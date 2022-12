ZERO DSR/X: Κορυφαία και ακριβή;

Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Φωτογραφία: Amazing Studio

Είτε μας αρέσει είτε όχι, οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες είναι ήδη εδώ και θα μείνουν. Με το ρολόι να χτυπάει αντίστροφα μέχρι να τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση των πωλήσεων νέων βενζινοκίνητων μοτοσυκλετών το 2035 (ναι, μόλις 13 χρόνια μακριά), πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για να αγαπήσουν οι άνθρωποι τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες.

Η μόνη αγορά στην οποία υπήρξε μια προφανής απουσία ηλεκτρικών, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, είναι η αγορά περιπέτειας μεγάλων μοτοσυκλετών. Η Zero DSR/X είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο της Αμερικανικής Zero Motorcycles και σκοπεύει να διεκδικήσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς σε αυτή την απαιτητική κατηγορία.

Η Zero μας πληροφορεί ότι έχει επενδύσει στη νέα της μοτοσικλέτα περιπέτειας 100,000 ώρες ανάπτυξης. Έτσι στη Zero DSR/X υπάρχει ένας νέος κινητήρας "Z-Force" 75-10Χ, με ονομαστική ισχύ 100 ίππων και ροπή 225Nm, που δίνει περίπου τελική ταχύτητα της τάξης των 180 χλμ./ώρα. Παράλληλα η μοτοσυκλέτα έρχεται εφοδιασμένη με χωρητικότητα μπαταρίας 17.3 kWh, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Zero παραγωγής. Οι άνθρωποι της αμερικάνικης εταιρείας ισχυρίζονται ότι είναι αρκετή αυτή η χωρητικότητα για 290 χιλιόμετρα αυτονομίας και ακόμη περισσότερα αν είμαστε καθαρά εκτός δρόμου. Αυτή η αυτονομία φυσικά, πέφτει δραστικά σε κίνηση σε αυτοκινητόδρομο, αλλά όχι μέσα στην πόλη, καθώς τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας λειτουργούν εντυπωσιακά. Με τον (προαιρετικό) γρήγορο φορτιστή μπορεί να φτάσει στο 95% της φόρτισης σε μία ώρα σε ένα ειδικό σημείο φόρτισης EV, ενώ χρειάζεται περίπου δύο ώρες για να φορτίσει σε φορτιστή αυτοκινήτων σε κάποιο σημείο φόρτισης, αν και μπορούμε επίσης να το συνδέσουμε σε μια οικιακή πρίζα, η οποία θα χρειαστεί περίπου πέντε ώρες για να γεμίσει πλήρως.

Η Zero DSR/X διαθέτει και νέο πλαίσιο. Βασισμένο στα μοντέλα SR roadster, το ατσάλινο πλαίσιο τύπου trellis και το ψαλίδι από κράμα αλουμινίου, φαίνονται γνωστά σε όποιον έχει οδηγήσει τα SR/F ή SR/S, αλλά η Zero φρόντισε να υπάρχουν πολλές δομικές διαφορές για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες στιβαρότητας που χρειάζεται μια μοτοσυκλέτα περιπέτειας.

Υπάρχει επίσης ένα επανασχεδιασμένο υποπλαίσιο και μια νέα, μεγαλύτερης διαδρομής (αλλά χειροκίνητα ρυθμιζόμενη) ανάρτηση, η οποία προσφέρει επίσης μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, με διάταξη τροχών 19" εμπρός και 17" πίσω.

Εντυπωσιακό είναι πάντως το γεγονός ότι το βάρος της Zero DSR/X διατηρήθηκε στα σχετικά λίγα 247 κιλά, τα οποία είναι απίστευτα εύκολα στο «κουμαντάρισμα» σε στάση, παρά το μεγάλο μέγεθος της μοτοσυκλέτας, εξ αιτίας κυρίως, του πολύ χαμηλού κέντρου βάρους. Για σύγκριση, μια BMW 1250 GS είναι 249 κιλά, πλήρως φορτωμένη.

Ηλεκτρονικά, η DSR/X έρχεται με μια σειρά χρήσιμων λειτουργιών υποστήριξης του οδηγού, οι οποίες περιλαμβάνουν πέντε λειτουργίες οδήγησης, καθεμία από τις οποίες μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του κινητήρα όσον αφορά την παροχή ισχύος, την ποσότητα της ανάκτησης ενέργειας και την προσφερόμενη ισχύ, μαζί με μια επιλογή εκτός δρόμου για κάθε μία - προσφέροντας συνολικά 10 λειτουργίες συνολικά, μαζί με τη δυνατότητα απενεργοποίησης του ελέγχου πρόσφυσης και του ABS.

