούν δύο πολύ απλά πράγματα:

Πρώτο, ότι πάνω σε κάθε φέρετρο υπήρχε ένα λουλούδι (που σημαίνει «αγνώστου θρησκεύματος») και όχι ένας σταυρός, όπως είθισται σε μια καθολική χώρα όπως η Ιταλία. Και, δεύτερο, ότι καμιά οικογένεια δεν θα άφηνε ποτέ ένα προσφιλές μέλος της να ταφεί ως ανώνυμος σε έναν ομαδικό τάφο.

Μ’ αυτό τον τρόπο, οι φωτογραφίες με τα φέρετρα των εκατοντάδων νεκρών προσφύγων του μεγάλου ναυαγίου της Λαπεντούζα του 2013, ξαναχρησιμοποιήθηκαν και προβλήθηκαν μέχρι κορεσμού το 2020 ως «νεκροί του από τον κοροναϊό στο Μπέργκαμο». Και έτσι, για τις ανάγκες της τρομοκρατικής σκηνοθεσίας, οι άγνωστοι νεκροί πρόσφυγες του 2013, απέκτησαν μετά θάνατον… ιταλική ιθαγένεια, έστω και φωτογραφικά.

Δείτε στο Google, τις φωτογραφίες του 2013 που ξαναχρησιμοποιήθηκαν το 2020:

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk031EGag_y0xnkrMVPfplk4GhP5XJw:1598506423670&source=univ&tbm=isch&q=%CF%84%CE%BF+%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B1&sa=X&ved=2ahUKEwiv87a81LrrAhVS3qQKHewSBrcQsAR6BAgGEAE&biw=1536&bih=731&dpr=1.25

Από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο του 1940, τα «τάγματα θανάτου» του Στάλιν (η μυστική αστυνομία NKVD) εξόντωσαν 30 έως 40 χιλιάδες Πολωνούς με μια σφαίρα στον αυχένα στο Δάσος του Κατύν και, στη συνέχεια, όταν αποκαλύφθηκε το έγκλημα, η σταλινική προπαγάνδα προσπάθησε να το αποδώσει στα «αδελφά» τάγματα θανάτου του Χίτλερ (Einsatzgruppen) και εξασφάλισε τη σιωπή για την ενοχή του καθεστώτος επί μισό αιώνα, μέχρι την κατάρρευσή του το 1990. [η φρικαλεότητα αυτής της μαζικής δολοφονίας έχει αποτυπωθεί κινηματογραφικά με εκπληκτικό τρόπο από τον Πολωνό σκηνοθέτη Andrzej Wajda στην ομώνυμη ταινία του το 2007].

Η προπαγάνδα αυτού του είδους [που έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της και στο πρόσφατο παρελθόν με το στήσιμο της εικόνας του fake-«κορμοράνου» και της fake-«βρεφοκόμου από το Κουβέιτ» που εμφανίστηκε σε συνεδρίαση του ΟΗΕ για να καταγγείλει «το έγκλημα της διακοπής της ηλεκτροδότησης των θερμοκοιτίδων από τις ένοπλες δυνάμεις του δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων βρεφών», για να αποδειχθεί, εν συνεχεία, ότι ήταν η «βρεφοκόμος» ήταν κόρη του πρεσβευτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον] χρησιμοποιήθηκε κατά την εφαρμογή της «Επιχείρησης Κορωναϊός»:

Με την επαναλαμβανόμενη καταιγιστική «εισβολή των φωτογραφιών των φερέτρων του 2013» σε όλα τα σπίτια το 2020 με την «ευγενή χορηγία» μιας διεστραμμένης δημοσιογραφίας σε «διατεταγμένη υπηρεσία», οι τρομοκρατημένοι πολίτες, πιστεύοντας ότι αντιμετώπιζαν μια επιδημία φοβερότερη από τις επιδημίες της πανούκλας του Μεσαίωνα, αδρανοποιήθηκαν εντελώς και δεν βγήκαν στους δρόμους για να αποτρέψουν την επιχείρηση της διανοητικής λοβοτομής τους. Και οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι της πολιτικής και της υγείας, η ιατρική συντεχνία και τα εξωνημένα εταιρικά Μέσα Μαζικής Αποβλάκωσης αποσιώπησαν επιμελώς το θέμα, στο όνομα της «επιτυχίας» της «Επιχείρησης Κορωναϊός». Με κάθε μέσο, θεμιτό ή αθέμιτο. [Τί Λαπεντούζα, τί Μπέργκαμο]

ΘΑΝΑΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: O «ΧΑΡΤΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ» ΤΟΥ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

Η τωρινή εξαέρωση των «ζωών που δεν αξίζει ή δεν συμφέρει να βιωθούν» δεν είναι κάτι καινούριο. Η «εξαέρωση» των ηλικιωμένων εφαρμόζεται επί χρόνια εμμέσως με διάφορους τρόπους στις λεγόμενες πολιτισμένες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο.

• Για πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι γιατροί και οι νοσοκόμες ενθαρρύνονταν να ακολουθούν τον αποκαλούμενο Τρόπο Περίθαλψης του Λίβερπουλ (Liverpool Care Pathway), έναν «χάρτη θανάτου» που επέτρεπε στους γιατρούς και τις νοσοκόμες να μειώνουν την τροφή, το νερό και την απαραίτητη θεραπεία σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, οι οποίοι θεωρούνταν ως «απέλπιδα», δαπανηρή και εντελώς αναλώσιμη επιβάρυνση.

• British Journal of General Practice (BJGP): The Liverpool Care Pathway for the dying: what went wrong? Br J Gen Pract. 2013 Oct; 63(615): 509–510.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782767/

• The Guardian, 15 July 2013): What is the Liverpool care pathway and what went wrong? https://www.theguardian.com/society/2013/jul/15/liverpool-care-pathway-what-went-wrong

• BBC NEWS (15 Aug. 2013): Liverpool Care Pathway: 'They told my family I was dying'.

https://www.bbc.com/news/health-23698071

Στη συνέχεια, ο Τρόπος Περίθαλψης του Λίβερπουλ ενσωματώθηκε ως αντίληψη στους αποκαλούμενους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (που εκπορεύτηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και, επομένως, έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα). Οι «στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης» επιτρέπουν στους γιατρούς και στα νοσοκομεία να κάνουν «διακρίσεις» απέναντι σε κάθε ασθενή άνω των 70 ετών με το «επιχείρημα» ότι «τα άτομα που πεθαίνουν σε ηλικία άνω των 70 ετών δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν πεθάνει πρόωρα» και, έτσι, δεν υπολογίζονται όταν αξιολογείται η ικανότητα του συστήματος υγείας κάθε κράτους.

Σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις έχουν ιδιαίτερη «αδυναμία» σ’ αυτόν το νέο κανόνα, επειδή δίνει στο κράτος την άδεια να απαλλαγεί από τους ασθενείς πολίτες που είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης και, ως εκ τούτου, θεωρούνται ως «βάρος» από τους «λογιστές της κοινωνίας».

• Παρόμοιοι ισχυρισμοί ότι οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να οδηγούνται σταδιακά στο θάνατο με κριτήριο την ηλικία, έχουν διατυπωθεί στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και αλλού.

• Στην Ολλανδία, μια έρευνα σε 6.600 ασθενείς, διαπίστωσε ότι η περίθαλψή τους (που συμπεριλαμβάνει την κάλυψή τους με τροφή, νερό και φάρμακα) ήταν πιθανότερο να αποδυναμωθεί στους ασθενείς που ήταν άνω των 65 ετών. Ενώ ένας θανατοκράτης γιατρός δήλωσε κυνικά ότι «οι ηλικιωμένοι δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτοί σε νοσοκομεία και, ιδιαίτερα, σε μονάδες εντατικής θεραπείας, προκειμένου να απελευθερωθούν κρεβάτια για νεότερους ασθενείς».

• Στις ΗΠΑ το 2020, ο δισεκατομμυριούχος Michael Bloomberg, παρ’ ολίγο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές, δήλωσε ότι: «η Αμερική πρέπει να αρνηθεί την υγειονομική περίθαλψη στους ηλικιωμένους». Και δεν υπήρξε καμιά αντίδραση σ’ αυτή την εγκληματική πρόταση.

