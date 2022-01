ΒΕΡΟΛΙΝΟ/ΜΟΣΧΑ/ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

Ερόλ Ουζέρ

Οι κινδυνολόγοι που προέβλεπαν απότομες παρεκκλίσεις στην προσέγγιση του Βερολίνου για τον έλεγχο και την αποτροπή πυρηνικών όπλων έκαναν λάθος. Η συμφωνία συνασπισμού της κυβέρνησης δίνει έμφαση στην συνέχιση περισσότερο παρά στην αλλαγή.

Ο Γερμανικός κυβερνητικός συνασπισμός “traffic light” ανέλαβε καθήκοντα τον προηγούμενο μήνα, μπαίνοντας σε ένα τοπίο εξαιρετικά ρευστής διεθνούς ασφάλειας και ελέγχου όπλων. Εν μέσω του ενδιαφέροντος και της προσοχής του κόσμου στο φάσμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία,οι Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες παρακολουθούν επίσης πολύ στενά τις ομιλίες στρατηγικής σταθερότητας ΗΠΑ-Ρωσίας και την επικείμενη αναθεώρηση του εγγράφου Nuclear Posture Review από τη Διοίκηση του Biden.Πάνω σε αυτό το δυναμικό φόντο, η Γερμανική συμφωνία κυβερνητικού συνασπισμού συμπεριελάμβανε πολύ προσεκτική γλώσσα—πιθανότατα διαφώνησε με το Κόμμα των Σοσιαλδημοκρατικών (SPD),τους Πράσινους ( the Greens)και το κόμμα των Φιλελεύθερων Δημοκρατικών (FDP)—σχετικά με το μελλοντικό ρόλο της Γερμανίας στην πυρηνική αποστολή του NATO . Εκείνοι στην Ουάσινγκτον και τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες πουαρχικά- ανησύχησαν για Γερμανική οπισθοχώρηση από την πυρηνική αποτροπή του NATO , πιθανότατα ανακουφίστηκαν όταν διάβασαν προσεκτικά το έγγραφο. Αν και η συμφωνία συνασπισμού είναι μόνο ένα πρώτο σημείο εκκίνησης για το μέλλον της εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας, το πλαίσιο της προσέγγισης του Βερολίνου στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων φαίνεται αρκετά ξεκάθαρο: Ενώ η νέα κυβέρνηση θα στηρίξει τις κληροδοτημένες πρωτοβουλίες για να στηρίξει τον πυρηνικό αφοπλισμό, και τα σχέδια να παρακολουθήσουν την επικείμενη Συνάντηση των χωρών μελών (Meeting of States Parties MSP) της Συνθήκης για την Απαγόρευση πυρηνικών όπλων( Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons TPNW), οι διμερείς συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας συνεχίζουν να θεωρούνται το κύριο όχημα προς τη μείωση μηστρατηγικών πυρηνικών όπλων (NSNW) στην Ευρώπη.

Η Συμφωνία Συνασπισμού

Η πυρηνική αποτροπή του NATO περιλαμβάνει 100 μη στρατηγικές B-61 βόμβες πυρηνικής βαρύτητας που έχουν αξιοποιηθεί από τις ΗΠΑ,το Βέλγιο,τη Γερμανία,την Ιταλία,την Ολλανδία και την Τουρκία.Η χρήση τους κατά τη διάρκεια πολέμου βρίσκεται σε εκκρεμότητα εξουσιοδότησης από τον Αμερικανό Πρόεδρο και θα τεθεί σε ισχύ από το συμμαχικό Dual Capable Aircraft (DCA) και τους πιλότους.Εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας σχετικά με τη συνεχιζόμενη προθυμία της Γερμανίας να συμμετάσχει σε αυτήν τη σύνθεση ,η συμφωνία συνασπισμού παρείχε σημαντικά στοιχεία : Τόνισε τη δέσμευση της Γερμανίας στο NATO ως τον κεντρικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής ασφάλειας και επεσήμανε την υποστήριξη της στην απόκτηση νέου πυρηνικού διαδόχου του γερασμένου στόλου των μαχητικών Tornado fighter jets του Βερολίνου.Επιπλέον,το έγγραφο ανακοίνωσε την πρόθεση της Γερμανίας να συμμετάσχει ως παρατηρητής στην TPNW MSP, και απαίτησε μία“επιθετική πολιτική αφοπλισμού ,” εγγυήθηκε υποστήριξη της συμφωνίας διαδοχής του New START και των ομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας για “πλήρη αφοπλισμό στην υπό-στρατηγική περιοχή,” ενώ εξέφρασε επιθυμία για περαιτέρω ανάμιξη της Κίνας στον έλεγχο πυρηνικών όπλων.

