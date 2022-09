Κλεάνθης Γρίβας

Zelensky: Μια διεφθαρμένη μαριονέτα των ολιγαρχών

στην υπηρεσία των ΗΠΑ και του WEF (του Klaus Schwab)

για την καταστροφή της Ευρώπης

«Είναι πουτάνας γιος, αλλά είναι δικός μας».

Πρόεδρος Τρούμαν

(για τον δικτάτορα της Νικαράγουα Σομόζα)

Επιλογή, επιμέλεια:

Κλεάνθης Γρίβας

6 Σεπτεμβρίου 2022

Περιεχόμενα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ COVERTACTION

1. O πραγματικός Volodymyr Zelensky

2. Kholomoisky και Bogolyubov: Μια από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία

3. Kholomoisky: ο πιο αδίστακτος, βίαιος και αρπακτικός ολιγάρχης

4. Kholomoisky: ένας Εβραίος που χρηματοδοτεί τους Νεοναζί

5.Η εταιρεία BurismaHoldings και η CIA

6.Zelensky: υπάλληλος του Kholomoisky από το 2012

7. Τα PandoraPapers

8.Kholomoisky και Zelensky: Το αφεντικό και ο υπάλληλος

9. Zelensky: Ένας λαγός με προβιά «ηγέτη-λιονταριού»

10. Zelensky: Ένας πολεμοκάπηλος «ειρηνιστής»

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ VOLTAIRE

ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΗΣ κ. ΟΛΕΝΑΣ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΣΤΟ BBC (4-9-2022)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Μουσική: Kurt Weill - Στίχοι Bertolt Brecht

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Ο Zelensky στρατολογήθηκε το 2012 από τον πιο διεφθαρμένο, βίαιο και αρπακτικό εβραιο-ουκρανό ολιγάρχη Ihor Kholomoisky, με στόχο την άλωση της προεδρίας, όταν ο Zelensky και οι συνεργάτες του σε μια εταιρεία παραγωγής ελαφρών τηλεοπτικών εκπομπών, την Kvartal 95, άρχισαν να παράγουν εκπομπές για το δίκτυο των τηλεοπτικών σταθμών που ανήκουν στον Kholomoisky.

Ο Zelensky ένας (γεν. 1978), ασήμαντος κωμικός και ηθοποιός κατά τη δεκαετία του 2000, είδε την δημοφιλία του να εκτοξεύεται στα ύψη από το 2015 και μετά όταν άρχισε να προβάλλεται στο δίκτυο του Kholomoisky η πολιτική σάτιρά του «Servant of the People» (Υπηρέτης του Λαού), πράγμα που του εξασφάλισε μια ραγδαία πολιτική άνοδο – από το πουθενά:

• Τον Μάρτιο 2018 ίδρυσε το πολιτικό κόμμα Υπηρέτης του Λαού (με το ίδιο όνομα της πετυχημένης τηλεοπτικής σειράς) μαζί με συνεργάτες τους της εταιρίας τηλεοπτικών παραγωγών Κβαρτάλ 95. Και

• Τον Μάρτιο 2019 ανέλαβε το προεδρικό αξίωμα ύστερα από μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία κέρδισε το 73% των ψήφων.

Αριστερά: ο Zelensky σε κύκλο πίσω από τον Kholomoisky. Δεξιά: ο Zelensky στην προεκλογική εκστρατεία του ακολουθούμενος από έναν από τους σωματοφύλακες του Kholomoisky. [Πηγή: National-conservative.com]

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ COVEFRTACTION

ΤουJeremy Kuzmarov

20 Ιουλίου 2022

Jeremy Kuzmarov: Είναι διευθύνων συντάκτης του περιοδικού Covert Action και συγγραφέας 4 βιβλίων για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και τα Οι ατελείωτοι πόλεμοι του Ομπάμα (ClarityPress, 2019) και Οι Ρώσοι έρχονται ξανά, με τον John Marciano (Monthly Review Press, 2018).

https://covertactionmagazine.com/el/2022/07/20/how-corrupt-is-ukrainian-president-volodymyr-zelensky/

1. O πραγματικός Volodymyr Zelensky

•Πριν από τη ρωσική εισβολή, οι αναφορές της CIA συνέδεαν τον Zelensky με τον πιο διεφθαρμένο, βίαιο και αρπακτικό εβραιο-ουκρανό ολιγάρχη Ihor Kholomoisky, που τον Μάρτιο 2021 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απαγόρευσε την είσοδο στις ΗΠΑ λόγω της «εκσεσημασμένης διαφθοράς» του.(Δείτε παρακάτω το βίντεο της αναφοράς).

