MotoGP Ολλανδίας: Μεγάλη νίκη Bagnaia, πτώση για Quartararo

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Με ανατροπές και άφθονο θέαμα ολοκληρώθηκε το Grand Prix της Ολλανδίας στην πίστα του Assen. Η νίκη H διαφορά στη βαθμολογία μειώθηκε πλέον στους 21 βαθμούς!πήγε στον κάτοχο της pole position Pecco Bagnaia ο οποίος οδήγησε γρήγορα και αλάνθαστα από την πρώτη μέχρι την τελευταία στροφή. Ο Ιταλός της Ducati είχε σωστή στρατηγική καθώς προσπάθησε στους πρώτους 2 γύρους να φτιάξει διαφορά από τους αντιπάλους του ανεβάζοντας τον ρυθμό.

Μόλις είδε ότι είχε σταθεροποιήσει τη διαφορά του από το δεύτερο φύλαξε τα ελαστικά του σε καλή κατάσταση και στο τέλος πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη, τη δεύτερη για το 2022. Μια τεράστια έκπληξη είχαμε στη δεύτερη θέση καθώς ο νεοφερμένος Marco Bezzechi έφερε την Ducati της Mooney VR46 στο βάθρο. Ο μαθητής του Valentino Rossi ήταν σταθερός, γρήγορος και χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο στην καριέρα του στο MotoGP.

Καταστροφή για τον πρωταθλητή

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν καταστροφικό για τον Fabio Quartararo με την Yamaha. Στον 4ο γύρο του αγώνα ο Γάλλος της Yamaha προσπάθησε από την 3η θέση να περάσει στη 2η θέση τον Aleix Espargaro βλέποντας τον Bagnaia να απομακρύνεται στην κορυφή. Στην 5η στροφή προσπάθησε να περάσει, αλλά έπεσε, παρασύροντας στην αμμοπαγίδα τον Espargaro με την Aprilia. Ο Γάλλος προσπάθησε να συνεχίσει, ωστόσο είχε ζημιές στη μοτοσικλέτα του με αποτέλεσμα να σημειώσει και δεύτερη πτώση η οποία έβαλε οριστικό τέλος στον αγώνα του.

Adding another chapter to the story of 46 in Assen 😎#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/SD7ghpec7c