MotoGP Γερμανίας: Ducati και Bagnaia πήραν την pole position στο Sachsenring

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Οι κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα Sachsenring στη Γερμανία ήταν υπόθεση Francesco Bagnaia καιΑπό την απογοήτευση της Βαρκελώνης, στην pole position του Sachsenring ο Bagnaia. Ducati. Ο Ιταλός αναβάτης είδε δείξει από τις δοκιμές της Παρασκευής κιόλας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι ικανός να κινηθεί σε ρυθμούς ρεκόρ πίστας. Το μεσημέρι του Σαββάτου απέδειξε ότι έχει τη δύναμη να κατέβει στο 1:19, κάτι που τελικά κατάφερε και με το 1:19.931 πήρε την 3η του φετινή pole position.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Fabio Quartararo. Ο Γάλλος της Yamaha στη δεύτερη προσπάθειά του πίεσε στο όριο τη μοτοσικλέτα του και κατάφερε να βρεθεί πολύ κοντά στον Bagnaia, αλλά όχι να του πάρει την pole. Από την πρώτη σειρά του grid για τον αγώνα της Κυριακής θα εκκινήσει ο Johann Zarco με την Pramac Ducati ο οποίος έδειξε να έχει την ταχύτητα που χρειάζεται για να πρωταγωνιστήσει στον αγώνα.

Από τη δεύτερη σειρά του grid θα εκκινήσουν τον αγώνα της Κυριακής οι Aleix Espargaro με Aprilia, Fabio Di Giannantonio με Gresini Ducati και Jack Miller με Ducati. Στην 7η θέση είχαμε ακόμα μια Ducati, αυτήν τη φορά του Luca Marini της ομάδας του Valentino Rossi, ενώ ο Jorge Martin έμεινε τελικά στην 8η θέση. Εξαιρετική ήταν η απόδοση του Maverick Vinales στην 9η θέση με την εργοστασιακή Aprilia, ενώ τη δεκάδα έκλεισε ο Taka Nakagami παρά την πτώση που είχε στη δεύτερη προσπάθειά του.

The power of new tyres! 🤯@PeccoBagnaia hits a 1:19 as soon as he starts his second run 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/uWnIvSqEsJ