Το 2019, RadioFreeEurope της CIA ανέφερε τη σύνδεση του Ουκρανού προέδρου Volodymyr Zelensky με τον Ihor Kholomoisky.

•Μετά τη ρωσική εισβολή, η προπαγάνδα της CIA απεικονίζει τον Zelensky ως «ευγενέστερο» από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και «ηθικότερο» από τη Μητέρα Τερέζα, και τα ΜΜΕ αποδύθηκαν σε μια εκστρατεία υπέρ της υποψηφιότητάς του για το Νόμπελ Ειρήνης.

2. Kholomoisky και Bogolyubov:

συνεργοί σε μια από τις μεγαλύτερες απάτες Ponzi στην ιστορία

Τον Ιανουάριο του 2022, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέθεσε την τέταρτη κατά σειρά αστική καταγγελία κατάσχεσης εναντίον του Kholomoisky και του Gennadiy Bogolyubov, επειδή κατείχαν την Privat Bank, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ουκρανία, από την οποία υπεξαίρεσαν και εξαφάνισαν 5.5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι Kholomoisky και Bogolyubov έπαιρναν δόλια δάνεια και πιστώσεις από το 2008 έως το 2016 και ξέπλυναν ένα μέρος των εσόδων τους από εγκληματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας μια σειρά τραπεζικών λογαριασμών εταιρειών-βιτρίνας(κυρίως στο υποκατάστημα της PrivatBank στην Κύπρο), προτού μεταφέρουν τα κεφάλαια στις ΗΠΑ όπου συνέχισαν να ξεπλένουν τα παράνομα κεφάλαιά τους μέσω συνεργάτη τους στα γραφεία στο Μαϊάμι.

[Πηγή: johnhelmer.org]

Ένα μέρος των κλεμμένων χρημάτων ήταν από δάνεια του ΔΝΤ που χορηγήθηκαν στην ουκρανική κυβέρνηση μετά το πραξικόπημα του Μαϊντάν του 2014, τα οποία πληρώθηκαν από την Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας στην Privatbank.

Ο δημοσιογράφος John Helmer επισημαίνει ότι η Χίλαρι Κλίντον, η Βικτόρια Νούλαντ και η Κριστίν Λαγκάρντ του ΔΝΤ, αγνόησαν όλα τα στοιχεία της διαφθοράς του Kholomoisky και της κατασπατάλησης των χρημάτων του δανείου του ΔΝΤ σε μια επιχείρηση απάτης τύπου Ponzi (βλ. στο τέλος του κειμένου) πιθανώς λόγω των πολιτικών δεσμεύσεων του ΔΝΤ έναντι της Ουκρανίας μετά το πραξικόπημα του Μαϊντάν (2014).

Βλ. John Helmer, «The Kolomoisky Pyramid Started with Hillary Clinton and Victoria Nuland of the State Department Plus Christine Lagarde of the IMF».

http://johnhelmer.org/the-kolomoisky-pyramid-started-with-hillary-clinton-and-victoria-nuland-of-the-state-department-plus-christine-lagarde-of-the-imf/

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The American Spectator, ο Kholomoisky ξέπλυνε εκατομμύρια στο Κλίβελαντ του Οχάιο και σε όλη τη Midwest όπου, ως «ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων [της περιοχής], κατεύθυνε μία από τις μεγαλύτερες κομπίνες τύπου Ponzi στην παγκόσμια ιστορία».

Kholomoisky- φωτογραφία του 2014. [Πηγή: Nypost.com]

3. Kholomoisky: ο πιο αδίστακτος, βίαιος και αρπακτικός ολιγάρχης

Ο Kholomoisky γεννήθηκε στη Σοβιετική Ουκρανία το 1963, και ήταν μεταξύ των κλεπτοκρατών που επωφελήθηκαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από την πώληση πρώην κρατικών επιχειρήσεων όπως χαλυβουργεία και πηγάδια αερίου σε τιμές εξευτελιστικές.

