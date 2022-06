Σκληραίνει τη στάση της η Yamaha απέναντι στους Αγωνοδίκες MotoGP

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η ποινή που δόθηκε από τους Αγωνοδίκες στον Fabio Quartararo έπειτα από το ατύχημα στον αγώνα της Η καρέκλα του Freddie Spencer τρίζει...Ολλανδίας πριν από μερικές ημέρες έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Αρχικά ήταν ο ίδιος ο Γάλλος πρωταθλητής ο οποίος εκνευρίστηκε με την απόφαση και απάντησε με σκληρό τρόπο στους Αγωνοδίκες μέσω των social media.

Ο Quartararo έγραψε όταν έμαθε για την απόφαση της ποινής: «Τώρα δεν θα μπορείς να προσπεράσεις επειδή θα νομίζουν ότι είσαι πολύ φιλόδοξος. Από την αρχή της χρονιάς πολλοί αναβάτες είχαν ανάλογες στιγμές και χαρακτηρίστηκαν "αγωνιστικό συμβάν" αλλά το δικό μου ήταν πολύ επικίνδυνο. Συγχαρητήρια στους κριτές για την καλή δουλειά που κάνουν. Την επόμενη φορά δεν θα προσπαθήσω να προσπεράσω, αφού μπορεί να πάρω ποινή!».

Τη σκυτάλη στο θέμα πήρε ο Επικεφαλής της αγωνιστικής ομάδας της Yamaha στο MotoGP, Lin Jarvis. Το αφεντικό της Yamaha ξεκαθάρισε ότι είναι άδικη η ποινή προς τον αναβάτη του και τόνισε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ασυνέπειας και αδικίας στο MotoGP. Από ότι φαίνεται το συμβούλιο των Αγωνοδικών το οποίο αποτελείται από τους Freddie Spencer, Andres Somolinos και Rafaele De Fabritiis έχει χάσει την εμπιστοσύνη των ομάδων και των αναβατών καθώς υπάρχει ασυνέπεια στις αποφάσεις. Ιδιαίτερα ο Spencer βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων και δεν αποκλείεται να έχουμε αλλαγές στο δεύτερο μισό της σεζόν.

A bruising day for the World Champion! 💥 @FabioQ20's Assen double came in a very different form! 😮 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/OxCFC59cxO