Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ναι μεν η τετρακίνηση είναι ιδιαίτερα βοηθητική σε δύσκολα τερέν όπως ένας χιονισμένος δρόμος, αυτό όμως δεν σημαίνει πως το αυτοκίνητο είναι άτρωτο.

Σε έναν χιονισμένο – παγωμένο δρόμο όπως σε αυτόν του βίντεο, η οδήγηση απαιτεί τεράστια προσοχή, μειωμένες ταχύτητες και υπομονή. Κάτι που δεν είχε ο οδηγός του συγκεκριμένου Subaru WRX στη Νέα Υόρκη, ο οποίος πήρε ένα σημαντικό μάθημα σχετικά με τα όρια του AWD αφού έχασε τον έλεγχο και χτύπησε πλαγιομετωπικά με εκχιονιστικό, κόβοντας το αυτοκίνητο στη μέση.

Ο λογαριασμός X (πρώην Twitter) του Υπουργείου Μεταφορών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης δημοσίευσε το βίντεο της κάμερας dashcam από το εκχιονιστικό όχημα ως προειδοποίηση προς άλλους οδηγούς για το πώς δεν πρέπει να οδηγούν σε χιονισμένο δρόμο. Το κλιπ ξεκινά καθώς το WRX προσπαθεί να περάσει ένα μεγάλο φορτηγό, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει χώρος για να στριμωχτεί ανάμεσα σε αυτό και το επερχόμενο εκχιονιστικό.

Note to self: don’t try to pass when roads are covered in snow and slush.

Thankfully, no one was injured in this crash. pic.twitter.com/pO1haHGk1P

— NYSDOT (@NYSDOT) January 18, 2024