Σύμφωνα με τοThe American Spectator,ο Kholomoisky είχε δύο πλεονεκτήματα έναντι των άλλων νεοφυών ολιγαρχών. Πρώτον, είχε ένα υπόβαθρο στη μεταλλουργία — στην επιστήμη της κατασκευής και χύτευσης μετάλλων και κραμάτων που είναι σε ζήτηση. Δεύτερον, στην αρπακτική δραστηριότητά του «επιδεικνύοντας μια πρωτοφανή σκληρότητα, που έκανε τους άλλους ολιγάρχες, που δεν είναι καθόλου ξένοι με το βίαιο έγκλημα, να εμφανίζονται ήπιοι».

Ένας συνεργάτης του Forbes γράφει ότι, σε μια περίπτωση, είδε «εκατοντάδες μισθωτούς φανατικούς οπλισμένους με ρόπαλα του μπέιζμπολ, σιδερένιες ράβδους, πιστόλια αερίου, λαστιχένιες σφαίρες και αλυσοπρίονα να [καταλαμβάνουν] βίαια» ένα εργοστάσιο χάλυβα που ήθελε να αποκτήσει ο Kholomoisky.

O Kholomoiskyτοποθέτησε στο γραφείο του ένα πελώριο ενυδρείο με ένα καρχαρία, προκειμένου να εξασφαλίζει τρομοκρατικά την σιωπή ή τη συμφωνία κάθε επισκέπτη του, διατεινόμενος ότι μπορούσε να χώσει το κεφάλι του επισκέπτη στο ενυδρείο, ως υπενθύμιση του τί θα συνέβαινε εάν του εναντιώνονταν ποτέ.

Ο τότε Κυβερνήτης Kholomoisky(δεξιά) με τον YuriyBereza, επικεφαλής του νεοναζιστικού τάγματος Dnipro(αριστερά) τον Μάρτιο του 2014. [Πηγή: kyivpost.com]

4. Kholomoisky: ένας Εβραίος που χρηματοδοτεί τους Νεοναζί

Σύμφωνα με τον Oleg Noginsky, πρόεδρο της Τελωνειακής Ένωσης Προμηθευτών, μετά το πραξικόπημα του «Ευρώ-Μαϊντάν» στην Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2014, ο Kholomoisky «προσέλαβε τους τύπους που διέπραξαν τη σφαγή της Οδησσού και τη δολοφονία πολλών δεκάδων υποστηρικτών του έκπτωτου προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο Κτίριο των Συνδικάτων».

Μετά το Ευρω-Μαϊντάν(2014), ο Kholomoisky διορίστηκε Κυβερνήτης της Περιφέρειας Dnipropetrovsk (από το 2014 έως το 2016), και χρηματοδότησε αντιρωσικές μονάδες που δρούσαν σε συνεργασία με τον ουκρανικό στρατό στο Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ — τις δύο περιοχές που αποφάσισαν με δημοψήφισμα να αποσχιστούν από την Ουκρανία όταν η ουκρανική κυβέρνηση μετά το Μαϊντάν προσπάθησε να τους επιβάλει την ουκρανική γλώσσα.

Αυτές οι μονάδες περιλάμβαναν το νεοναζιστικό τάγμα Azov που τρομοκρατούσε τον λαό της ανατολικής Ουκρανίας, μαζί με τα επίσης νεοναζιστικά τάγματα Dnipro και Aidar, που πολλές φορές δρούσαν ως ιδιωτικές συμμορίες κακοποιών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Kholomoisky.

5. Η εταιρεία Burisma Holdings και η CIA

Όπως ανέφερε η NewYorkPost,ο Kholomoisky είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον έλεγχο της Burisma Holdings—την ουκρανική ενεργειακή εταιρεία που απασχολούσε τον Hunter Biden γιο του προέδρου Biden ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου με αμοιβή 50.000 δολάρια μηνιαίως. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στοιχεία από email του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφέρονται στην Burisma ως «μέρος της οικονομικής αυτοκρατορίας του Kholomoisky».

