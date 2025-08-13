Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Σάντιο Μανέ, ο Σενεγαλέζος επιθετικός έγινε πρωτοσέλιδο όταν είπε: «Γιατί να θέλω δέκα Ferrari, 20 ρολόγια με διαμάντια ή δύο αεροπλάνα; Τι θα κάνουν αυτά τα αντικείμενα για μένα και για τον κόσμο».

Ο Μανέ διευκρίνισε ότι δωρίζει τον πλούτο του σε οργανισμούς που υποστηρίζουν τους μη προνομιούχους στη Σενεγάλη και σε άλλα μέρη της Αφρικής. «Έχω χτίσει σχολεία, ένα γήπεδο, παρέχουμε ρούχα, παπούτσια, φαγητό σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ακραία φτώχεια», είπε ο Σάντιο Μανέ. «Δεν χρειάζεται να επιδείξω πολυτελή αυτοκίνητα, πολυτελή σπίτια, ταξίδια, ακόμη και αεροπλάνα. Προτιμώ να λάβουν οι δικοί μου λίγο από αυτά που μου έδωσε η ζωή». Ας το παραδεχτούμε, ο Mané είναι ένα σπάνιο παράδειγμα. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές ανήκουν στην ομάδα των τολμηρών προσωπικοτήτων που λατρεύουν να ξεπερνούν τους απλούς ανθρώπους με τις συλλογές αυτοκινήτων, τα ιδιωτικά τζετ, τις τεράστιες βίλες και τα ακριβά ρούχα σχεδιαστών τους. Τις περισσότερες φορές, όταν ένας ποδοσφαιριστής καταλήγει στις ειδήσεις, είναι λόγω του σκανδάλου ή του εξωφρενικού τρόπου με τον οποίο ξοδεύει τα κέρδη του. Και για αυτές τις προσωπικότητες, τίποτα δεν μεταδίδει τον πλούτο, την επιτυχία και τις επιδόσεις καλύτερα από τα αυτοκίνητα της Ferrari.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι ένας από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Κατάφερε να μεταμορφωθεί σε κανονικό brand και με τα χρόνια εξέπληξε τους θαυμαστές του με τα κουρέματά, τις επιλογές μόδας και τη συλλογή αυτοκινήτων. Για προφανείς λόγους, ο πρώην σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης είναι επίσης συλλέκτης Ferrari. Στο παρελθόν, οι θαυμαστές είδαν τον Μπέκαμ να οδηγεί μια Ferrari 550 Maranello του 1998, που ήταν δώρο από τη σύζυγό του, Victoria Beckham, μια Ferrari 612 Scaglietti, την οποία αγόρασε ο Beckham όταν η Victoria γέννησε την κόρη τους, Harper, και μια Ferrari 360 Spider.

Ο θρύλος της Τσέλσι Τζον Τέρι, είναι άλλος ένας τεράστιος οπαδός της Ferrari και σύμφωνα με τη Sun, ο Terry «εκπλήρωσε το παιδικό του όνειρο έχοντας ένα γκαράζ γεμάτο Ferrari». Ο πρώην παίκτης της Τσέλσι είναι ο τυχερός ιδιοκτήτης μιας Ferrari Enzo, την οποία αγόρασε το 2013. Η Ferrari κατασκεύασε 400 μονάδες από αυτό το απίστευτο supercar το 2002, και καθεμία από αυτές κατέληξε με έναν σούπερ θαυμαστή της Ferrari. Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του μοντέλου ήταν ότι μπορούσε να φτάσει την τελική ταχύτητα των 355χλμ./ώρα. Ο John Terry έχει επίσης μία 275 GTB, μια Ferrari 458 Spider και μια Ferrari Testarossa.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι άλλος ένας σούπερ οπαδός της Ferrari. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής προκάλεσε σάλο το 2021 όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι παρέλειψε την προπόνηση με τη Γιουβέντους για να ταξιδέψει στο εργοστάσιο της Ferrari με ελικόπτερο και να αγοράσει ένα supercar 1,95 εκατομμυρίων δολαρίων, τη Ferrari Monza SP1. Αυτή ήταν η πέμπτη αγορά Ferrari του Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έχει επίσης μια Ferrari F12 TDF, μια Ferrari 599 GTO, μια Ferrari 599 GTB Fiorano και μια Ferrari F430.

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν μόνο να ονειρεύονται ότι έχουν μια παράδοση γενεθλίων όπως ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο Σουηδός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής λατρεύει να αγοράζει μια νέα Ferrari για τον εαυτό του σχεδόν σε κάθε του γενέθλια όπως μία λευκή Daytona SP3 και μία κόκκινη 812 Competizione Ο Ιμπραΐμοβιτς έχει επίσης μια Ferrari Monza SP2, που αγόρασε για τα 38α γενέθλιά του, μια Ferrari SF90 Spider, μια Ferrari F430 Spider και μια Ferrari SF90 Stradale, που απέκτησε για τα 40α γενέθλιά του. Τελευταίο του απόκτημα; Η Ferrari Purosangue φυσικά.