• Στον Καναδά, κατά τη διάρκεια της «πανδημίας», οι ασθενείς θάβονταν με την αιτιολογία «θάνατος από κορωναϊό», χωρίς να έχουν υποστεί νεκροψία, πράγμα που απέκλειε τη δυνατότητα να ελεγχθεί η «διάγνωση».

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2005, η κυβέρνηση είχε συμβουλεύσει ότι «οι νοσοκομειακοί ασθενείς με μικρή ελπίδα ανάρρωσης θα πρέπει να επιτρέπεται να πεθάνουν» λόγω του κόστους της διατήρησής τους.

Η κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ πρότεινε «οι ηλικιωμένοι να στερούνται του δικαιώματος σε φάρμακα, τροφή και νερό εάν πέσουν σε κώμα ή δεν μπορούν να μιλήσουν μόνοι τους». Μ’ άλλα λόγια, οι ασθενείς θα πρέπει να αφεθούν να πεθάνουν εάν δεν μπορούν να μιλήσουν οι ίδιοι. Για τον Τόνι Μπλερ, η ανάγκη να διατηρηθεί η ζωή των ηλικιωμένων ασθενών είναι υποδεέστερη από την ανάγκη να μειωθεί το κόστος της νοσηλείας τους. Μ’ αυτή τη θέση, ο Τόνι Μπλερ, ένας διακεκριμένος ηθικός αυτουργός εγκλημάτων πολέμου (ο οποίος πρωταγωνίστησε στην πρόκληση ενός καταστρεπτικού πολέμου «ανακαλύπτοντας» τα ανύπαρκτα βιολογικά όπλα του δικτάτορα του Ιράκ), αναδείχθηκε και σε ηθικό αυτουργό εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας («αφήστε τους ηλικιωμένους να πεθάνουν»).

Οι ηλικιωμένοι (που αποτελούν τον «πέμπτο κόσμο» εντός του πρώτου και δεύτερου κόσμου) ταξινομούνται ως «ανεπιθύμητοι» με διάφορους τρόπους. Κάθε άνθρωπος σε ηλικία συνταξιοδότησης ή ως υπερήλικας ασθενής αποτελεί για τους «λογιστές της ζωής» ένα «οικονομικό βάρος» και πρέπει να απαλειφθεί. Η «λογική» που διέπει αυτή την τακτική είναι απλή: «δεν συνεισφέρουν στην κοινωνία, ψηφίζουν σπανίως και, άρα μπορούν να αγνοηθούν».

Στη δεκαετία του 1930, οι Ναζί εξόντωσαν σκοπίμως εκατοντάδες χιλιάδες ευάλωτους ασθενείς, ηλικιωμένους και μη, επειδή θεωρούνταν ως άχρηστο βάρος για την κοινωνία, ως «ζωές που δεν αξίζει να βιωθούν». Αυτό ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, με τις «ζωές που δεν συμφέρει να συντηρηθούν». Για τις οποίες δεν θα υπάρξει καμιά Νυρεμβέργη.

ΕΠΟΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΚΟ» ΒΗΜΑ: ΤΟ ΟΛΟΚΛΡΩΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Οι γραφειοκράτες «λογιστές της ζωής» θεωρούν ηθικό να οδηγούν στο θάνατο τους ηλικιωμένους (με μείωση της τροφής, του νερού και των φαρμάκων), εάν αυτοί καταλαμβάνουν ένα νοσοκομειακό κρεβάτι που μπορεί να γίνει πιο «αποδοτικό» χρησιμοποιούμενο σε ασθενείς που θέλουν να υποβληθούν π.χ. σε αισθητική –καλλωπιστική– χειρουργική επέμβαση.

Λογικά, το επόμενο βήμα θα είναι πρόκληση ή η επιτάχυνση του θανάτου κάθε ασθενούς με χρόνιες ή δυνητικά δαπανηρές ασθένειες (όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις) που έχει «μικρή ελπίδα ανάρρωσης».