Έξι μήνες μετά την αποχώρηση του HunterBiden από το Δ.Σ., η Burisma διόρισε τον Joseph Cofer Black σ’ αυτή τη θέση— θέση που εξακολουθεί να διατηρεί. Ο Cofer Black ήταν αξιωματούχος της CIA και διευθυντής του Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της CIA μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Αυτός ο διορισμός εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν η Burisma χρησίμευε ως επιχείρηση της CIA που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση των αντιρωσικών πολιτοφυλακών στην ανατολική Ουκρανία.

[Πηγή: usatoday.com]

6. Kholomoisky και Zelensky: μαζί από το 2012

Η στρατολόγηση του Zelensky από τον Kholomoisky (με στόχο την άλωση της προεδρίας) χρονολογείται από το 2012, όταν ο Zelensky και οι συνεργάτες του σε μια εταιρεία παραγωγής ελαφρών τηλεοπτικών εκπομπών, την Kvartal 95, άρχισαν να παράγουν εκπομπές για το δίκτυο των τηλεοπτικών σταθμών που ανήκουν στον Kholomoisky.

Ο Zelensky (γεν. 1978), ένας ασήμαντος κωμικός και ηθοποιός κατά τη δεκαετία του 2000, είδε την δημοφιλία του να εκτοξεύεται στα ύψη από το 2015 και μετά όταν άρχισε να προβάλλεται στο δίκτυο του Kholomoiskyη πολιτική σάτιρά του «Servant of the People» (Υπηρέτης του Λαού), πράγμα που του εξασφάλισε μια ραγδαία πολιτική άνοδο – από το πουθενά:

•Τον Μάρτιο 2018 ίδρυσε το πολιτικό κόμμα Υπηρέτης του Λαού (με το ίδιο όνομα της πετυχημένης τηλεοπτικής σειράς) μαζί με συνεργάτες τους της εταιρίας τηλεοπτικών παραγωγών Κβαρτάλ 95.Και

•Τον Μάρτιο 2019 ανέλαβε το προεδρικό αξίωμα ύστερα από μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία κέρδισε το 73% των ψήφων.

Στην εκπομπή «Servant of the People» (Υπηρέτης του Λαού), πρωταγωνιστούσε ο Zelensky, στο ρόλο ενός ταπεινού δάσκαλου της ιστορίας, που εκστρατεύει εναντίον της καθολικής διαφοράς που μαστίζει την πολιτική και οικονομική ελίτ της Ουκρανίας, κερδίζοντας μια πρωτοφανή δημοφιλία που του άνοιξε τον δρόμο προεδρικό αξίωμα, στο οποίο αναδείχθηκε 3,5 χρόνια μετά την έναρξη των προβολών της, σειράς συγκεντρώνοντας πάνω από το 73% των ψήφων.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ο Ζελένσκι παρουσίασε την ομάδα του, που περιελάμβανε τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Ολεξάντρ Δανίλτσουκ και άλλους. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δέχτηκε τον υποψήφιο πρόεδρο Ζελένσκι στο Παλάτι των Ηλυσίων στο Παρίσι στις 12 Απριλίου 2019.

Ο Zelensky εκμεταλλεύτηκε τη διάχυτη δημόσια οργή για την πρωτοφανή διαφθορά που ενυπάρχει στο ουκρανικό πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Αλλά, κατά την εκστρατεία του το 2019 εκφράστηκαν αμφιβολίες σχετικά με την πίστη του να καταπολεμήσει την διαφορά λόγω των δεσμών του με τον Kholomoisky.

7. Τα Pandora Papers

Τα Pandora Papers (11.9 εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων – ICIJ, τον Οκτώβριο του 2021) και κοινοποιήθηκαν στην Guardian ως μέρος μιας παγκόσμιας έρευνας, υποδηλώνουν ότι ο Ζελένσκι είναι μάλλον ίδιος με τους προκατόχους του: Τα έγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν ότι ο νυν Πρόεδρος της Ουκρανίας είχε –ή και έχει– κρυμμένο πλούτο που δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως σε μια υπεράκτια εταιρεία, την οποία φαίνεται να είχε μεταβιβάσει κρυφά σε έναν φίλο του μερικές εβδομάδες πριν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές.

