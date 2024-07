Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Jeremy Clarkson, ο Richard Hammond και ο James May διαλύουν την τηλεοπτική τους συνεργασία και κλείνουν οριστικά την εταιρεία παραγωγής τους, W. Chump and Sons.

Οι δρόμοι της πιο διάσημης τριάδας, χωρίζουν μετά από 21 χρόνια φιλοξενίας εκπομπών όπως το BBC Top Gear και το The Grand Tour. Οι φήμες από τον Δεκέμβριο υπονοούσαν ότι το επερχόμενο αφιέρωμα στη Ζιμπάμπουε θα ήταν η τελευταία φορά που θα βλέπαμε τους τρεις μαζί στην τηλεόραση και τώρα ξέρουμε ότι είναι αλήθεια.

«Το είχαμε αποφασίσαμε εδώ και πολύ καιρό. Το μόνο πράγμα που θέλαμε να έχουμε τον έλεγχο είναι το πότε, πού και πώς προσγειωνόμαστε τελικά», δήλωσε ο Richard Hammond νωρίτερα φέτος.

Ο Clarkson και ο Hammond έγιναν οι οικοδεσπότες του BBC Top Gear το 2002 και ο James May αντικατέστησε τον αρχικό τρίτο οικοδεσπότη, Jason Dawe, δύο σεζόν αργότερα. Μετά από 13 χρόνια στο Top Gear, το BBC αποφάσισε να μην ανανεώσει τα συμβόλαιά τους και το τρίο ξεκίνησε το The Grand Tour στο Prime Video το 2016.

Ο Jeremy Clarkson θα συνεχίσει να γυρίζει την άλλη επιτυχία του στο Prime Video, το Clarkson’s Farm, ενώ οι Hammond και May θα έχουν πιθανότατα μελλοντικά δικά τους σχέδια. Ο May έχει ήδη γυρίσει μερικά αφιερώματα για ταξίδια και μαγειρική για το Prime Video, ενώ ο Hammond είχε μια εκπομπή επιβίωσης το 2021 με τίτλο The Great Escapists, με συμπαρουσιαστή τον πρώην Mythbuster Tory Belleci.

Όσον αφορά το The Grand Tour, οι φήμες λένε ότι το Prime Video θα μπορούσε να αντικαταστήσει τους τρεις παρουσιαστές και να συνεχίσει να γυρίζει νέες σεζόν. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε καθώς δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.

Στο παρακάτω βίντεο μία μικρή συλλογή με αστεία στιγμιότυπα της τριάδας που «έδεσε» όσο καμία άλλη.