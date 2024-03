Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Στον επιβλητικό χώρο του Ζαππείου με προσκεκλημένους εκατοντάδες επίτιμους καλεσμένους ο Όμιλος Σφακιανάκη ανακοίνωσε την έναρξη των πωλήσεων στην ελληνική αγορά των επιβατικών αυτοκινήτων της BYD και ταυτόχρονα κάνει το ντεμπούτο του στην πράσινη τεχνολογία.

Τα αποκαλυπτήρια των νέων 100% ηλεκτρικών αυτοκινήτων έγιναν στο Ζάππειο. Οι κινέζοι επικεφαλής της BYD εκθείασαν τον ελληνικό πολιτισμό και για το λόγο αυτό ο Όμιλος Σφακιανάκη επέλεξε το Ζάππειο, έναν χώρο με έντονο συμβολισμό και ιστορική αξία για την Ελλάδα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν προσωπικότητες από τον πολιτικό, δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς φυσικά και κορυφαία στελέχη από την ΒΥD Eυrope.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η δημοσιογράφος και Master of Ceremony, κα Εύη Φραγκάκη καλωσόρισε τους καλεσμένους και μίλησε για τη στρατηγική βιωσιμότητας της ΒΥD και του Ομίλου Σφακιανάκη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σφακιανάκη, κος Σταύρος Π. Τάκη, παρουσίασε τη στρατηγική του ομίλου και το όραμα της επόμενης ημέρας, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη νέα εταιρική ταυτότητα του ομίλου, η οποία σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο μίας μακροχρόνιας και δυναμικής πορείας.

Ο κος Σταύρος Π. Τάκη ανέφερε: «Ο Όμιλος Σφακιανάκη, με 65 χρόνια εμπειρίας, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης αυτοκινητιστικής ιστορίας της Ελλάδας. Το εμπνευσμένο όραμα, η ξεκάθαρη στρατηγική, οι επενδύσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό μας, συντελούν στην επιτυχία του Ομίλου. Έχουμε την τιμή, να καλωσορίσουμε στη μεγάλη οικογένεια του Ομίλου Σφακιανάκη τον κορυφαίο κατασκευαστή οχημάτων Νέας Ενέργειας στον κόσμο, τη BYD, και μαζί να οδηγήσουμε τις εξελίξεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον και στην Ελλάδα».

Από την πλευρά της BYD, o κος Michael Shu, Managing Director BYD Europe, καλωσόρισε τον Όμιλο Σφακιανάκη στην οικογένεια της BYD:

«Πρόκειται για το πρώτο εθνικό λανσάρισμα της BYD στην Ευρώπη για τη φετινή χρονιά, καθιστώντας τη συνεργασία μας με τον Όμιλο Σφακιανάκη στην Ελλάδα ιδιαίτερα σημαντική. Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα και μία αμοιβαία δέσμευση να εμπνεύσουμε και να προωθήσουμε τη βιώσιμη κινητικότητα με μια καινοτόμο και ευρεία γκάμα προϊόντων που προσφέρει πολλαπλές επιλογές κορυφαίας τεχνολογίας και εξοπλισμού. Δεσμευόμαστε να κάνουμε την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή σε περισσότερους καταναλωτές και με τον συνεργάτη μας, τον Όμιλο Σφακιανάκη, είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή ενός πολύ υψηλού επιπέδου πωλήσεων και υπηρεσιών aftersales στους Έλληνες καταναλωτές».

Μια σοβαρή τοποθέτηση του Ομίλου στην ευρωπαϊκή αγορά έκανε και η Penny Peng, marketing @PRDirector BYD Europe.