Στην αποκορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας, ο Βολοντίμιρ Αρίεφ (σύμμαχος του νυν κυβερνήτη Πέτρο Ποροσένκο) δημοσίευσε στο Facebookένα γράφημα που έδειχνε ότι ο Zelensky και οι συνεργάτες του στην τηλεοπτική παραγωγή Υπηρέτης του Λαού, ήταν δικαιούχοι ενός δικτύου υπεράκτιων εταιρειών (offshore) που είχαν δημιουργήσει από το 2012, χρονιά κατά την οποία φέρεται να έλαβαν 41 εκατομμύρια δολάρια από την Privatbank του Kholomoisky.

Τα Pandora Papersδείχνουνότι τουλάχιστον ορισμένες από τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, τα Pandora Papers αποκάλυψαν πληροφορίες για δέκα εταιρείες offshore που ταιριάζουν με τις δομές που περιγράφονται λεπτομερώς στο διάγραμμα του Ariev και δείχνουν ότι ο Ζελένσκι και συνεργάτες του χρησιμοποίησαν οφσόρ εταιρείες με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (BVI), το Μπελίζ και την Κύπρο.

Αναφορά στα PandoraPapers: https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papers-reveal-offshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-inner-circle

Το Forbes έγραψε ότι η καθαρή περιουσία του Ζελένσκι κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων δολαρίων— ένα σύνολο που δεν θα μπορούσε να έχει κερδίσει απλώς ως τηλεοπτικός ερμηνευτής και κωμικός.

Ο Ζελένσκι φέρεται να κατέχει πολυτελή ακίνητα στο κεντρικό Λονδίνο, στην Ιταλία και στην παραλία του Μαϊάμι— στην οποία θα μπορούσε να αποσυρθεί εάν αναγκαστεί να φύγει από την Ουκρανία.

Το εξωτερικό του σπιτιού του Zelensky στο FortdeiMarmi, Ιταλία. [Πηγή: alamy.com]

Δύο από τους συνεργάτες του Zelensky στο δίκτυο των υπεράκτιων εταιριών, ο Serhiy Shefir και ο Ivan Bakanov (που ήταν επίσης μέλη της εταιρείας τηλεοπτικής παραγωγής του), κατείχαν ισχυρές θέσεις στην κυβέρνησή του:

•Ο Serhiy Shefir είναι ο κορυφαίος προεδρικός βοηθός του Zelensky, και ο Ivan Bakanov ως επικεφαλής μέχρι πολύ πρόσφατα της φοβερής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η οποία είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία ασφαλείας της Ευρώπης και σχεδόν το ίδιο μέγεθος με το FBI, παρόλο που η Ουκρανία είναι 16 φορές μικρότερη από τις ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις, παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες της Guardian και των συνεργατών της στα μέσα ενημέρωσης να τον προσεγγίσουν. Ο εκπρόσωπός του, Σεργκέι Νικιφόροφ έστειλε μήνυμα: «Δεν θα υπάρξει απάντηση». OΖελένσκι, λαλίστατος σήμερα σε όλα τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, αρνήθηκε πεισματικά να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τις αποκαλύψεις που τον ενέπλεκαν σε μία βρώμικη ιστορία που τον αφορούσε προσωπικά. (!)

http://www.press-gr.com/2022/03/guardian-offshore.html (3/06/2022)

Kholomoiskyκαι Zelensky: συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο της Ουκρανίας. [Πηγή: Economictimes.indiatimes.com]

8. Kholomoiskyκαι Zelensky: Το αφεντικό και ο υπάλληλος

Εκτός από την απλόχερη οικονομική υποστήριξη κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2019, ο Kholomoisky προμήθευσε τον Ζελένσκι, με ένα ειδικά εξοπλισμένο αυτοκίνητο, του «δάνεισε» τον προσωπικό του δικηγόρο ως σύμβουλο της εκστρατείας του και προώθησε την υποψηφιότητά του σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που του ανήκαν.

