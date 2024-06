H αγνή ουσία της μοτοσυκλέτας στη μεγαλύτερη συγκέντρωση για λάτρεις Ducati από όλο τον κόσμο!

Η 12η έκδοση της WDW που παρουσιάστηκε στην αίθουσα Ducati Auditorium, στο εργοστάσιο της Ιταλικής εταιρίας, περιλαμβάνει, εμπειρίες οδήγησης, παγκόσμιες πρεμιέρες προϊόντων, παρελάσεις μοτοσυκλετών, βραδινές εκδηλώσεις, συναντήσεις με αναβάτες και αξέχαστες στιγμές.

Ο αρχικός σχηματισμός εκκίνσης (grid) του Lenovo Race of Champions αποκαλύφθηκε: 15 αναβάτες της Ducati θα αγωνιστούν σε έναν Αγώνα γεμάτο αδρεναλίνη με Panigale V4. Η “La Notte dei Campioni” θα δυναμώσει το Σάββατο 27 Ιουλίου με το σόου του Lenovo Race of Champions και του Misano World Circuit έτοιμο να μετατραπεί σε υπαίθρια ντίσκο.

Η συνέντευξη Τύπου ήταν επίσης μια ευκαιρία να γνωστοποιηθεί στο κοινό η ανακάλυψη και η αποκατάσταση του θεμελίου λίθου του εργοστασίου της Ducati: θα γίνει μέρος της εμπειρίας Borgo Panigale κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati.

(Μπολόνια, Ιταλία), Η 12η έκδοση της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati, που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 28 Ιουλίου 2024 στο Misano World Circuit, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε μέσα στο Auditorium της Ducati στο Borgo Panigale. Στο συνέδριο, με συντονιστή τον Ιταλό παρουσιαστή του ραδιοφώνου Gianluca Gazzoli, συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ducati, Claudio Domenicali, μαζί με τους αναβάτες των MotoGP και WorldSBK Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Álvaro Bautista, και τον Nicolòs Pirilegra, ενώ παρώντες ήταν και οι αναβάτες μοτοκρός Alessandro Lupino και Antonio Cairoli.

«Όλοι σε ένα» είναι το μήνυμα με το οποίο ανοίγει αυτή η έκδοση του 2024 της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati. Ένα σύνθημα που συνοψίζει την πρόθεση του κατασκευαστή με έδρα τη Μπολόνια να οικοδομήσει μια μεγάλη εκδήλωση στην οποία θα συγκεντρωθεί όλη η ουσία του πάθους για τη μοτοσυκλέτα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θα είναι τρεις αξέχαστες μέρες, ικανές να συνδυάσουν αγωνιστικό DNA, εμπειρίες οδήγησης, ιστορίες ζωής, πρεμιέρες νέων προϊόντων, στιγμές διασκέδασης, παρελάσεις μοτοσυκλετών, βραδινές εκδηλώσεις, συναντήσεις με τους αναβάτες και πολλές άλλες πρωτοβουλίες.

Claudio Domenicali, Διευθύνων Σύμβουλος της Ducati:

«Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati είναι μια απαράμιλλη εμπειρία για τους λάτρεις της μοτοσυκλέτας: ένα γεγονός που πρέπει να το ζήσετε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή, μόνο για να ανακαλύψετε ότι δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτό. Η φετινή θα είναι η 12η έκδοση και από την πρώτη στιγμή δουλέψαμε με την ιδέα να προσφέρουμε στους συμμετέχοντες την καλύτερη WDW όλων των εποχών, ξεκινώντας με την La Notte dei Campioni το Σάββατο, ένα βράδυ που υπόσχεται αξέχαστες συγκινήσεις με τους αναβάτες της Ducati να δίνουν ένα μεγάλο σόου κατά τη διάρκεια του Lenovo Race of Champions και αμέσως μετά την ευκαιρία για όλους να διασκεδάσουν στην πίστα μοιραζόμενοι ένα κοινό πάθος. Ανυπομονώ να συναντηθώ ξανά με χιλιάδες θαυμαστές στο Misano Circuit για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την αγάπη για την Ducati».

