Ένα SUV Li Auto L9 σε κινεζικό αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας έμαθε πρόσφατα με τον δύσκολο τρόπο ότι τα “συστήματα ασφαλείας” του δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τα ζωγραφισμένα σε πινακίδες οχήματα, από τα κανονικά.

Το SUV χτυπήθηκε από πίσω όχι επειδή ο οδηγός πάτησε φρένο, αλλά επειδή η ενσωματωμένη τεχνολογία πέρασε μια διαφημιστική πινακίδα που διαφήμιζε δύο φορτηγάκια για πραγματικά οχήματα.

Το Li Auto L9 είναι εξοπλισμένο με μια πλήρη σειρά συστημάτων υποστήριξης οδηγού, όπως ραντάρ, αισθητήρες υπερήχων, κάμερες και ένα προηγμένο lidar που είναι τοποθετημένο ακριβώς πάνω από το παρμπρίζ. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι οι μηχανικοί της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν δουλειά για να τελειοποιήσουν το λογισμικό ώστε να ξεχωρίζει με ακρίβεια τις διαφημίσεις από τα πραγματικά οχήματα.

Edge case for vision-based ADAS? A brand-new LI Auto L9 run on ADAS mistakes the vehicle image in the overhead billboard as an actual stationary vehicle in the lane, resulting AEB to kick in, then hit by a vehicle coming from behind. pic.twitter.com/6ZiCbfV0eH