Το NATO φοβάται μεταστροφή θέσης της Γερμανίας

Για μήνες,οι ομιλίες για να σχηματιστεί μία νέα Γερμανική κυβέρνηση παρακολουθούνταν με ανησυχία από τις πρωτεύουσες του NATO , δεδομένων των προηγούμενων θέσεων των μερών του συνασπισμού στα θέματα λειτουργίας του καταμερισμού πυρηνικών (π,χ η προθυμία να φιλοξενήσουν χρησιμοποιημένα πυρηνικά όπλα και να συνεισφέρουν στο DCA posture του NATO). Μιλώντας σε μία διάσκεψη στο Βερολίνο στις 19 Νοεμβρίου, μόλις μέρες πριν να κυκλοφορήσει η συμφωνία συνασπισμού,ο Γενικός Γραμματέας του NATO Jens Stoltenberg ξεκαθάρισε ότι “βασίζεται” στη δέσμευση της Γερμανίας να παραμείνει προσηλωμένη στον καταμερισμό των πυρηνικών του NATO. Συνέχισε προειδοποιώντας ότι “η εναλλακτική είναι ότι εύκολα μπορούμε να καταλήξουμε με πυρηνικά όπλα σε άλλες χώρες της Ευρώπης, επίσης στην Ανατολική Γερμανία.” Εν τω μεταξύ,άλλα μέλη του NATO ένιωσαν άγχος για το ότι μία ενδεχόμενη οπισθοχώρηση της Γερμανίας από τον καταμερισμό των πυρηνικών θα μπορούσε να πυροδοτήσει το φαινόμενο του domino effect ανάμεσα σε άλλους συμμάχους του NATO DCA , συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου και της Ολλανδίας. Τέτοιες φοβίες συνδυάστηκαν με μεμονωμένες ανησυχίες σχετικά με την επικείμενη αναθεώρηση του εγγράφου Nuclear Posture Review από τη Διοίκηση του Biden και την πιθανότητα ότι μία διακήρυξη ΄΄απλού σκοπού΄΄ ή ΄΄όχι πρώτη χρήση΄΄ θα μπορούσε να αποδυναμώσει την αξιοπιστία της παρατεταμένης πυρηνικής αποτροπής στην Ευρώπη. Και οι σύμμαχοι του NATO δεν είχαν λόγο να ανησυχούν.Την προηγούμενη άνοιξη, η πρόταση της τότε Υπουργού Αμύνης της Γερμανίας Annegret Kramp- Karrenbauer να αντικαταστήσει το Γερμανικό στόλο Tornado DCA με 90 Eurofighters και 45 F-18 Αμερικανικά αεροσκάφη (30 εκ των οποίων θα μπορούσαν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα) αμφισβητήθηκε από τους Σοσιαλδημοκράτες . Σύμφωνα με τη Γερμανίδα ακαδημαϊκό Pia Fuhrhop,οι θέσεις στο Γερμανικό διάλογο θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία στρατόπεδα: Στους‘Abolitionists’ που είναι υπέρ της κατάργησης(μέλη του κόμματος του SPD και των Πρασίνων, συν των Die Linke) και προτίθενται να τερματίσουν τη συμμετοχή της Γερμανίας στον καταμερισμό των πυρηνικών, καθώς θεωρούν ότι η πυρηνική αποτροπή είναι μία-θεμελιωδώςελαττωματική πολιτική; Στους‘uneasy progressives’ (τους ανήσυχους προοδευτικούς- μέλη του SPD και των Πρασίνων) οι οποίοι αναγνωρίζουν την ανάγκη κάποιας μορφής πυρηνικής αποτροπής στην Ευρώπη ,επικριτικοί οποιασδήποτε μονομερούς οπισθοχώρησης της Γερμανίας, παρόλα αυτά επίσης ανυποχώρητοι στο ότι πρέπει να γίνει πραγματική πρόοδος προς τον πυρηνικό αφοπλισμό και στους ΄nuclear sharing supporters΄ ( τους υποστηρικτές του καταμερισμού των πυρηνικών που βρίσκονται στους συντηρητικούς κόλπους των κομμάτων CDU/CSU και FDP). “Αυτή η έλλειψη ομοφωνίας συνδυάστηκε περαιτέρω με μία διαφοροποίηση στο Γερμανικό διάλογο ανάμεσα στα πυρηνικά ως όπλα πολιτικής διαπραγμάτευσης έναντι πραγματικών εργαλείων πολέμου.” Η κατάληξη είναι ότι κάποιοι απορρίπτουν τη συνεισφορά των Γερμανών στο DCA του NATO,παρόλα αυτά υποστηρίζουν την πολιτική συμμετοχή του Βερολίνου σε συμβουλευτικούς μηχανισμούς καταμερισμού πυρηνικών. Δεδομένων των διαχωρισμών του κυβερνόντος κόμματος του SPD και των Πρασίνων( Greens), ιδιαίτερα, η γλώσσα στη συμφωνία συνασπισμού για τον καταμερισμό των πυρηνικών δεν ήταν δεδομένη. Στην πραγματικότητα,μόλις λίγες εβδομάδες ,ένα εξέχον μέλος των Σοσιαλδημοκρατικών δήλωσε ότι θέλει τα B-61 “έξω από τη χώρα” και ένα μορατόριο 4-5 χρόνων για την αντικατάσταση του στόλου Tornado .Όντως,η συμφωνία χρειάστηκε μία-κάπως- αινιγματική προσέγγιση για την επίλυση του θέματος,δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα προβεί στην απόκτηση και στη διαδικασία πιστοποίησης για τα καινούργια πολεμικά jets με σκοπό τη διατήρηση της Γερμανικής συμμετοχής στον καταμερισμό πυρηνικών,χωρίς να δεσμεύεται ξεκάθαρα στην αποστολή αποτροπής πυρηνικών του NATO. Όμως,παρατηρητές στις πρωτεύουσες του NATO μάλλον το άκουσαν με ανακούφιση, κρίνοντας τη γλώσσα του εγγράφου επαρκώς δεσμευτική.

