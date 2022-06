MotoGP Γερμανίας: Νέος «Βασιλιάς» του Sachsenring ο Quartararo

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η απουσία του Marc Marquez από τον αγώνα του Sachsenring λόγω ανάρρωσης από την επέμβαση στοO Quartararo ήταν από τους ελάχιστους αναβάτες που επέλεξαν τη μεσαία γόμα ελαστικών της Michelin έναντι της σκληρής. χέρι του, θα έδινε φέτος σε έναν αναβάτη την ευκαιρία να σταθεί στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου έπειτα από 8 χρόνια κυριαρχίας του Ισπανού. Εκείνος που τελικά στέφθηκε νικητής και νέος «Βασιλιάς» του Sachsenring ήταν ο Fabio Quartararo με την εργοστασιακή Yamaha. Ο Γάλλος ήταν εκπληκτικός από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο γύρο και με άπιαστο ρυθμό πήρε μια σπουδαία νίκη στη Γερμανία. Είδε μάλιστα έναν από τους μεγάλους του αντιπάλους, τον Pecco Bagnaia, να πέφτει και ουσιαστικά να χάνει κάθε πιθανότητα για τον τίτλο φέτος.

Στη δεύτερη θέση, έπειτα από έναν μοναχικό αγώνα τερμάτισε ο Johann Zarco με την Pramac Ducati. Ο Γάλλος ήταν σταθερός, δεν έκανε λάθη και πολύ άξια πήρε τους 20 βαθμούς της 2ης θέσης που τον ανέβασαν στην 3η θέση του πρωταθλήματος. Το βάθρο συμπλήρωσε ο εξαιρετικός Jack Miller με την εργοστασιακή Ducati. Ο Αυστραλός, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να εκτίσει ποινή Long Lap για μια πτώση που είχε υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας στις κατατακτήριες, κινήθηκε πολύ γρήγορα, κατάφερε να περάσει διαδοχικά τις εργοστασιακές Aprilia και να τερματίσει τελικά στο βάθρο.

Στους 34 βαθμούς πλέον η διαφορά του Quartararo από τον Espargaro

Στην εξάδα, έπειτα από σκληρή μάχη βρέθηκαν οι Aleix Espargaro με Aprilia, Luca Marini με Ducati και Jorge Martin επίσης με Ducati. Ο Brad Binder κράτησε τη σημαία της KTM ψηλά τερματίζοντας στην 7η θέση, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν οι Di Giannantonio, Oliveira και Bastianini. Ο αγώνας είχε αρκετές εγκαταλείψεις και μάλιστα σημαντικές. Η πρώτη ήταν η πτώση του Francesco Bagnaia στον τρίτο γύρο τη στιγμή που ήταν στη 2η θέση πίσω από τον Quartararo. Πτώση είχε επίσης ο Joan Mir με την Suzuki, ενώ και οι Darryn Binder και Taka Nakagami επίσης έπεσαν. Τον αγώνα εγκατέλειψε ο Alex Marquez και ο Pol Espargaro σε ένα δραματικό Γερμανικό GP της Honda.

A touch of class from our podium finishers 💪 @FabioQ20 and @jackmilleraus go out of their way to reward the fans 🙌#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/Pw9Gm0awMZ