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati είναι ένα υπέροχο πάρτι ικανό να προσελκύσει ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη, που φτάνουν στην Ιταλία για να γιορτάσουν το πάθος τους για τον κόσμο των δύο τροχών και για τις κόκκινες μοτοσυκλέτες του Borgo Panigale. Είναι μια εκδήλωση πραγματικά ανοιχτή σε όλους, με ένα πρόγραμμα εξατομικευμένων δραστηριοτήτων για να φιλοξενήσει ένα τεράστιο κοινό, το οποίο περιλαμβάνει άτομα όλων των εθνικοτήτων, ηλικιών, φύλων και προσωπικοτήτων.

“LA NOTTE DEI CAMPIONI” – Επίδειξη στην πίστα με τον Αγώνα των Πρωταθλητών της Lenovo και την υπαίθρια ντίσκο.

Το Σάββατο 27 Ιουλίου η εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati θα ξεκινήσει με τη “La Notte dei Campioni” (Η Νύχτα των Πρωταθλητών): μία ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία μέσα σε λίγες μόνο ώρες θα δει έναν απίστευτο ανταγωνισμό μεταξύ των αναβατών της Ducati και μια είσοδο στην πίστα όλων των συμμετεχόντων με street food στο grid και ένα βραδινό σόου με ζωντανή ψυχαγωγία και DJ-sets, που θα μετατρέψουν το Misano Circuit σε μια υπαίθρια ντίσκο.

Το αποκορύφωμα είναι αναμφίβολα ο Αγώνας με τους ήρωες της Ducati που αγωνίζονται στα κύρια πρωταθλήματα δίτροχων. Για δεύτερη συνεχόμενη έκδοση αυτός ο Αγώνας θα διεξαχθεί με το όνομα Lenovo Race of Champions, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία και την εγγύτητα της Ducati με έναν εξαιρετικό συνεργάτη όπως η Lenovo, ήδη με τίτλο και τεχνολογική συνεργασία της Ducati Lenovo Team στο MotoGP, καθώς και κύριος χορηγός της ομάδας Aruba.it Racing – Ducati στις Superbike.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα για την εκδήλωση του 2024 αυτού του μοναδικού Αγώνα, όπου η δράση θα χωριστεί σε δύο ημέρες, με Ελεύθερες Δοκιμές και Κατατακτήριες την Παρασκευή 26 Ιουλίου και τον Αγώνα προγραμματισμένο για αργά το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουλίου.

Στον ίδιο χώρο έγινε επίσης επίσημο το grid εκκίνησης για τον Αγώνα, το οποίο θα δει 15 αναβάτες της Ducati να παρατάσσονται και να αγωνίζονται με Ducati Panigale V4. Η λίστα με τα ονόματα που έχουν εγγραφεί για τον Αγώνα Lenovo Race of Champions είναι παγκόσμιας κλάσης. Είναι όλοι εκεί, με αλφαβητική σειρά: Francesco Bagnaia (Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP), Enea Bastianini, Álvaro Bautista (Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSBK), Nicolò Bulega (Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSSP), Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Andrea Iannone, Glenn Irwin, Álex Márquez, Marc Márquez (Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP), Jorge Martìn, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Michele Pirro, Michael Ruben Rinaldi.

Για να ενισχύσει αυτό το απίστευτο σόου, η Ducati δημιούργησε ένα ειδικό εισιτήριο, σχεδιασμένο για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και, γενικότερα, για όλους τους ανθρώπους που θα συρρέουν στην Ριβιέρα της Romagna το Σαββατοκύριακο 26-28 Ιουλίου. Αυτό το εισιτήριο παρέχει είσοδο στο Misano World Circuit από τις 3:00 μ.μ. του Σαββάτου μέχρι αργά το βράδυ και περιλαμβάνει το θέαμα του Αγώνα Lenovo Race of Champions (που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 5:00 μ.μ.), την ευκαιρία να συμμετάσχετε στην είσοδο στην περιοχή κάτω από το βάθρο μαζί με όλους τους άλλους θαυμαστές και πρόσβαση στο πάρτι στην πίστα, που θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να χορέψουν και να τραγουδήσουν στην ίδια άσφαλτο στην οποία λίγες ώρες νωρίτερα οι αναβάτες της Ducati θα έχουν κάνει ένα υπέροχο σόου και θα έχουν συγκεντρώσει το κοινό ανεβασμένο. Τα εισιτήρια για το “La Notte dei Campioni” θα ξεκινήσουν να πωλούνται στις πλατφόρμες VivaTicket και TicketOne από την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.

Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα έχει την υποστήριξη του Radio Deejay, που θα αναλάβει ως συνεργάτης της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati 2024. Ο Gianluca Gazzoli, αφού θα είναι κύριος παρουσιαστής, θα είναι ανάμεσα στα κύρια πρόσωπα της WDW, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του επίσημου εκφωνητή για το “La Notte dei Campioni” που θα διαχειρίζεται ζωντανές συνεντεύξεις από το βάθρο με αναβάτες της Ducati, οι οποίοι θα εναλλάσσονται στη σύνθεση της βραδιάς με DJ-set από τους Fargetta, Marco Melandri και Rudeejay.

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΤΥ “LAND OF JOY ON THE BEACH”

Για αργά το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουλίου, μια άλλη από τις πιο πολυαναμενόμενες και αγαπημένες στιγμές για τους Ducatisti επιβεβαιώνεται στο πρόγραμμα: η παρέλαση της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati! Ξεκινώντας από έναν γύρο του Misano World Circuit, το πολύχρωμο τρενάκι των μοτοσυκλετών Ducati θα διασχίσει τους δρόμους της Romagna Riviera και θα ταξιδέψει χιλιάδες λάτρεις στην παραλία Samsara στο Riccione για το πάρτι «Land of Joy on the Beach». Η παραλία Samsara θα φιλοξενήσει το “Rustida” (τυπικό μπάρμπεκιου), ενώ θα ακολουθήσει μια βραδιά με μουσική και διασκέδαση για τον εορτασμό των 10 χρόνων Scrambler Ducati.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ DUCATI

Μια άλλη επιβεβαίωση έφτασε επίσης στη συνέντευξη Τύπου: η έκδοση του 2024 της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati, όπως έχει γίνει παράδοση της WDW, θα εμπλουτιστεί επίσης με μια αποκλειστική Ducati World Première. Ένας χώρος αφιερωμένος σε αυτό το νέο προϊόν θα δημιουργηθεί μέσα στο grid, επιτρέποντας στους λάτρεις να δουν και να αγγίξουν το νέο μοντέλο της Ducati από κοντά, ανακαλύπτοντας τα τεχνικά του χαρακτηριστικά μαζί με τους μηχανικούς που το σχεδίασαν και το ανέπτυξαν.

DESMO450 MX

Σε αυτήν την έκδοση της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati 2024, σίγουρα δεν θα μπορούσε να λείπει ένας εκθεσιακός χώρος αφιερωμένος στο νέο, ιστορικό κεφάλαιο της Ducati στο μοτοκρός. Η ομάδα Ducati Corse R&D – Factory MX θα είναι παρούσα στη μεγάλη συγκέντρωση της Ducati με τη μονάδα φιλοξενίας που περιοδεύει στο Iταλικό πρωτάθλημα Motocross Pro – Prestige MX1, προσελκύοντας μεγάλη προσοχή από τους λάτρεις των πρωτοτύπων Desmo450 MX. Ο επίσημος αναβάτης Alessandro Lupino και ο δοκιμαστής κορυφαίου επιπέδου Antonio Cairoli θα συμμετάσχουν επίσης στη συγκέντρωση τον Ιούλιο.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 916

