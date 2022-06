MotoGP Ολλανδίας: Pole position για τον Bagnaia με νέο ρεκόρ στο Assen

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Assen της Ολλανδίας για τον 11ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGPΟ Pol Espargaro δεν θα πάρει μέρος στο GP της Ολλανδίας και η Repsol Honda μένει μόνο με τον δοκιμαστή Stefan Bradl. ξεκίνησε με βροχή την Παρασκευή, ωστόσο ο καιρός έκανε τη χάρη στις ομάδες και τους αναβάτες και έμεινε ηλιόλουστος για τις κατατακτήριες του Σαββάτου. Εκεί, τον πρώτο λόγο είχε ο Francesco Bagnaia με την εργοστασιακή Ducati ο οποίος κάνοντας επίδειξη δύναμης και πήρε μια ακόμα pole position.

Ο Ιταλός της Ducati θα πρέπει παρόλα αυτά να μετουσιώσει αυτήν την πρώτη θέση σε ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή διότι όπως είδαμε και στη Γερμανία πριν από μία εβδομάδα, είναι πολύ επιρρεπής στα λάθη. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Fabio Quartararo με την εργοστασιακή Yamaha. Ο Γάλλος ήταν εξαιρετικά γρήγορος στην τελευταία του προσπάθεια και όδευε προς την πρώτη θέση, αλλά ένα μικρό λάθος του στέρησε την pole. Όπως και να έχει ο Quartararo είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη την Κυριακή.

Την πρώτη σειρά της σχάρας εκκίνησης συμπλήρωσε ο Jorge Martin με την Pramac Ducati. Ο Ισπανός έχει βρει τον ρυθμό του έπειτα από τον τραυματισμό του στο χέρι και δείχνει απειλητικός ακόμα και για τη νίκη. Στην 4η θέση είχαμε τον εκπληκτικό Marco Bezzechi ο οποίος έφερε την Ducati της ομάδας του Valentino Rossi στη 2η σειρά του grid. Δίπλα του θα έχει τους Aleix Espargaro με Aprilia και Jack Miller με την εργοστασιακή Ducati. Ο Αυστραλός μάλιστα σημείωσε και πτώση στην τελευταία του προσπάθεια επηρεάζοντας τις προσπάθειες των Espargaro, Vinales και Rins.

Η στιγμή που ο Miller ζητάει συγνώμη από τον Vinales.

