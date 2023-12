Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους το πόσο εύκολα πήγαν να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα με το παιδάκι της. Το σκηνικό συνέβη σε περιοχή της Αγγλίας όταν η μητέρα περπατούσε στο πεζοδρόμιο έχοντας το παιδί της στο καρότσι.

Ξαφνικά στο πλάνο εμφανίζεται ένα επαγγελματικό van με μεγάλη ταχύτητα, το οποίο βγαίνει εκτός ελέγχου και κατευθύνεται ακριβώς στο μέρος της μητέρας. Το όχημα χτυπάει στην κολώνα δημόσιας ηλεκτροδότησης, περιστρέφεται 90 μοίρες και σταματά επί τόπου.

Τόσο η μητέρα όσο και το παιδί γλύτωσαν με γρατζουνιές, όπως και η 40χρονη οδηγός του van.

It is a miracle that the mother and her child escaped serious injury in this incident in Solihull.

I am concerned that the driver has not been arrested and have asked the Police for more information.

If we are to reduce danger on our roads we need to learn from every collision. pic.twitter.com/joIIA4sGLR

— Adam Tranter (@adamtranter) December 18, 2023