Οι διαχειριστές της εξουσίας μπορούν να το εφαρμόσουν αυτό και να πείσουν τους ψηφοφόρους να το αποδεχτούν με απλούς τρόπους. Όπως για παράδειγμα, με το να κλείσουν τα νοσοκομεία, με τη δικαιολογία ότι τα νοσοκομειακά κρεβάτια χρειάζονται «για τα εκατομμύρια νεότερους στην ηλικία ασθενείς που ‘αναμένεται’ να αρρωστήσουν από τον κορωναϊό».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το lockdown, 10 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στις λίστες αναμονής των νοσοκομείων (για εξέταση, διάγνωση και θεραπεία) και σχεδόν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι περιμένουν θεραπεία για καρκίνο. Αλλά, τα κατάλληλα νοσοκομειακά τμήματα στην «εποχή του κορωναϊού» είναι κλειστά ή υπολειτουργούν απελπιστικά, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος για αυτό: Δεν κλείνουν τα νοσοκομεία όταν υπάρχει επιδημία γρίπης. Και ο κορωναϊός δεν είναι τόσο βλαπτικός όσο μια επιδημία γρίπης.

• Στη Γερμανία, στη διάρκεια του lockdown, ακυρώθηκαν 176.000 επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις και αναβλήθηκαν 2,5 εκατομμύρια προγραμματισμένα ραντεβού για παρακολούθηση, έλεγχο και συνέχιση ή αλλαγή της θεραπείας ασθενών.

Σύμφωνα με την «Έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων» (13 Μαϊου 2020) που συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας, και απορρίφθηκε αμέσως απ’ αυτό:

«Το 2018, είχαμε συνολικά περίπου 17 εκατομμύρια ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε νοσοκομεία, δηλαδή κατά μέσο όρο 1,4 εκατομμύρια ασθενείς κάθε μήνα. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, το 90% όλων των απαραίτητων χειρουργικών επεμβάσεων αναβλήθηκαν ή δεν πραγματοποιήθηκαν. Και σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους δεν παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών μέτρων κατά του κορωναϊού: 2,5 εκατομμύρια ασθενείς δεν υποβλήθηκαν σε ιατρικές θεραπείες, παρόλο που ήταν αναγκαίες. Το αναμενόμενο ποσοστό θανάτου δεν μπορεί να εκτιμηθεί σοβαρά. Οι ειδικοί υποθέτουν ότι μεταξύ 5.000 και έως και 125.000 ασθενείς θα πεθάνουν ή έχουν ήδη πεθάνει λόγω των αναβληθέντων χειρουργικών επεμβάσεων….

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι περιορισμοί διαθεσιμότητας των κλινικών θα οδηγήσουν επίσης σε πρόωρο θάνατο ασθενών… Εμπειρογνώμονες σχολίασαν το γεγονός, λέγοντας ότι αναμένεται να πεθάνουν αρκετές χιλιάδες επιπλέον άνθρωποι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020 ή ότι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν…».

https://deutsch.rt.com/inland/102356-bundespressekonferenz-zu-analyse-aus-bmi-corona-war-fehlalarm/

Φυσικά, η «απαλλαγή» της κοινωνίας από τους ηλικιωμένους –που μεθοδεύεται από την θανατοκρατική γραφειοκρατία–θα πλήξει μεγάλο μέρος των κερδών της φαρμακοβιομηχανίας, δεδομένου ότι οι ηλικιωμένοι καταναλώνουν πολλά φάρμακα. Όμως, οι ηγέτες του «θαυμαστού νέου κόσμου» φροντίζουν να καλυφθεί πολλαπλασιαστικά το κενό, καθιστώντας υποχρεωτικό τον μαζικό εμβολιασμό όλου του πληθυσμού ανεξαρτήτως ηλικίας: 7,7 δισεκατομμύρια κάτοικοι θα υποστούν μια «λοβοτομή» με ένα fake-«εμβόλιο» συνθετικού γενετικού υλικού (mRNA) που δεν έχει καμιά σχέση με τα εμβόλια που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Σε σύγκριση με τις σύγχρονες μορφές παρέμβασης στην ανθρώπινη φύση, οι Ναζί προβάλλουν σήμερα ως «ερασιτέχνες». Έχουν ξεπεραστεί από τον μεγαλομανή και μανιακό ευγονιστή Bill Gates και την φάρμα των δουλοπρεπών ανθρωποειδών που τον περιβάλλει. Η ναζιστική συμμορία διέθετε πολλούς εξουσιοφρενείς και παράφρονες «επιστήμονες» της συνομοταξίας του Γιόζεφ Μέγκελε. Η συμμορία του Bill Gates, έχει στην υπηρεσία της ένα πλήθος, επίσης εξουσιοφρενών «επιστημόνων»-Ειδικών του Τίποτα (πλην της προθυμίας τους να εξαγοραστούν) και είναι εξοπλισμένη με μια τεχνολογία ασύλληπτων δυνατοτήτων.