Οι στενοί δεσμοί μεταξύ των Zelensky και Kholomoiskyαποκαλύφθηκαν το 2018 όταν ο Ζελένσκι ταξίδεψε στη Γενεύη (Ελβετία), για τα γενέθλια του Kholomoisky και, εν συνεχεία, τον επισκέφτηκε άλλες 10 φορές στην ίδια πόλη. Όταν ο Kholomoisky μετακόμισε στο Τελ Αβίβ (Ισραήλ), ο Zelensky τον επισκέφτηκε εκεί τρεις φορές, σύμφωνα με το RadioFreeEurope.Ο Zelensky ισχυρίστηκε ότι η σχέση του με τον Kholomoisky δεν ήταν πολιτική και ότι τον επισκέπτονταν λόγω τηλεοπτικής δουλειάς.

Όμως, όταν έγινε πρόεδρος, ο Zelensky φρόντισε να «ξεπληρώσει» τον Kholomoisky. Απομάκρυνε τους αντιπάλους του Kholomoisky: τον Γενικό Εισαγγελέα, τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας και τον πρωθυπουργό του, ο οποίος προσπάθησε να ρυθμίσει τον έλεγχο του Kholomoisky σε μια κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας. Και παράλληλα, φρόντισε να περάσει ένας νόμος από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας που επέτρεπε στον Kholomoisky να μη πληρώνει υψηλούς φόρους στις εξορυκτικές του δραστηριότητες.

9. Zelensky: Ένας λαγός με προβιά «ηγέτη-λιονταριού»

Οι μακροχρόνιοι δεσμοί του Zelensky με τον Kholomoisky διαψεύδουν την δημόσια εικόνα ενός άνδρα που χαιρετίστηκε από τους πολιτικούς των ΗΠΑ ως «ένας ηγέτης λιοντάρι» (August Pfluger R-TX) και ως ένα άτομο «με απίστευτη γενναιότητα» (Adam Schiff, D-CA).

Ο Zelensky, ένας νεοφιλελεύθερος που προώθησε μια σαρωτική πρωτοβουλία ιδιωτικοποιήσεων, έθεσε εκτός νόμου 11 κόμματα και πολιτικές οργανώσεις της αντιπολίτευσης και επέβαλε ένα καθεστώς τρόμου εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του.

Ανάμεσα στα θύματά του είναι ο πρώην αρχηγός των ουκρανικών αριστερών δυνάμεων Βασίλι Βόλγα και οι αδερφοί Κονόνοβιτς, ηγέτες του Κομμουνιστικού Συνδέσμου Νέων της Ουκρανίας που κατηγορήθηκαν ως φιλορώσοι.

Οι αδελφοί Kononovich, ηγέτες του YoungCommunistLeague στην Ουκρανία, που κρατούνται από τις 6 Μαρτίου 2022. [Πηγή: προς την ελευθερία.org]

10. Zelensky: Ένας πολεμοκάπηλος «ειρηνιστής»

Παρά τις διακηρύξεις του υπέρ της ειρήνης κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2019,ο Zelensky, μόλις κατέλαβε την προεδρία, προκάλεσε πόλεμο με τη Ρωσία:

α) με τη μεγάλη συσσώρευσης στρατευμάτων στην ανατολική Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022,

β) με τους αυξανόμενους βομβαρδισμούς της ανατολικής Ουκρανίας, κατά παράβαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, και

γ) με τις συνεχείς εκκλήσεις του για την ανακατάληψη της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, που στεγάζει τον στόλο του ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα.

Χάρτης που δείχνει συγκεντρώσεις ουκρανικών στρατευμάτων στα σύνορα της ανατολικής Ουκρανίας την παραμονή της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Σύμφωνα με τον Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών, η Ουκρανία είχε συγκεντρώσει 122.000 στρατιώτες στα σύνορα με το Ντονμπάς. Επιπλέον, η ρωσική Δούμα ισχυρίστηκε ότι είχε πληροφορίες που έδειχναν ότι αυτά τα στρατεύματα σχεδίαζαν επίθεση στο Ντονμπάς, την οποία προέτρεψε η ρωσική εισβολή. [Πηγή: consortiumnews.com]

Από τότε που ξεκίνησαν οι μάχες, ο Zelensky αποφεύγει κάθε διαπραγμάτευση και αντί γι’ αυτό, ικετεύει τη Δύση για όλο και περισσότερα όπλα, και προσκαλεί ξένους μισθοφόρους στην Ουκρανία.