Η έκδοση του 2024 της WDW θα είναι επίσης ένα τέλειο σκηνικό για τον εορτασμό της 30ής επετείου της Ducati 916, ενός μοντέλου που έχει σημαδέψει ανεξίτηλα την ιστορία της εταιρείας με έδρα την Μπολόνια. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί για να αποτίσουν φόρο τιμής σε αυτό το σύμβολο του στυλ και της απόδοσης: μια ειδική έκθεση των μοντέλων της οικογένειας (916, 996, 998), η πρώτη επίσημη απογραφή των ιδιοκτητών των 916/996/998 και μια συναρπαστική εορταστική δραστηριότητα στην πίστα του Misano που θα δει ως πρωταγωνιστές τόσο τον Carl Fogarty όσο και τον Troy Bayliss, δύο αναβάτες που μαζί με την Ducati έχουν γίνει αυθεντικοί θρύλοι αγώνων.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ DUCATI

Ανάμεσα στους αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές της WDW είναι προφανώς όλες οι μοτοσυκλέτες της γκάμας της Ducati. Το grid του Misano World Circuit θα χωριστεί σε θεματικές περιοχές: θα υπάρχει η περιοχή “Travel & Adventure” με τα μοντέλα Multistrada και DesertX, η περιοχή “Adrenaline & Fun” με τις οικογένειες Panigale, Streetfighter, Hypermotard, SuperSport και Monster και τέλος ένας ειδικός χώρος για την Diavel και τη “Land of Joy” Scrambler Ducati.

ΟΔΗΓΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Όχι μόνο μοτοσυκλέτες για να θαυμάσετε και να ανακαλύψετε, αλλά πάνω από όλα μοτοσυκλέτες για οδήγηση στην Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati. Τα μοντέλα της σειράς Ducati και Scrambler Ducati θα είναι διαθέσιμα για δοκιμαστικές βόλτες στην πίστα του Misano και τις τρεις ημέρες της διοργάνωσης. Θα υπάρχουν επίσης μοντέλα 35 kW που θα επιτρέψουν σε λιγότερο έμπειρους αναβάτες να απολαύσουν την περιοδεία. Οι κάτοχοι του πάσου 3 ημερών θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία πίστας στο Misano με τις Ducati μοτοσυκλέτες τους. Για τους λάτρεις της περιπέτειας, οι Adventure μοτοσυκλέτες επιβεβαιώνονται στα μοντέλα Multistrada V4 και DesertX με τους Antoine Meo και τον Charly Sinewan ως ειδικούς καλεσμένους.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Από την έκδοση του 2016, η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati έχει πιστοποιηθεί ως βιώσιμη εκδήλωση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20121 και, επίσης, για αυτήν την έκδοση του 2024, η Ducati τείνει να εμπλέκει ενθουσιώδεις, συνεργάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους σε μια αξέχαστη εμπειρία, που δημιουργείται λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική ευθύνη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ενίσχυση της επωνυμίας. Ο στόχος που θέτει η Εταιρεία είναι να μπορέσει να λάβει πιστοποίηση ως βιώσιμη εκδήλωση για τέταρτη συνεχή έκδοση.

D.O.C. – DUCATI OFFICIAL CLUBS

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati γίνεται ολοένα και πιο διεθνής, επίσης χάρη στην άμεση συμμετοχή των 356 Επίσημων Ομίλων της Ducati, ένα τέλειο παράδειγμα του να ανήκεις στην κοινότητα. Με περισσότερα από 44,000 μέλη παρόντα σε 66 χώρες σε όλο τον κόσμο, τα D.O.C. αποτελούν βασικό συστατικό της WDW, φέρνοντας κοντά ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος και βιώνουν τα συναισθήματα που μόνο μια μοτοσυκλέτα Ducati μπορεί να προκαλέσει.