Η ΒΥD (Build Your Dreams), παγκοσμίως γνωστή για την πρωτοποριακή της τεχνογνωσία στην ανάπτυξη μπαταριών ισχύος και την καινοτομία στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με όραμα τη μείωση της θερμοκρασίας της Γης κατά 1°C (‘’Cool the Earth by 1°C’’), κάνει διαθέσιμη στο ελληνικό κοινό την ευρεία γκάμα των ηλεκτρικών και Plug-In Hybrid αυτοκινήτων της, εφοδιασμένων με προηγμένη τεχνολογία, ελκυστική σχεδίαση και κορυφαία ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Τα δύο πρώτα μοντέλα της BYD, που διανέμονται στη χώρα μας από τον Όμιλο Σφακιανάκη, είναι το compact μικρομεσαίο BYD ATTO 3 (C-SUV) και το πολυτελές BYD SEAL (D-Sedan), ενώ θα ακολουθήσουν το μικρομεσαίο πόλης BYD DOLPHIN (C-Hatchback) και το ΒΥD SEAL U (D-SUV), το οποίο θα είναι διαθέσιμο τόσο σε έκδοση αμιγώς ηλεκτρική (BEV), όσο και σε έκδοση Plug-In Ηybrid (PHEV).

Τα δύο πρώτα μοντέλα που ενσαρκώνουν το όραμα της BYD για ένα βιώσιμο μέλλον και είναι ήδη διαθέσιμα στην Ελλάδα, είναι τα εξής:

BYD ATTO 3: Ένα ευρύχωρο και δυναμικό SUV κατηγορίας C, σχεδιασμένο για τους οδηγούς που αναζητούν υψηλές επιδόσεις σε ένα ηλεκτρικό όχημα, απολαμβάνοντας παράλληλα την άνεση και την τεχνολογία, που προσφέρουν τα συστήματα ασφάλειας και πολυμέσων.

Τιμή έκδοσης Comfort : 37.990€

BYD SEAL: Ένα δυναμικό sport sedan κατηγορίας D, με ελκυστική σχεδίαση ιδανικό για τους οδηγούς που αναζητούν την πολυτέλεια και το στιλ στην καθημερινή ηλεκτρική μετακίνησή τους. Το SEAL βρέθηκε μεταξύ των φιναλίστ στην ψηφοφορία για το “European Car of the Year 2024”, ενώ διεκδικεί τον τίτλο στο “World Car Awards 2024”.

Τιμή έκδοσης Design: από 45.990€

Τα μοντέλα της BYD επωφελούνται από την καινοτόμα τεχνολογία μπαταριών, Blade Battery η οποία φέρνει την επανάσταση στους τομείς της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της απόδοσης. Βασικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας είναι ότι δεν χρησιμοποιεί κοβάλτιο, αποτελεί δομικό μέρος του αυτοκινήτου και έχει υποβληθεί με επιτυχία στις πιο σκληρές δοκιμές παθητικής ασφάλειας, όπως το Nail Penetration Test.

Το 2023, οι ετήσιες πωλήσεις οχημάτων Νέας Ενέργειας της BYD ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια μονάδες, υπογραμμίζοντας τη θέση της ως παγκόσμιου ηγέτη των πωλήσεων NEV. Από την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά επιβατικών αυτοκινήτων τον Οκτώβριο του 2022, η BYD έχει συνεργαστεί με τοπικούς συνεργάτες και έχει εγκαινιάσει πάνω από 250 καταστήματα σε 20 χώρες στην Ευρώπη.

Ένα πανελλαδικό δίκτυο εκθέσεων και service

Τα δύο πρώτα καταστήματα BYD βρίσκονται στην Αθήνα (Λεωφ. Κηφισίας 57, Μαρούσι και Λεωφ. Αθηνών 173 & Λ. Κηφισού), όπου οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να δουν από κοντά σε πρώτη φάση, τα ηλεκτρικά BYD ATTO 3 και BYD SEAL, να τα οδηγήσουν και να τοποθετήσουν τις παραγγελίες τους άμεσα.

Ο Όμιλος Σφακιανάκη στοχεύοντας στην απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη και τη διασφάλιση του υψηλού επίπεδου υπηρεσιών, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί την επέκταση τόσο του δικτύου λιανικής του Ομίλου όσο και του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας πάντα κορυφαίες υπηρεσίες εξυπηρέτησης στην πώληση και το aftersales.