Ο Ελβετός δημοσιογράφος GuyMettan έγραψε ότι: «ο Zelensky θα θεωρηθεί τελικά υπεύθυνος για την καταστροφή της Ουκρανίας στον πόλεμο, γιατί προτίμησε την καταστροφή της χώρας του από έναν λογικό συμβιβασμό».

Αυτή η εκτίμηση έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα «αγιογραφία» του Zelensky από τα ΜΜΕ, τα οποία συσκοτίζουν τους δεσμούς του Zelenskyμε τον Kholomoisky,δεσμοί που έχουν αναγνωριστεί από την ίδια την CIA.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ VOLTAIRE ΓΙΑ ΤΟΝ ZELENSKY

«Το 2007, η CIA διοργάνωσε ένα συνέδριο στην Ternopol (Ουκρανία) για να συγκεντρώσει τους Ευρωπαίους νεοναζί και τους αντι-Ρώσους τζιχαντιστές της Μέσης Ανατολής. Πρόεδρος του συνεδρίου ήταν ο Ουκρανός ναζιστής Dmitro Yarosh και ο Τσετσένος εμίρης Ντόκου Ουμάροφ (ο οποίος δεν μπόρεσε να μεταβεί στο συνέδριο της CIA, επειδή ήταν καταζητούμενος από την Ιντερπόλ). Αργότερα, νεοναζί και τζιχαντιστές πολέμησαν από κοινού για να επιβάλουν το Ισλαμικό Εμιράτο της Ιτσκερίας στη θέση της Δημοκρατίας της Τσετσενίας.

Το 2013, το ΝΑΤΟ εκπαίδευσε τους άνδρες του φανατικού ναζί DmitroYarosh στην Πολωνία σε μάχες του δρόμου. Με αυτόν τον τρόπο, ήταν έτοιμοι κατά τη διάρκεια της αλλαγής καθεστώτος που ξεκίνησε από την δράση της Victoria Nuland στην Ουκρανία (διάσημης για την ηχογραφημένη δήλωσή της «γαμώ την Ευρωπαϊκή Ένωση»), με την λεγόμενη «επανάσταση της αξιοπρέπειας» που είναι γνωστή και ως «EuroMaidan». Οι περισσότεροι από τους δημοσιογράφους επιτόπου παρατήρησαν την ανησυχητική παρουσία αυτών των Ναζί, αλλά οι δυτικές προσωπικότητες που ήρθαν να λάβουν μέρος σε αυτή την «επανάσταση», όπως ο Bernard-HenriLevy, ήταν τυφλοί».

Τον DmitroYarosh διαδέχθηκε ως επικεφαλής του ναζιστικού Δεξιού Τομέα ο Ντμίτρο Κοτσιουμπάιλο, στον οποίο ο Zelensky ως πρόεδρος απένειμε τον τίτλο του «ήρωα του έθνους» στην Εθνοσυνέλευση.

https://www.voltairenet.org/article215858.html

ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΗΣ κ. ΟΛΕΝΑΣ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΣΤΟ BBC

«Πόλεμος στην Ουκρανία: Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο μετράει πέννες, εμείς μετράμε θύματα»

Olena Zelenska

Συνέντευξη στο BBC

4 Σεπτεμβρίου 2022

https://www.bbc.com/news/uk-62766917

Σε συνέντευξή της στο BBC (στις 4-9-2022), κ. Olena Zelenska, σύζυγος του ολιγάρχη προέδρου της Ουκρανίας, είχε το θράσος να δηλώσει:

«Ο οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία είναι σκληρός για τους συμμάχους της, αλλά καθώς οι Βρετανοί μετρούν πέννες, οι Ουκρανοί μετρούν θύματα». (!!!)

«Οι τιμές ανεβαίνουν και στην Ουκρανία. Αλλά επιπλέον εκεί σκοτώνονται οι άνθρωποι μας».