Το επιστημονικό –και βιομηχανικά οργανωμένο– έγκλημα του ναζιστικού καθεστώτος του 20ου αιώνα μετεξελίχθηκε στο υπερ-επιστημονικό έγκλημα κατά την εποχή της πληροφορικής, του διαδικτύου, της τεχνητής νοημοσύνης και της γενετικής κοπτο-ραπτικής (πεδίο δόξης λαμπρό για κάθε επίδοξο σύγχρονο Φρανκεστάιν), το οποίο προβάλει απειλητικά στο παρόν μας την τερατώδη εικόνα ενός αναδυόμενου Ολοκληρωτικού Θεραπευτικού Κράτους.

«Με όλο και πιο γοργούς ρυθμούς, η κτηνωδία της οργανωμένης "νόμιμης" βίας αποβάλλει την πολιτική και υιοθετεί μια "θεραπευτική" ιδεολογία. O πολιτικός ολοκληρωτισμός υποκαθίσταται βαθμιαία από έναν "θεραπευτικό" ολοκληρωτισμό, μέσα από τον οποίο προβάλλει το αποκρουστικό πρόσωπο μιάς "ποιοτικής" αναπαλαίωσης της εξουσίας: Ο φασισμός που θα έλθει δεν θα λέγεται πια φασισμός. Θα ονομάζεται Ολοκληρωτικό Θεραπευτικό Κράτος».

(Κλεάνθης Γρίβας: Αντιπολιτευτική Ψυχιατρική: Μπροστά στο Ολοκληρωτικό Θεραπευτικό Κράτος. Ιανός, 1989, σελ. 18)

Η εξουσία σήμερα έπαψε να αντιμετωπίζει το δίλημμα της επιλογής ανάμεσα στον «θαυμαστό καινούργιο κόσμο» του Χάξλεϊ και στο «1984» του Οργουελ: Μέσω του «θαυμαστού καινούργιου κό­σμου» απεργάζεται τον θρίαμβο του «1984», του πιο α­σύλληπτου, μη-ανατρέψιμου και τελικού ολοκληρωτισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας.

«Η διαταγή του παλιού δεσποτισμού ήταν: «Δεν θα θέλεις». Η προσταγή των οπαδών του ολοκληρωτισμού ήταν: «Θα θέλεις». Η δική μας προσταγή [του «θεραπευτικού» Ολοκληρωτισμού] είναι: «Θέλεις». Κανείς από όσους φέρνουμε εδώ, δεν μας αντιστέκεται». (George Orwell, 1984)

Στο τέρμα αυτού του δρόμου καραδοκεί η οριστική κατάργηση της ιστορίας, πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρωπος χάνει αμετάκλητα την ελπίδα ότι μπορεί να επανακτήσει το δι­καίωμα του στο παρελθόν και το μέλλον του.

Γι’ αυτό: «Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία». (Μιχάλης Κατσαρός, Θα σας περιμένω). Κλεάνθης Γρίβας.