Ο ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Για άλλη μια φορά η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati μπορεί να βασιστεί στην ενεργό συνεργασία των Δήμων και των Διοικήσεων όλων των εμπλεκόμενων πόλεων της Ριβιέρα. Οι πόλεις Misano Adriatico, Rimini, Riccione, Cattolica και η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου θα φιλοξενήσουν χιλιάδες Ducatisti κατά τις ημέρες της εκδήλωσης. Η WDW αποτελεί επίσης μέρος των πολλαπλών δραστηριοτήτων του APT Regione Emilia-Romagna για την προώθηση της μάρκας της Motor Valley. Ουσιαστικό ρόλο παίζει προφανώς το Misano World Circuit “Marco Simoncelli” που από την αρχή φιλοξενεί όλες τις εκδόσεις αυτής της διοργάνωσης.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πολλοί είναι οι Συνεργάτες που θα συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati. Εκτός από την προαναφερθείσα Lenovo, δύο άλλοι συνεργάτες της Ducati Corse, η Monster Energy και η WD40, θα είναι παρόντες για πρώτη φορά. Η πρώτη θα συμβάλει στη θεαματικότητα της εκδήλωσης με κάποιες ψυχαγωγικές προτάσεις, ενώ η δεύτερη θα παρουσιάσει τη δική της γκάμα προϊόντων δίνοντας σε όλους τους συμμετέχοντες ένα δείγμα. 24 μπουκάλια θα διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο: θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες ένα μεταλλικό μπουκάλι νερού που περιλαμβάνεται στο «Κιτ καλωσορίσματος», το οποίο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ως δοχείο για πόσιμο νερό που θα διανέμεται στο grid σε βιώσιμη τιμή.

Συνεργάτες προϊόντων της Ducati, όπως η Safilo, με την πλήρη γκάμα γυαλιών Carrera-Ducati, η Pittarosso, με τη συλλογή υποδημάτων και αξεσουάρ, και η Locman (Official Time Keeper), με τη σειρά ρολογιών της, δεν θα μπορούσαν να χάσουν την ευκαιρία στη WDW. Παρόντες στην Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati θα είναι επίσης ιστορικοί προμηθευτές που υποστηρίζουν την Ducati στην ανάπτυξη μοτοσυκλετών παραγωγής όπως οι Termignoni, Pirelli, Akrapovic, Shell, Bosch και STM. Καθεμία από αυτές θα φέρει περιεχόμενο και γνώσεις για την περαιτέρω συμμετοχή των Ducatisti κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Μέσα στο Tech Village θα υπάρχουν οι Brembo, Givi, Dainese, Arai, Suomy, Kyt, Ilmberger Carbon Parts, Ognibene, NGK και Spidi, οι οποίοι θα παρουσιάζουν προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Ducati. Θα υπάρχουν επίσης οι 3DBeta και Andreani, οι οποίοι θα υποστηρίζουν το Ducati Service αντίστοιχα με πάγκους και εξοπλισμό για ρυθμίσεις λειτουργίας και ρυθμίσεις ανάρτησης.

Το προσωπικό και οι αναβάτες της Ducati θα κινούνται με ευελιξία στα paddock χάρη στα ηλεκτρικά σκούτερ VMoto που κατασκευάζονται από την Platum. Τέλος, θα υπάρχει ένα περίπτερο της Grani&Partners που θα φιλοξενεί τόσο τα Ιταλικά Ταχυδρομεία όσο και το Κρατικό Νομισματοκοπείο, με την παρουσίαση ταχυδρομικών και νομισματικών προϊόντων αφιερωμένων στον κατασκευαστή με έδρα τη Μπολόνια. Μεταξύ των συνεργατών αυτής της έκδοσης του 2024 της WDW είναι επίσης οι Contadi Castaldi, Aruba.it και EICMA (Επίσημοι συνεργάτες), Summertrade (Πάροχος Τροφίμων & Ποτών), DHL (Εταίρος Logistic) Edelweiss Bike Travel και HP Motorrad (Ταξιδιωτικός συνεργάτης).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ WDW ΚΑΙ FANTA WDW

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati είναι ένα από τα πιο λαμπρά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η Ducati καταφέρνει να συνδυάζει αξίες όπως η ευχαρίστηση της συνάντησης με την πιο ψηφιακή και τεχνολογική πλευρά της σχέσης με τους λάτρεις. Αυτή είναι η περίπτωση δύο εργαλείων που είναι εύκολα προσβάσιμα από τους λάτρεις μέσω των smartphone τους: η εφαρμογή WDW (διαθέσιμη για Android και iOS) είναι μια εφαρμογή που λειτουργεί για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες της εκδήλωσης.