Οι πολιτικές ελέγχου πυρηνικών όπλων και αφοπλισμού της Γερμανίας,

Σε αυτό το φόντο,και κρίνοντας από τις πρόσφατες δηλώσεις Γερμανών αξιωματούχων, ο μελλοντικός έλεγχος των πυρηνικών όπλων και οι προσπάθειες αφοπλισμού από το Βερολίνο θα έχουν αυτά τα τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά: Πρώτα από όλα,η Γερμανία συνεχίζει να βλέπει μία συμφωνία βασισμένη σε αμοιβαίες υποχρεώσεις από τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον ως την κύρια λεωφόρο για την επίτευξη NSNW μειώσεων στην Ευρώπη, σε ευθυγράμμιση με ένα πρότυπο το οποίο πλαισίωσε –σε πολύ μεγάλο βαθμό- το Γερμανικό διάλογο και τη θέση της κυβέρνησης την τελευταία δεκαετία. Αντί να κάνει δραματικά μονομερή βήματα, όπως –προληπτικά-να θέσει τον εαυτό του εκτός διαδικασίας καταμερισμού πυρηνικών , το Βερολίνο θα στηρίξει διμερείς διαλόγους ανάμεσα στη Ρωσία και στις ΗΠΑ σε μία συμφωνία μετά New START εποχής η οποία-ιδανικάπεριλαμβάνει μη-στρατηγικά πυρηνικά όπλα. Στο πλαίσιο τέτοιων συνομιλιών, η συνεχής παρουσία των B-61 στην Ευρώπη θεωρείται Αμερικανική διαπραγματευτική πολιτική απέναντι στη Μόσχα. Παρόλα αυτά, ο Γερμανικός διάλογος παραμένει επιφανειακός σχετικά με το πώς μία χορογραφία βιώσιμου ελέγχου όπλων ,για να συμπεριλάβει τον NSNW, θα μπορούσε να μοιάζει στέρεη:πώς αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν να συνδεθούν με άλλα στοιχεία της πολυπόθητης ΄΄νέας εξίσωσης ασφάλειας΄΄της Ρωσίας και το είδος της συμφωνίας οπλικού ελέγχου. Είναι στα χέρια της Ρωσίας και των ΗΠΑ να τετραγωνίσουν αυτόν τον κύκλο. Δεύτερον ,η νέα Γερμανική κυβέρνηση, όπως η προκάτοχός της, τρέφει ψευδαισθήσεις ότι η Κίνα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο—που επίσης αναγνωρίζονται ως χώρες πυρηνικών όπλων υπό τον NPT—μπορούν να πειστούν να μειώσουν το στόλο τους πολύ σύντομα. Η πρόσκληση της συμφωνίας συνασπισμού να συμπεριληφθεί η Κίνα περισσότερο στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων είναι ενδεικτική της πιθανής συνέχισης ενός πιο γενικού ΄΄περιπάτου΄΄ σε τεντωμένο σκοινί με το Πεκίνο, το οποίο το Βερολίνο έχει χαρακτηρίσει συνεργάτη,συναγωνιστή και ανταγωνιστή ταυτόχρονα. Εν τω μεταξύ,η ισχυρή γλώσσα της συμφωνίας συνασπισμού με τη στήριξη NATO ως την “αναντικατάστατη βάση της ασφάλειας της Γερμανίας,”συνδυάστηκε με την έλλειψη αναφοράς σε έναν Ευρωπαϊκό στρατό,υποδηλώνοντας ότι οι φιλοδοξίες για ισχυρότερη Ευρωπαϊκή “στρατηγική κυριαρχία” δεν συνεπάγονται- απαραίτηταμεγαλύτερη δεκτικότητα της προσφοράς της Γαλλίας να συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι στις πυρηνικές ασκήσεις της Γαλλίας.