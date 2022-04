O «Γιατρός» επέστρεψε στο MotoGP... ως επισκέπτης

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Portimao της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είχε έναν ιδιαίτερο επισκέπτη. Ο Valentino Rossi, μετά από σχεδόν έξι μήνες αποφάσισε να επισκεφτεί τα paddock του MotoGP και να συναντήσει τους παλιούς συναθλητές και μηχανικούς. Ο Ιταλός είδε από κοντά τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα του, την Mooney VR46 και είχε μακροσκελής συζητήσεις με τους αναβάτες της ομάδας Luca Marini και Marco Bezzecchi.

Now there's a familiar face! 🙌 The warmest welcome back to an old friend, a #MotoGP Legend, the 9-time World Champion @ValeYellow46 ! 👋 #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/ZHveSRbZCe

Ο Rossi πλέον απολαμβάνει την «συνταξιοδότησή» του περνώντας περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και την κόρη του, ενώ όποτε βρίσκει την ευκαιρία προπονείται μαζί με φίλους και μέλη της Ακαδημίας του στο Ράντζο ή σε άλλες πίστες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ιταλός φέτος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα GT World Challenge με την ομάδα WRT οδηγώντας ένα αγωνιστικό Audi R8 LMS. Μάλιστα για τη συγκεκριμένη εμπειρία ο Rossi τόνισε: «Οι αγώνες αυτοκινήτου είναι ωραίοι, τα αυτοκίνητα είναι γρήγορα και ο ανταγωνισμός δυνατός. Το διασκεδάζω».