Η DSR/X χρησιμοποιεί το προηγμένο λειτουργικό σύστημα Cypher III+ και είναι η πρώτη ηλεκτρική μοτοσικλέτα που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος Bosch Motorcycle Stability Control, το οποίο περιλαμβάνει επίσης θερμαινόμενες χειρολαβές, cruise control και "λειτουργία στάθμευσης" που μας επιτρέπει να κάνουμε όπισθεν για ελιγμούς με χαμηλή ταχύτητα.

Παραλάβαμε την ZERO DSR/X στις μοντέρνες εγκαταστάσεις της αντιπροσωπείας στην Δάφνη και αποφασίσαμε αμέσως να κάνουμε τη γνωστή διαδρομή δοκιμής, που περιλαμβάνει, πόλη μέχρι την Ελευσίνα, αυτοκινητόδρομο μέχρι τα Μέγαρα και στριφτερούς επαρχιακούς δρόμους μέχρι την Ψάθα και το Πόρτο Γερμενό. Εκεί θα κάναμε φωτογράφιση με δύο συναδέλφους που θα μας περίμεναν (και θα κάναμε και λίγο χώμα στα Βίλλια) και θα γυρίζαμε στην Αθήνα από την παλιά εθνική οδό Θήβας-Αθήνας.

Βλέποντας την ZERO DSR/X για πρώτη φορά, μοιάζει με μια συμβατική Adventure. τα πάντα είναι στη θέση τους. Ψηλό μπροστινό μέρος με πολύ λειτουργική ζελατίνα που προστατεύει πραγματικά, μεγάλο «τεπόζιτο/χώρο αποσκευών» και στενή σιλουέτα. Πολύ ευχάριστη έκπληξη, το χαμηλό ύψος της σέλας στα 828 χιλιοστά (μια GS βρίσκεται στα 850 χιλιοστά) και από τη στιγμή που σηκώνεται από το σταντ η μοτοσυκλέτα, είναι τρομερά ισορροπημένη, με το βάρος να είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι περιμέναμε. Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη δείχνει και είναι ευανάγνωστη και εντυπωσιακή και θέλει διάβασμα για να ανακαλύψεις όλες τις λειτουργίες της. Ξεκινήσαμε τη διαδρομή στη λειτουργία Street, η οποία διατηρεί τόσο την επιτάχυνση όσο και την ανάκτηση ενέργειας (αυτό που μοιάζει με πέδηση του κινητήρα) σε μια ελαφρώς πιο ήπια λειτουργία και όπως συμβαίνει σχεδόν με όλα τα ηλεκτρικά μηχανήματα, δεν μπορούσε ο οδηγός μας να πιστέψει πόσο μαλακή και γραμμική είναι η ισχύς, καθώς η μοτοσυκλέτα είναι απίστευτα ομαλή και υπάκουη.

Φυσικά η επιτάχυνση είναι εκτός συζήτησης συγκριτικά με άλλες μοτοσυκλέτες. Απλώς δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Η επιτάχυνση είναι εξωφρενική. Πρέπει να κρατιέσαι καλά για να μην μείνεις πίσω και η μοτοσυκλέτα εξαφανιστεί μπροστά. Το χαμόγελο μέσα από το κράνος κοντεύει να σου στραβώσει το στόμα. Χριστός και Παναγία! Παραμιλάς... πόσο δύναμη έχει αυτό το πράγμα... μονολογείς. Και φυσικά δεν είναι η δύναμη είναι η ροπή των 225Nm από σχεδόν μηδέν στροφές που κάνει όλη τη διαφορά.

Μετά από μερικά χιλιόμετρα αρχίσαμε να πειράζουμε τις ρυθμίσεις, μεταξύ των λειτουργιών Sport και Canyon. Και οι δύο προσέφεραν εντελώς διαφορετικά συναισθήματα. Στη Sport «τα είδαμε όλα» από την εξωφρενική επιτάχυνση, ενώ στη λειτουργία Canyon η DSR/X αξιοποιεί την ανάκτηση ενέργειας στο μέγιστο βαθμό με το κλείσιμο του γκαζιού, φρενάροντας εντυπωσιακά τον κινητήρα. Και οι δύο επιλογές θέλουν λίγο εξοικείωση. Ο τρόπος οδήγησης έχει τεράστια διαφορά στην αυτονομία και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Όσο πιο γρήγορα πάμε τόσο λιγότερα χιλιόμετρα θα κάνουμε. Νόμος ό,τι κινητήρα και να έχουμε._

Στον τομέα της συμπεριφοράς ή κατανομή βάρους 50/50 και το χαμηλότερο κέντρο βάρους από μια θερμική μοτοσυκλέτα, λόγω κυρίως της θέσης της μπαταρίας, δημιουργεί μια ιδανική ισορροπία και φορτίζει σωστά τον μπροστινό τροχό και έτσι ζεσταίνει ευκολότερα το λάστιχο, γεγονός που δίνει καλύτερη πρόσφυση και συμπεριφορά. Μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αρκετά χιλιόμετρα υπό βροχή και εκεί αυτή η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού τροχού δίνει ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά. Στα αρνητικά σημεία είναι η δύναμη που φτάνει στα χέρια του οδηγού στις κατηφορικές κλειστές στροφές όταν χρειάζεται έντονο φρενάρισμα και η κάπως απότομη επέμβαση του traction control στη βροχή, αλλά και σε γλυστερούς δρόμους.