Ο Lars Klingbeil, ο καινούργιος συν-ηγέτης του SPD , προηγουμένως απέρριψε μία πιο προχωρημένη πρόταση του CDU για ισχυρότερη Γερμανο-γαλλική συνεργασία στο θέμα της πυρηνικής αποτροπής ως ΄΄επικίνδυνη και περίεργη΄΄. Τρίτον,η ενδεχόμενη δέσμευση της Γερμανίας με τον TPNW πιθανόν να έχει σκοπό μία δίκαιη συναλλαγή η οποία θα αντισταθμίσει και θα περιορίσει τον αντίκτυπο σχετικά με την αντικατάσταση των Tornado μέσα από το αντι-πυρηνικό εκλογικό σώμα του SPD και των Πρασίνων.Παρά την δηλωθείσα προειδοποίηση ότι η Γερμανία σκοπεύει να επιτηρεί τα σχέδια του TPNW MSP “εξαιτίας των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης NPT Review Conference,” και “σε στενή διαβούλευση με τους συμμάχους της” , φαίνεται ότι η Γερμανία θα φέρει εις πέρας την ανοικτή δέσμευσή της, όμως δε θα συναινέσει στην Συνθήκη Απαγόρευσης( Ban Treaty) όσο το NATO παραμένει μία πυρηνική συμμαχία. Κάποιοι από τους κόλπους των ειδικών της Γερμανίας ζητούν εδώ και πολύ καιρό από το Βερολίνο και άλλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να δεσμευτούν στο TPNW εποικοδομητικά. Παρά την επικριτική συμπεριφορά του NATO σχετικά με το ΄΄φλερτ΄΄ των συμμάχων με τη Συνθήκη Απαγόρευσης ( the Ban Treaty), η συμβιβαστική γλώσσα της συμφωνίας συνασπισμού για την αποτροπή πυρηνικών κατά του αφοπλισμού προφανώς κατευνάζει τις ανησυχίες και από τα γεράκια της άμυνας και τους υποστηρικτές του αφοπλισμού – τουλάχιστον για την ώρα. Τελικά ,οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης για μία “επιθετική πολιτική αφοπλισμού”και με τη Γερμανία να παίζει έναν “ηγετικό ρόλο στην ενίσχυση των διεθνών πρωτοβουλιών αφοπλισμού και στα καθεστώτα μη διάδοσης πυρηνικών” υποδηλώνουν τη στήριξη του Βερολίνου στις προσπάθειες όπως Η Πρωτοβουλία της Στοκχόλμης(Stockholm Initiative)και Nonproliferation and Disarmament Initiative (NPDI).Φιλοξενώντας από κοινού την 5 η υπουργική συνάντηση , μόλις μία εβδομάδα στην νέα θέση της υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, η Annalena Baerbock υποσχέθηκε στα μέσα του Δεκέμβρη ότι ήταν ώρα να τερματιστεί το παρατεταμένο αδιέξοδο του πυρηνικού αφοπλισμού. Συνέχισε λέγοντας ότι η Πρωτοβουλία της Στοκχόλμης( Stockholm Initiative)θα μπορούσε να λειτουργήσει ως “γέφυρα” πριν από την επικείμενη Διάσκεψη NPT Review Conference, καθώς συγκεντρώνει κράτη “πρόθυμα να φέρουν νέα πνοή και δύναμη στις προσπάθειες πυρηνικού αφοπλισμού.” Σε άλλους τομείς,η νέα Γερμανική κυβέρνηση είναι επίσης πιθανό να επιδιώξει τη συνέχιση παρά την αλλαγή,υποστηρίζοντας προσπάθειες αποκατάστασης του σχεδίου Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) με το Ιράν,καθώς επίσης και του διαλόγου σχετικά με τον αντίκτυπο των μηπυρηνικών τεχνολογιών στη στρατηγική σταθερότητα-μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών.

Συνέχιση παρά αλλαγή