2. ΤΑ LOCKDOWN ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ 10.000 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΘΕ MHNA

(μελέτη που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet)

THE LANCET:

Τα Lockdown σκοτώνουν 10.000 παιδιά κάθε μήνα

και αναστέλλουν την ανάπτυξη εκατομμυρίων άλλων

από τον Andrew Mark Miller, Social Media Producer

Washington Examiner, 29 Ιουλίου 2020

https://www.washingtonexaminer.com/news/study-coronavirus-restrictions-killing-10-000-children-per-month-and-wasting-and-stunting-millions-more

Επιλογή Κειμένου:

Κλεάνθης Γρίβας

• Μια μελέτη από ομάδα επιστημόνων του πανεπιστημίου John Hopkins που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet στις 27 Ιουλίου 2020 (παρατίθεται στο τέλος) δείχνει ότι «η πείνα που οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα κατά του κοροναϊού προκαλεί τον θάνατο 10.000 παιδιών κάθε μήνα και αναστέλλει την [σωματική και ψυχική] ανάπτυξη άλλων 550.000 παιδιών κάθε μήνα».

• Η Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF Henrietta Fore, δήλωσε:

«Έχουν περάσει 7 μήνες μετά από τις πρώτες αναφορές περιπτώσεων της COVID-19, και είναι όλο και πιο σαφές ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας προκαλούν στα παιδιά περισσότερο κακό απ΄ ό,τι η ίδια την ασθένεια. Τα ποσοστά φτώχειας των νοικοκυριών και της επισιτιστικής ανασφάλειας έχουν αυξηθεί»».

• Ο Victor Victor Aguayo, επικεφαλής του διατροφικού προγράμματος της UNICEF, δήλωσε:

«Εμείς επίσης προκαλούμε βλάβες, έχοντας κλείσει τα σχολεία, έχοντας οδηγήσει τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας σε κατάρρευση, έχοντας καταστήσει τα διατροφικά προγράμματα δυσλειτουργικά».

Η διακοπή της αλυσίδας της τροφοδοσίας προκάλεσε αύξηση των τιμών, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την απόκτηση τροφίμων σε πολλές περιοχές που είχαν ήδη δυσκολίες στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών τους πριν από την πανδημία.

• Ο Dr. Francesco Branca του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι η διαταραχή αυτής της αλυσίδας θα είναι παρούσα για τα επόμενα χρόνια:

«Οι επιπτώσεις της κρίσης της COVID στην επισιτιστική ασφάλεια, θα μας συνοδεύουν επί πολλά χρόνια. Κι αυτό θα έχει σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο».

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet:

«Οι απότομες μειώσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών προκαλούν αύξηση του υποσιτισμού των παιδιών, αλλαγές στη διαθεσιμότητα θρεπτικών τροφίμων σε προσιτές τιμές και [συχνές] διακοπές στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, διατροφής και κοινωνικής προστασίας … Εκτιμήσεις από το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Πολιτική των Τροφίμων δείχνουν ότι το 2020, λόγω της πανδημίας, 140 εκατομμύρια άνθρωποι θα μετακυλήσουν στο επίπεδο της ακραίας φτώχειας με εισόδημα μικρότερο από 1,90 δολάρια την ημέρα».

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων:

«Ο αριθμός των ατόμων με πολύ χαμηλό εισόδημα και οι χώρες μεσαίου εισοδήματος που αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, σχεδόν θα διπλασιαστεί: από 140 σε 265 εκατομμύρια έως το τέλος του 2020».

Η προειδοποίηση για τις τρομερές επιπτώσεις της πανδημίας καθώς και οι προσπάθειες για την καταπολέμησή της, επαναβεβαιώνουν τα ευρήματα άλλων μελετών που έχουν δείξει ότι τα lockdown προκαλούν πολύ σημαντική ζημιά.

• Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάιο 2020, έδειξε ότι τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορωναϊού θα καταστρέψουν επτά (7) φορές περισσότερα έτη ζωής συνολικά σε σύγκριση μ’ αυτά που θα σωθούν από τα lockdown.

• Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι από την επιβολή του «κλειδώματος» η κατανάλωση υπερβολικών δόσεων ναρκωτικών άρχισαν να αυξάνονται αλματωδώς, και όπως δήλωσαν ορισμένοι γιατροί στην Καλιφόρνια το ίδιο συμβαίνει και με τις αυτοκτονίες.

[ΣτΕ]: Παρατίθεται το κείμενο της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο The Lancet.

Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality

Derek Headey - Rebecca Heidkamp - Saskia Osendarp - Marie Ruel - Nick Scott - Robert Black - et al.

THE LANCET

Published: July 27, 2020

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31647-0/fulltext?fbclid=IwAR1HQCA_VMDyK-yPRQEdUM6HghHR0YrSX3VhI1VSYrMzG6vJsTqd5GT4gyM

The unprecedented global social and economic crisis triggered by the COVID-19 pandemic poses grave risks to the nutritional status and survival of young children in low-income and middle-income countries (LMICs). Of particular concern is an expected increase in child malnutrition, including wasting, due to steep declines in household incomes, changes in the availability and affordability of nutritious foods, and interruptions to health, nutrition, and social protection services.1

One in ten deaths among children younger than 5 years in LMICs is attributable to severe wasting because wasted children are at increased risk of mortality from infectious diseases.2

Before the COVID-19 pandemic, an estimated 47 million children younger than 5 years were moderately or severely wasted, most living in sub-Saharan Africa and south Asia.3

The economic, food, and health systems disruptions resulting from the COVID-19 pandemic are expected to continue to exacerbate all forms of malnutrition. Estimates from the International Food Policy Research Institute suggest that because of the pandemic an additional 140 million people will be thrown into living in extreme poverty on less than US$1·90 per day in 2020.4

According to the World Food Programme, the number of people in LMICs facing acute food insecurity will nearly double to 265 million by the end of 2020.5

Sharp declines are expected in access to child health and nutrition services, similar to those seen during the 2014–16 outbreak of Ebola virus disease in sub-Saharan Africa.6

Early in the COVID-19 pandemic, UNICEF estimated a 30% overall reduction in essential nutrition services coverage, reaching 75–100% in lockdown contexts, including in fragile countries where there are humanitarian crises.7

The accompanying call to action on child malnutrition and COVID-19 from leaders of four UN agencies8 in The Lancet is an important first step for the international community. Alongside these efforts, the Standing Together for Nutrition consortium, a multidisciplinary consortium of nutrition, economics, food, and health systems researchers, is working to estimate the scale and reach of nutrition challenges related to COVID-19.

These efforts link three approaches to model the combined economic and health systems impacts from COVID-19 on malnutrition and mortality: MIRAGRODEP's macroeconomic projections of impacts on per capita gross national income (GNI);4 microeconomic estimates of how predicted GNI shocks impact child wasting using data on 1·26 million children from 177 Demographic Health Surveys (DHS) conducted in 52 LMICs between 1990–2018;9 and the Lives Saved Tool (LiST), which links country-specific health services disruptions and predicted increases in wasting to child mortality.10

What do our initial analyses and estimates suggest?

First, the MIRAGRODEP projections suggest that even fairly short lockdown measures, combined with severe mobility disruptions and comparatively moderate food systems disruptions, result in most LMICs having an estimated average 7·9% (SD 2·4%) decrease in GNI per capita relative to pre-COVID-19 projections.4

Second, the microeconomic model projections indicate that decreases in GNI per capita are associated with large increases in child wasting.9

Our own analyses, based on these estimates applied to 118 LMICs, suggest there could be a 14·3% increase in the prevalence of moderate or severe wasting among children younger than 5 years due to COVID-19-related predicted country-specific losses in GNI per capita. We estimate this would translate to an additional estimated 6·7 million children with wasting in 2020 compared with projections for 2020 without COVID-19; an estimated 57·6% of these children are in south Asia and an estimated 21·8% in sub-Saharan Africa.

Third, when the projected increase in wasting in each country is combined with a projected year average of 25% reduction in coverage of nutrition and health services, we estimate there would be 128 605 (ranging from 111 193 to 178 510 for best and worst case scenarios) additional deaths in children younger than 5 years during 2020, with an estimated 52% of these deaths in sub-Saharan Africa. The range reflects coverage scenarios, as previously described by Roberton and colleagues,10 using a low of 15% and high of 50% disruption in vitamin A supplementation, treatment of severe wasting, promotion of improved young child feeding, and provision of micronutrient supplements to pregnant women.

