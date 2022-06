MotoGP: Σκληρή ποινή στον Fabio Quartararo. Τι θα συμβεί στο Silverstone;

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Ο Fabio Quartararo πέταξε στον κάδο των αχρήστων μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα ακόμα καλό Διπλά πλήρωσε το λάθος του στο Assen ο Quartararo.αποτέλεσμα στο Assen της Ολλανδίας την Κυριακή που μας πέρασε. Ο αναβάτης της Yamaha, στον 4ο γύρο του αγώνα MotoGP βιάστηκε να περάσει τον Aleix Espargaro και στην στροφή πέντε της πίστας έκανε μια κίνηση απελπισίας. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει ο ίδιος και να παρασύρει μαζί του στην αμμοπαγίδα τον Espargaro ο οποίος ευτυχώς δεν έπεσε.

Ο Quartararo συνέχισε τον αγώνα με πληγωμένη την Yamaha του, επέστρεψε στα pit αναφέροντας στην ομάδα τα προβλήματα, αλλά εκείνοι αποφάσισαν να ξαναβγάλουν τον Γάλλο στην πίστα. Το αποτέλεσμα ήταν ακόμα μια πτώση στην ίδια στροφή, αυτήν τη φορά μετά από βλάβη στο σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης της μοτοσικλέτας. Οι Αγωνοδίκες του ΜotoGP κάλεσαν τον πρωταθλητή για απολογία και έπειτα από μια έντονη συνομιλία αποφασίστηκε να δοθεί ποινή στον επόμενο αγώνα.

A bruising day for the World Champion! 💥 @FabioQ20's Assen double came in a very different form! 😮 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/OxCFC59cxO