Η Fanta WDW, από την άλλη, είναι ένα παιχνίδι επικεντρωμένο στα αποτελέσματα του Lenovo Race of Champions, το οποίο επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για τον Αγώνα και να κερδίσουν πόντους μέσω των επιδόσεων των αγαπημένων τους αναβατών.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ DUCATI

Στο τέλος της συνέντευξης τύπου αφιερωμένη στην παρουσίαση της WDW2024, η Ducati επιφύλαξε χώρο για μια μεγάλη έκπληξη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Claudio Domenicali μάλιστα γνωστοποίησε στο κοινό που ήταν παρόν την ανακάλυψη, μετά από μακρά αναζήτηση, του θεμελίου λίθου του εργοστασίου Borgo Panigale, που τοποθετήθηκε από τους αδελφούς Adriano, Bruno και Marcello Cavalieri Ducati την 1η Ιουνίου 1935 στην ίδια περιοχή όπου σήμερα η Ducati εξακολουθεί να δημιουργεί και να παράγει τις μοτοσυκλέτες της που εκτιμώνται σε όλο τον κόσμο.

Ο θεμέλιος λίθος έχει αποκατασταθεί προσεκτικά και θα παίξει ρόλο ως γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati 2024. Μπροστά από το ίδιο ιστορικό κτίριο όπου ήταν ο θεμέλιος λίθος που τοποθετήθηκε πριν από σχεδόν 90 χρόνια, στην πραγματικότητα θα δημιουργηθεί ένας εκθεσιακός χώρος που θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού των Ducatisti στη WDW. Ο λίθος αυτός θα είναι ορατός σε όλους όσους επισκέπτονται το εργοστάσιο και το Μουσείο της Ducati τις ημέρες πριν και αμέσως μετά την εκδήλωση. Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, οι κάτοχοι εισιτηρίων WDW θα μπορούν να έχουν πρόσβαση με μειωμένη τιμή κατά τη διάρκεια της περιόδου WDW.

ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Εισιτήρια για να λάβετε μέρος στη 12η έκδοση της WDW πωλούνται στην ιστοσελίδα της Ducati.com. Διαφορετικοί τύποι εισόδου είναι διαθέσιμοι για αναβάτες (με μοτοσυκλέτες) και για Επισκέπτες (χωρίς μοτοσυκλέτες ή ως επιβάτες), για μία ημέρα ή και τις τρεις ημέρες. Και τα δύο πάσο δίνουν πρόσβαση σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της διοργάνωσης, με δυνατότητα συμμετοχής σε πολλές δραστηριότητες δωρεάν: από διαγωνισμούς έως εις βάθος συνομιλίες με μηχανικούς, σχεδιαστές και ειδικούς της Ducati, μέχρι αυτόγραφα με τους αναβάτες. Σε αυτές τις φόρμουλες εισόδου προστίθεται το νέο εισιτήριο αφιερωμένο στη «La Notte dei Campioni», το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση από τις 3.00 το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι το τέλος της βραδιάς. Για να ανακαλύψετε όλες τις επιλογές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της Ducati.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για συνοδευόμενους ανηλίκους έως 18 ετών, για όλους τους συμμετέχοντες από την Ασία, την Αφρική, την Αμερική και την Ωκεανία, καθώς και για τα άτομα με αναπηρία και τους φροντιστές τους.

Μια μειωμένη τιμή δεσμεύεται για τα D.O.C. μέλη, διαθέσιμη μόνο σε ενεργά μέλη των Επίσημων Ομίλων της Ducati για το έτος 2024. Για πληροφορίες απλά επικοινωνήστε με το επίσημο D.O.C. στην περιοχή σας ή βρείτε το πιο κοντινό σας.

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε ειδική τιμή, μεταξύ άλλων και από αντιπροσωπείες στο δίκτυο της Ducati.

Νέες εκδηλώσεις στο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες. Όλες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή WDW, στην αποκλειστικη ιστοσελίδα, στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της μάρκας και στην επίσημη σελίδα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati στο Facebook.

