O Dan Rossomondo από το ΝΒΑ θα βοηθήσει το MotoGP;

του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP περνά στιγμές ανόδου, παρά το ότι είμαστε μόλις στη δεύτερη σεζόν χωρίς την παρουσία του σούπερσταρ Valentino Rossi, μια απουσία που αρχικά φαινόταν ότι μπορεί να στοιχίσει πάρα πολύ.

Ναι, η προσέλευση σε κάποιες πίστες, ιδιαίτερα στις Ιταλικές, μειώθηκε δραματικά, όμως υπήρξαν και άλλες πίστες όπως το Le Mans στην Γαλλία και το Sachsenring στην Γερμανία, που έκαναν ρεκόρ εισιτηρίων, ενώ και σε άλλες πίστες όπως το Red Bull Ring στην Αυστρία, τα πράγματα πήγαν πολύ καλά από πλευράς προσέλευσης θεατών.

Τηλεοπτικά επίσης οι τηλεθεάσεις δεν έπεσαν και μάλιστα νέες χώρες προστέθηκαν σε αυτές που μεταδίδουν όλο το πρόγραμμα των αγώνων απευθείας.

Η καθιέρωση φέτος των αγώνων Σπριντ το Σάββατο, ήδη φάνηκε ότι βοηθά σημαντικά και το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

Όμως στον τομέα των μεγάλων χορηγών, τα πράγματα έμειναν κάπως στάσιμα και με την ευκαιρία της συνταξιοδότησης του Manel Aroyo που ήταν ο επικεφαλής του Εμπορικού τμήματος της Dorna Sports, που κατέχει τα δικαιώματα του MotoGP, έγινε μια μεγάλη έρευνα για να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

Η ανακοίνωση έγινε πριν λίγες ημέρες και έτσι ο νέος Chief Commercial Officer, είναι ο Dan Rossomondo, ο οποίος έρχεται από το National Basketball Association (NBA) και είναι έτοιμος να δώσει την εμπειρία του και τη δυναμική του σε ένα από τα μεγαλύτερα σπορ του πλανήτη, το MotoGP™. Ο Rossomondo θα είναι υπεύθυνος για τα τηλεοπτικά δικαιώματα (μαζί και όλων των μέσων ενημέρωσης), για τις παγκόσμιες εμπορικές συνεργασίες και για τις ομάδες της ψηφιακής ανάπτυξης, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του MotoGP™ ως προς την εικόνα του, την προσέγγιση κοινού και τα έσοδα.

Ο μέχρι τώρα ρόλος του στο ΝΒΑ ήταν ο “Senior Vice President of Global Partnerships and Media”, μια πολύ σημαντική και υψηλή θέση σε ένα τηλεοπτικό προϊόν που γίνεται στις ΗΠΑ, αλλά έχει τεράστια διεθνή απήχηση. Με σπουδές στην Georgetown και μεταπτυχιακό MBA στο New York University, η καριέρα του άρχισε στις πωλήσεις διαφήμισης στην Madison Square Garden και συνεχίστηκε στην IMG, την Time Warner Global Media, στο NBA και τώρα στην Dorna Sports.



Στο NBA, ο Dan πέρα από την αύξηση των χορηγών, δημιούργησε και συνεργασίες με την Walt Disney και την Warner Media Discovery και τώρα είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία και με την Dorna Sports ώστε να ανεβάσει το MotoGP™ σε νέα επίπεδα.

Ο Daniel Rossomondo, CCO της Dorna Sports δήλωσε: "Το MotoGP είναι πραγματικά ένα παγκόσμιο σπορ που συνδυάζει την τεχνολογική πρωτοπορία με την ικανότητα των οδηγών, την αθλητικότητά τους και τις ικανότητές τους. Αυτοί είναι οι ήρωες του σόου και το σπορ είναι θεαματικό στο να το παρακολουθείς. Είναι σε υψηλή τροχιά και το πάθος των οδηγών, των ανθρώπων στο paddock και των εκατομμυρίων οπαδών είναι κάτι σπέσιαλ. Όταν συνάντησα τους Carmelo, Enrique και Carlos, η ματιά μας στο σπορ και τη δουλειά γρήγορα ευθυγραμμίστηκε. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος στο να αναλάβω το ρόλο”.

Από την πλευρά του ο Carmelo Ezpeleta, CEO της Dorna Sports είπε: "Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευχαριστημένοι με το καλωσόρισμα του Dan. Είναι μέρος μιας νέας εποχής, όχι μόνο στην πίστα καθώς διανύουμε τη μεγαλύτερη ποτέ σεζόν του MotoGP, αλλά και πίσω από τη σκηνή και μέσα στην Dorna. Θέλουμε να συνεχίσουμε μια απίστευτη γραμμή που ήδη ξεκινήσαμε και ο Dan θα είναι ένας απίστευτος σύμμαχος.”



"Το όραμα του Dan για το εμπορικό μέλλον του MotoGP ταιριάζει τέλεια με τη δική μας θέαση: νέες ιδέες, διευρυμένη προσέγγιση και δέσμευση να πάμε το σπορ σε νέα ύψη. Στο τιμόνι, είμαι σίγουρος ότι θα φέρει συναρπαστικούς εταίρους με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και σχέσεις και την ίδια στιγμή θα δουλέψει στο να βρούμε νέους συνεργάτες στα media, το marketing και στην αδειοδότηση προϊόντων. Γνωρίζουμε ότι ο Dan μπορεί να φέρει πολλά στην Dorna και τη μεγάλη “περιουσία” μας, το MotoGP και προσωπικά προσβλέπω στο να δουλέψω μαζί του. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το νέο κεφάλαιο.”

Για να δούμε λοιπόν τι νέο θα έρθει από τον κόσμο του ΝΒΑ στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και το τυπικό ξεκίνημα της συνεργασίας θα γίνει σε τέσσερις ημέρες στο Grand Prix των ΗΠΑ, στο Τέξας.