Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα viral βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, δείχνει πως η λειτουργία αυτόνομης οδήγησης της Tesla, μπορεί να μπερδέψει τις ράγες του τραμ, με το δρόμο. Το συμβάν που θα δείτε παρακάτω, έλαβε χώρα στην Καλιφόρνια, όπου ένας ιδιοκτήτης Tesla οδηγούσε το EV του στη Σάντα Μόνικα. Ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, το όχημα οδηγούνταν μόνο, καθώς ο οδηγός είχε ενεργοποιημένη την τεχνολογία υποβοήθησης Full Self-Driving και τις ενσωματωμένες κάμερες που κατέγραφαν κάθε κίνηση.

Το όχημα σε μία μεγάλη διασταύρωση, έστριψε περισσότερο από όσο έπρεπε και κατέληξε στις γραμμές του τραμ του Λος Άντζελες, οι οποίες ήταν παράλληλα με τον σωστό δρόμο για τα Ι.Χ.. Ο οδηγός Jesse Lyu, δεν κάνει καμία προσπάθεια να διορθώσει τον ελιγμό, γεγονός που μας κάνει να αναρωτιόμαστε εάν είχε την προσοχή του στο δρόμο, παρόλο που η Tesla λέει ρητά ότι το FSD δεν καθιστά τα EV της πλήρως αυτόνομα.

«Δεν έχω πού να πάω, το τρένο είναι ακριβώς πίσω μου», λέει ο Lyu στο σχόλιο κάτω από το βίντεο που ανέβασε στο X. «Αυτό είναι τρελό, θα μπορούσα να σκοτωθώ. Έπρεπε να περάσω το κόκκινο φανάρι για να σώσω τη ζωή μου».

hi @elonmusk – FSD v13.2.2 just drove me to a train line here in Santa Monica. sending this video clips and hopefully you guys can fix it fast. (i was shaking and i had to ran a red light to save my life). pic.twitter.com/GOERJSEcTq

— Jesse Lyu (@jessechenglyu) January 2, 2025