Our projections emphasise the crucial need for the actions to protect child nutrition that are urged by the UN leaders in the accompanying Comment.8

These actions require rapid mobilisation of domestic and donor resources at a time when most national economies are reeling from COVID-19-related losses. In 2017, the Word Bank estimated that $7 billion per year over 10 years is needed to reach the global Sustainable Development Goal nutrition targets.11

These estimates need to be revised upwards to overcome COVID-19-related setbacks.

The COVID-19 pandemic is expected to increase the risk of all forms of malnutrition. The wasting-focused estimates we present here are likely to be conservative, given that the duration of this crisis is unknown, and its full impacts on food, health, and social protection systems are yet to be realised. The disruption of other health services during lockdowns will further compromise maternal and child health and mortality,10

and with the deepening of economic and food systems crises, other forms of malnutrition, including child stunting, micronutrient malnutrition, and maternal nutrition, are expected to increase.1

Without adequate action, the profound impact of the COVID-19 pandemic on early life nutrition could have intergenerational consequences for child growth and development and life-long impacts on education, chronic disease risks, and overall human capital formation.12

Forthcoming analyses by this consortium will examine a range of diet and nutrition outcomes in women and young children and provide consensus advice on multisectoral actions and resources needed to recover and support optimal nutrition now and into the future.

Confict of Interets: The work on this study was supported by a grant from the Children's Investment Fund Foundation (CIFF). The funders were not involved in the writing of this Comment. RH and MS report grants from the Bill & Melinda Gates Foundation unrelated to the topic of this Comment. We declare no other competing interests.

REFERENCES

1. Akseer N, Kandru G, Keats EC, Bhutta ZA. COVID-19 pandemic and mitigation strategies: implications for maternal and child health and nutrition.

Am J Clin Nutr. 2020; (June 19, 2020). https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa171

2. Black RE, Victora CG, Walker SP, et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries.

Lancet. 2013; 382: 427-451 e Full Text PDF

3. UNICEF, WHO, World Bank Group. Joint malnutrition estimates, 2020 edition. https://www.who.int/publications/i/item/jme-2020-edition [accessed: July 21, 2020]

View in Article

4. Laborde D, Martin W, Vos R. Poverty and food insecurity could grow dramatically as COVID-19 spreads. IFPRI Blog. International Food Policy Research Institute, Washington, DC2020. https://www.ifpri.org/blog/poverty-and-food-insecurity-could-grow-dramatically-covid-19-spreads (accessed: July 21, 2020)

5. World Food Programme. COVID-19 will double number of people facing food crises unless swift action is taken. https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken (accessed: July 21, 2020)

6. Barden-O'Fallon J, Barry MA, Brodish P, Hazerjian J. Rapid assessment of Ebola-related implications for reproductive, maternal, newborn and child health service delivery and utilization in Guinea.

PLoS, Currents. 2015;7 (ecurrents.outbreaks.0b0ba06009dd091bc39ddb3c6d7b0826)

7. UNICEF. Situation tracking for COVID-19 socio-economic impacts.

https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-impacts-data-viz/ (June, 2020, Date accessed: July 21, 2020)

8. Fore HH, Dongyu Q, Beasley DM, Ghebreysus TA. Child malnutrition and COVID-19: the time to act is now.

The Lancet. July 27, 2020 (online). https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31648-2

9. Headey D, Ruel M. The impact of economic recessions on child acute malnutrition: implications for the COVID-19 crisis. IFPRI discussion paper 01941, June, 2020.

International Food Policy Research, Washington, DC2020 (View in Article)

10. Roberton T, Carter ED, Chou VB, et al. Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on maternal and child mortality in low-income and middle-income countries: a modelling study. Lancet Glob Health. 2020; 8: e901-e908 (Full Text PDF)

11. Meera S, Kakietek J, Dayton Eberwein J, Walters D. An investment framework for nutrition: reaching the global targets for stunting, anemia, breastfeeding, and wasting. Directions in development—human development. World Bank, Washington, DC2017 (View)

12. Martorell R. Improved nutrition in the first 1000 days and adult human capital and health. Am J Hum Biol. 2017; 29 (10.1002/ajhb.22952.)

This article published: July 27, 2020

DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31647-0

Access this article on ScienceDirect