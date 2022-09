Άντεξε η Ténéré World Raid τη δοκιμασία οδήγησης σε πίστα Motocross;

Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

H Ténéré World Raid είναι η τελευταία και πιο εξελιγμένη έκδοση της νέας Ténéré 700 που παρουσίασε η Yamaha το 2018.

Σίγουρα είναι μια εξαιρετική adventure μοτοσυκλέτα και αποτελεί τη βάση για τις αγωνιστικές εκδόσεις που συμμετέχουν στους αγώνες Rally Raid.

Επίσης έχει αποδείξει τις δυνατότητες της σε δύσκολες Off Road διαδρομές με τη συμμετοχή του Pol Tarrés στον εξοντωτικό Extreme Enduro αγώνα Erzbergrodeo του 2022.

Αλλά, άλλο το Extreme Enduro και άλλο η πίστα Motocross όπου η διαδρομή είναι μια σκληρή δοκιμασία ακόμη και για τις αγωνιστικές Enduro μοτοσυκλέτες.

H Yamaha όχι μόνο το τόλμησε άλλα ανέβασε και το σχετικό Video.

Για να δούμε τα κατάφερε η Ténéré World Raid να βγει σε ένα κομμάτι από αυτή τη δοκιμασία;

Σε κάθε περίπτωση εδώ κυριολεκτικά ισχύει η προειδοποίηση - Don't Try This at Home!