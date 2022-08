Επίσημο: Ο Joan Mir στην Repsol Honda

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Ένα ακόμα κομμάτι του παζλ στο μεταγραφικό σκηνικό του MotoGP μπήκε στη θέση του καθώς ο Joan Mir συμφώνησε με την Repsol Honda για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Ισπανός πρωταθλητής του 2020, ο οποίος τραυματίστηκε στον προηγούμενο αγώνα της Αυστρίας και θα χάσει το GP του San Marino, έμεινε προς αναζήτηση ομάδας μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης της Suzuki από το MotoGP.

BREAKING: @JoanMirOfficial heading to @HRC_MotoGP in 2023! 🙌



The Spaniard will form a World Champion super team with @marcmarquez93! 💥#MotoGP | 📰https://t.co/NEoaHCbWsE