Αλλά ούτε λέξη για PandoraPapers και τις 10 offshore εταιρείες του ζεύγους Zelensky. Κερδοσκοπώντας με το αίμα και τον θανάτων (των άλλων, πάντα)

Olena Zelenska: Γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1978 στο KryvyiRih, μια ρωσόφωνη περιοχή της κεντρικής Ουκρανίας. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο πανεπιστήμιο. Παντρεύτηκε τον VolodymyrZelensky τον Σεπτέμβριο του 2003. Έχει δύο παιδιά - την κόρη Ολεξάνδρα και τον γιο Κύριλο. Έγινε πρώτη κυρία της Ουκρανίας όταν ο σύζυγός της εξελέγη πρόεδρος το 2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η Μπαλάντα Του Νεκρού Στρατιώτη

Μουσική: Kurt Weill - Στίχοι Bertolt Brecht

Η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει Μπρεχτ (1979)

https://www.youtube.com/watch?v=a6XLsUswHGY

Για πέμπτο Μάη πολεμάει

για ειρήνη κουβέντα καμιά

και ο φανταράκος τα βροντάει

πεθαίνει ηρωικά

Και ο Αυτοκράτωρ οργίζεται

και βγάζει διαταγή

ο θάνατος αναβάλλεται

η νίκη όσο αργεί

Μα ο φαντάρος κείτεται

στον τάφο του δίχως ντροπή

και ξάφνου τον επισκέπτεται

μια επιτροπή

Με φτυάρι και με αγιασμό

ξεθάβουν το νεκρό

του λένε γύρνα στο μέτωπο

και βγάλε το σκασμό

Τον εξετάζει ένας γιατρός

τον βρίσκει λίαν καλώς

κοπάνα μονάχα την κάνει ο νεκρός

γιατί είναι πολύ δειλός

Τον σήκωσαν και φεύγουνε

στην νύχτα τη μαγευτική

ενώ αρμοδίως τους φώτιζε

σελήνη ρομαντική

Το στόμα το σάπιο του βουτούν

σε μαύρο κρασί γλυκό

και δυο νοσοκόμες

του κρατούν μπροστά του

γυμνό θηλυκό



με τύμπανα και ταρατατζούμ

η μπάντα πάει εμπρός

για της πατρίδος το αλαλούμ

παρέλαση κάνει ο νεκρός

Μπροστά του πάει ένας κύριος

με φράκο παχουλός

πολύ του καθήκοντος κύριος

σαν κάθε πολίτη καλός

Σκυλιά ποντίκια και ασβοί

δακρύζουν με πατριωτισμό

στο ύψος των περιστάσεων

στου έθνους τον παλμό

Στο άλλο χωριό τους δέχεται

ο κόσμος με ουρλιαχτά

χλωμό το φεγγάρι κατέρχεται

και το νεκρό χαιρετά

Με ζήτω και με τσουμπαπά

σημαίες και παπά

χορεύει ο νεκρός του σκοτωμού

σαν μεθυσμένη μαϊμού

Μες το μεγάλο τραλαλά

εχάθηκε ο νεκρός

τον βλέπουν μόνο από ψιλά

αστέρι και σταυραϊτός



ξημέρωσε ο ουρανός

τ’ άστρα έχουν χαθεί

Στην μάχη πάλι πάει ο νεκρός

να ξανασκοτωθεί.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ] ΣΧΕΔΙΟ PONZI:είναι μια οικονομική απάτη η οποία βασίζεται στο σχήμα πυραμίδας. Ένας απατεώνας με καλή φήμη μεταξύ των επενδυτών, προσφέρει υψηλά επιτόκια στους πρώτους επενδυτές τα οποία πληρώνονται με τα χρήματα των νέων επενδυτών. Αυτή η φούσκα συνεχίζει να ενισχύεται έως ότου εκραγεί. Πρόκειται για ένα σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει μόνο βραχυπρόθεσμα, γιατί δεν μπορεί να διατηρηθεί με την πάροδο του χρόνου.

Η απάτη εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1920 από τον CarloPonzi (εξ’ ου και το όνομά της). Θεωρείται ότι είχε προηγηθεί η εφαρμογή της το 1876 στην Ισπανία από την Dona Baldomera.