Με την ευκαιρία της παγκόσμιας πρεμιέρας της BMW Vision Neue Klasse X, η γερμανική εταιρία ανακοίνωσε μία ακόμα καινοτομία που πρόκειται να μπει στην παραγωγή. Και είναι η αμφίδρομη φόρτιση. Αυτή η τεχνολογία καθιστά δυνατή τη χρήση της μπαταρίας υψηλής τάσης ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ως μέσου αποθήκευσης ενέργειας και την ‘επιστροφή’ της αποθηκευμένης ηλεκτρικής ενέργειας είτε στο οικιακό ή στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με τις πιο πρόσφατες σχεδιαστικές μελέτες του, την BMW Vision Neue Klasse sedan και την BMW Vision Neue Klasse X SAV, το BMW Group δίνει μία γεύση από την επόμενη γενιά των βασικών μοντέλων της μάρκας BMW. Αυτές αντιπροσωπεύουν το εύρος των τεχνολογικών καινοτομιών μέσω των οποίων η εταιρεία προβάλλει τη μελλοντική της βιωσιμότητα.

Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοχοι μοντέλων BMW μπορούν να συμβάλλουν ακόμα πιο ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση, ενώ παράλληλα προωθείται η βιώσιμη παραγωγή και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τεχνολογίες όπως “Vehicle to Home”, “Vehicle to Grid” και “Vehicle to Load” καθίστανται για πρώτη φορά διαθέσιμες στους πελάτες της BMW. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει επίσης τη συνεχιζόμενη επέκταση των υπηρεσιών φόρτισης του BMW Group.

Χρησιμοποιώντας το όχημα, το My BMW App, το backend της BMW – καθώς και έναν φορτιστή BMW DC Wallbox Professional και το φωτοβολταϊκό τους σύστημα, οι πελάτες θα μπορούν να ελέγχουν τη ροή ενέργειας με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται ακόμα και κάποιες διακοπές ρεύματος στο σπίτι. Και, φυσικά, θα είναι επίσης σε θέση να μειώσουν το κόστος φόρτισης, διοχετεύοντας την ηλεκτρική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην BMW τους πίσω στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Vehicle to Home: ηλεκτρική ενέργεια για το νοικοκυριό σας

Στο αρχικό στάδιο της τεχνολογίας, η αμφίδρομη φόρτιση θα επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιούν ουσιαστικά τη μπαταρία υψηλής τάσης του οχήματός τους ως σταθερό μέσον αποθήκευσης ενέργειας. Εδώ, η ουδέτερη ως προς τον άνθρακα ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα του πελάτη αποθηκεύεται προσωρινά στη μπαταρία του οχήματος με τη βοήθεια του BMW DC Wallbox Professional και στη συνέχεια επιστρέφει στο δίκτυο για την τροφοδοσία άλλων συσκευών στο σπίτι. Ως εκ τούτου, ο πελάτης δεν εξαρτάται από το εξωτερικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για κάποιο διάστημα και επωφελείται από τη μείωση του κόστους ενέργειας.

Vehicle to Grid: τροφοδοσία του δημόσιου δικτύου

Το δεύτερο στάδιο της αμφίδρομης φόρτισης θα επιτρέπει στους πελάτες να διαθέτουν μέρος του περιεχομένου της μπαταρίας στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού. Αυτό το ενεργειακό περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για φόρτιση από το δίκτυο όσο και για τροφοδοσία του δικτύου την κατάλληλη στιγμή. Πρόσβαση στην αγορά ενέργειας θα παρέχει ο συνεργάτης της BMW, E.ON. Για τον σκοπό αυτό, οι πελάτες θα χρειαστούν το δυναμικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας της E.ON, η οποία θα διαχειρίζεται τη διαδικασία φόρτισης μαζί με το backend της BMW, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία εσόδων από την ανταλλαγή ενέργειας.

Η λειτουργία αυτή θα είναι διαθέσιμη στις διάφορες αγορές μόνο όταν εφαρμοστεί το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

‘Vehicle to Load’: το αυτοκίνητο ως power bank

Η λειτουργία “Vehicle to Load ” επιτρέπει τη χρήση της ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στο όχημα για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών ή εργαλείων. Αυτό σημαίνει ότι η Neue Klasse μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος κινητού power bank για τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου, για παράδειγμα, ή για την τροφοδοσία ηλεκτρικού εξοπλισμού σε ένα κάμπινγκ.

Ανεξάρτητα από τον τύπο αμφίδρομης φόρτισης που χρησιμοποιείται, προτεραιότητα έχουν πάντα οι ανάγκες μετακίνησης του πελάτη. Αυτές διασφαλίζονται με διαισθητικό και εύκολο χειρισμό μέσω του My BMW App, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ολόκληρου του οικοσυστήματος BMW Connected Home Charging.