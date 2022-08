Ο κορυφαίος Ισραηλινός επιστήμονας καθ. Shmuel Shapira: «Το ξέσπασμα της ευλογιάς των πιθήκων συνδέεται με εμβόλια mRNA»

Κλεάνθης Γρίβας

Το Twitter τον λογόκρινε αλλά ο καθηγητής δεν σιωπά

Σχόλια από τον Brian Shilhavy

Editor, Health Impact News

9 Αυγούστου 2022

https://vaccineimpact.com/2022/top-israeli-scientist-monkeypox-outbreak-is-linked-to-mrna-vaccines-twitter-censors-tweet/

Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Βιολογικής Έρευνας καθ. Shmuel Shapira (Φωτογραφία: Knesset Channel – Πηγή .)

Οι επιστήμονες και οι γιατροί σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις καταστροφικές συνέπειες των ενέσεων για τον COVID-19.

Ο Ισραηλινός καθηγητής Shmuel Shapira,MD, MPH, υπηρέτησε ως γενικός διευθυντής του Ισραηλινού Ινστιτούτου Βιολογικής Έρευνας ("IIBR") μεταξύ 2013 και 2021, όπου προσπάθησε να αναπτύξει ένα ισραηλινό εμβόλιο κατά του COVID-19, ώστε η χώρα να μην εξαρτώνται από τις λήψεις της αμερικανικής Pfizer.

Ο Dr. Shapira είναι επίσης ο ιδρυτής και επικεφαλής του Τμήματος Στρατιωτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εβραϊκού Πανεπιστημίου και του Ιατρικού Σώματος IDF. Επιπλέον, είναι Ανώτερος Ερευνητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Αντιτρομοκρατίας (ICT) στο Πανεπιστήμιο Reichman στο Ισραήλ.

ΟDr. Shapira ήταν προηγουμένως αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Ιατρικού Οργανισμού Hadassah και διευθυντής της Σχολής Δημόσιας Υγείας Hadassah στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο.

Ο καθηγητής Shapira χρησιμοποίησε το Twitter την περασμένη εβδομάδα για να ανακοινώσει ότι «είχε υποστεί σοβαρή σωματική βλάβη μετά το τρίτο του εμβόλιο Pfizer»και ότι «τα κρούσματα ευλογιάς που ήταν σπάνια για χρόνια –τα τελευταία χρόνια καταγράφηκε μία περίπτωση στο Ισραήλ. Τώρα είναι πλέον καλά τεκμηριωμένο ότι τα εμβόλια mRNA επηρεάζουν το φυσικό ανοσοποιητικό σύστημα. Και το ξέσπασμα ευλογιάς των πιθήκων μετά από μαζικό εμβολιασμό για τον Covid, δεν είναι τυχαίο».

Το Twitte rτον λογόκρινε και τον ανάγκασε να αφαιρέσει αυτά τα tweets. Ο καθηγητής λογοκρίνεται αλλά δεν σιωπά.

Το TheExposé ανακάλυψε ότι η "Monkeypox" κυκλοφορεί μόνο σε χώρες όπου έχει διανεμηθεί το εμβόλιο Pfizer.

RHODA WILSON

TheExposé

Αποσπάσματα:

Ο καθηγητής Dr. ShmuelShapira, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες του Ισραήλ, αποκάλυψε με ένα tweet ότι το ξέσπασμα της ευλογιάς των πιθήκων συνδέεται με εμβόλια mRNA. Το Twitter ξεκίνησε αμέσως δράση και ανάγκασε τον γιατρό να διαγράψει το μήνυμά του εάν ήθελε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του.

Την περασμένη εβδομάδα, το Twitter λογόκρινε τον καθηγητή Shapira (ο οποίος υπέστη σοβαρή βλάβη μετά το τρίτο του εμβόλιο Pfizer) και τον ανάγκασε να αφαιρέσει μια ανάρτηση που έλεγε: «Τα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων ήταν σπάνια επί χρόνια. Τα τελευταία χρόνια καταγράφηκε μία περίπτωση στο Ισραήλ. Τώρα, είναι καλά τεκμηριωμένο ότι τα εμβόλια mRNA επηρεάζουν το φυσικό ανοσοποιητικό σύστημα. Ένα ξέσπασμα ευλογιάς των πιθήκων μετά από μαζικό εμβολιασμό για τον Covid δεν είναι τυχαίο».

Ο ΔρΈλι Ντέιβιντ στο Twitter

Ο καθηγητής Shapira ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από το πρόγραμμα του Ισραήλ να αναπτύξει το δικό του εμβόλιο και ήταν αυτός που έπεισε τις αρχές να ξεκινήσουν το πρόγραμμα στο πλαίσιο του IIBR, παρά το γεγονός ότι αυτό το ινστιτούτο προοριζόταν να εξυπηρετήσει τις ανάγκες άμυνας και ασφάλειας. Τον Μάιο του 2021, ο καθηγητής Shapira παραιτήθηκε απροσδόκητα από τη θέση του διευθυντή του IIBR.

Τον Φεβρουάριο του 2022, το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ (MoH) δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε περίπου δύο χιλιάδες άτομα, 3-4 εβδομάδες αφότου έλαβαν την τρίτη δόση του «εμβόλιου»-Covidτων Pfizer/BioNTech. Η έρευνα εστιάστηκε στις παρενέργειες που παρουσίασαν οι άνθρωποι μετά τον “εμβολιασμό”. «Τα αποτελέσματα είναι απολύτως καταστροφικά για το πρόγραμμα “εμβολίων”-Covid-19 και την επιβολή των διαταγών για “εμβολιασμό“», έγραψε το Jackanapes Junction .

Τον Μάιο του 2022 καθηγητής Shapira έγραψε στο Twitter ότι «είχε κάνει τρεις δόσεις της ένεσης-Covid και υπέστη σοβαρές βλάβες ενώ πολλοί άλλοι υπέστησαν το ίδιο».

Ο καθηγητής Shmuel C. Shapira MD MPH στο Twitter

Τον Ιούνιο έγραψε στο Twitter ότι θα συνεχίσει να ρωτά «γιατί να χορηγηθεί ένα ξεπερασμένο πέμπτο εμβόλιο που δεν προλαμβάνει τις ασθένειες και προφανώς προκαλεί πολλές σημαντικές και κοινές παρενέργειες;».

Ο καθηγητής Shmuel C. Shapira MD MPH στο Twitter

•Στις 28 Ιουλίου, ο καθηγητής Shapira έγραψε στο Twitter : «Το Twitter με προειδοποίησε να αφαιρέσω τη διαπίστωση ότι δεν είναι τυχαίο το ξέσπασμα της ευλογιάς των πιθήκων μετά από μαζικό εμβολιασμό για τον Covid».Κάθε μέρα καταλαβαίνω καλύτερα πού και σε ποια εποχή [ζούμε]».

•Στις 4 Αυγούστου, ο καθηγητής Shapira έγραψε στο Twitter : «Η νίκη θα είναι δική μας. Το ξόρκι ξεθωριάζει και προβάλλει η συγκλονιστική αλήθεια σχετικά με τις διάφορες βλάβες και παρενέργειες».

•Την Κυριακή, ο καθηγητής Shapira έγραψε στο Twitter: «Έτσι τώρα έχω περισσότερους ακόλουθους από τη σελίδα του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ στο Twitter».