Χωρίς αμφιβολία η DSR/X είναι η καλύτερη ZERO μέχρι στιγμής. Αν και δεν είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι, ότι η τρέχουσα σοδειά ηλεκτρικών μοτοσυκλετών μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε είδος ανταγωνισμού για το επίπεδο των μοτοσυκλετών με κινητήρες εσωτερικής καύσης που έχουμε ακόμα, πρέπει να παραδεχτούμε, ότι η DSR/X ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μας. Το μεγάλο πρόβλημα για την ώρα είναι ο χρόνος φόρτισης και τα ελάχιστα σημεία γρήγορης φόρτισης και σε προέκταση αυτού, η αυτονομία. Εμείς υπολογίζουμε με μια λογική χρήση περίπου 180-200 χλμ. αυτονομίας. Αν την οδηγήσουμε αργά σύμφωνα με τα όρια ταχύτητας, υπολογίζουμε 240 χλμ.+. Αν την οδηγήσουμε «αγωνιστικά» συνεχώς - που δεν είναι κατασκευασμένη γι’ αυτό - υπολογίζουμε περίπου 120 χλμ. αυτονομίας.

Η DSR/X είναι μια απολαυστική μοτοσυκλέτα που προσφέρει μια πραγματικά διασκεδαστική, διαφορετική εμπειρία οδήγησης που αγγίζει σε απόδοση το τέλειο. Είναι τόσο εντυπωσιακός ο τρόπος απόδοσης της επιτάχυνσης που για μερικούς ίσως να αποτελεί τον πιο σημαντικό λόγο απόκτησής της. Είναι το ταχύτερο σε επιτάχυνση δίτροχο που μπορεί κανείς να αποκτήσει σήμερα και αυτό από μόνο του, αποτελεί ένα μοναδικό λόγο αγοράς της DSR/X.

Η Zero υπολογίζοντας πέντε χρόνια χρήσης με 40,000 χιλιόμετρα στο κοντέρ, θεωρεί ότι η DSR/X θα είναι μια φθηνότερη επιλογή σε σχέση με τις υπόλοιπες μοτοσυκλέτες περιπέτειας (χάρη στην έλλειψη συντήρησης και επειδή η ηλεκτρική ενέργεια είναι φθηνότερη από τη βενζίνη), κάτι που είναι εντυπωσιακό. Έτσι τελικά το κόστος των 27,590€ που αρχικά φαίνεται μεγάλο, μειώνεται σημαντικά!

Η DSR/X είναι διαθέσιμη σε δύο χρωματισμούς sage green και white pearl και απευθύνεται σε αυτούς που αποζητούν το καλύτερο, το γρηγορότερο, το πιο ιδιαίτερο και το πιο ποιοτικό της αγοράς, το οποίκο επιπλέον προσφέρει στον τομέα της βιωσιμότητας με την αθόρυβη "ηλεκτρική" λειτουργία της

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας: Ηλεκτρικός Z-Force 75-10X, Ισχύς:100 ίπποι στις 3,650 σ.α.λ., Ροπή: 225 Νm στις σχεδόν 0 σ.α.λ., Κατανάλωση: από 1.6 kW/100 χλμ.

Πλαίσιο: περιμετρικό ατσάλινο τύπου trellis, Ανάρτηση μπροστά: ανεστραμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Showa διαμέτρου 47 χλστ, Ανάρτηση πίσω: μονό αμορτισέρ Showa με ρύθμιση προφόρτισης, Φρένα μπροστά: 2 δίσκοι διαμέτρου 320 χλστ, με ακτινικής τοποθέτησης δαγκάνα J.Juan, Φρένο πίσω: δισκόφρενο J.Juan 265 χλστ, Ελαστικό μπροστά: 120/70R-19, Ελαστικό πίσω: 170/60R-17,

Διαστάσεις: Γωνία Κάστερ 25°, Ίχνος τρέιλ 109 χιλιοστά, Ύψος σέλας: 828 χλστ, Μεταξόνιο: 1525χλστ, Βάρος: 247 κιλά, Μπαταρία: 17,3 kW/h.