Ετοιμάζει adventure μοτοσικλέτα η Zero;

H premium εταιρεία κατασκευαστής ηλεκτρικών μοτοσικλετών Zero διαθέτει πλέον μια αρκετά ευρεία Η Zero ετοιμάζει νέο ηλεκτροκινητήρα 5T ο οποίος πιθανότατα να είναι υγρόψυκτος.γκάμα που καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι του αγοραστικού κοινού. Από τα μικρότερα FX και DS στην κατηγορία των μοτοσικλετών διπλής χρήσης μέχρι τα FXE (supermoto) και τα μεγαλύτερα SR/S και SR/F σπορ μοντέλα, η Zero έχει την απάντηση σε κάποιον ο οποίος θέλει να στραφεί στην ηλεκτροκίνηση με ποιοτικό και τεχνολογικά προηγμένο τρόπο.

Η αμερικανική φίρμα παρόλα αυτά δεν «κάθετε στα αβγά της» και συνεχίζει να σχεδιάζει τα μελλοντικά της μοντέλα. Από την Καλιφόρνια μας έρχονται μάλιστα πολύ ενδιαφέροντα νέα καθώς διέρρευσαν έγγραφα που εμφανίζουν την Zero να είναι έτοιμη να κατασκευάσει ένα νέο adventure μοντέλο. Σύμφωνα με τα έγγραφα η κατηγορία στην οποία στοχεύει η Zero είναι η FSTX, η οποία μεταφράζεται σε μοτοσικλέτες περιπέτειας και μάλιστα με το πακέτο μπαταριών 15.3 Ζ-Force. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι το μεγαλύτερο της Zero και είναι σε θέση να δώσει αυτονομία σχεδόν 260 χιλιομέτρων.

Αναρτήσεις με μεγάλες διαδρομές και ακτινωτοί τροχοί για το DSR/X

Το μοντέλο πάνω στο οποίο θα βασιστεί το adventure μοντελο της Zero θα είναι το DSR/X. Πρόκειται για μια έκδοση του DSR που παρουσίασε η Zero πίσω στο 2019 με πιο περιπετειώδη χαρακτήρα η οποία ονομάστηκε Black Forest και διέθετε πλαϊνές βαλίτσες, προστατευτικά κάγκελα, Top Case, προστατευτικές χούφτες και κάλυμμα στο εμπρός φωτιστικό σώμα. Από την άλλη, δεν αποκλείεται να δούμε ένα μεγαλύτερο μοντέλο της κατηγορίας των SR να μετατρέπεται σε adventure έχοντας μάλιστα έναν καινούριο ηλεκτροκινητήρα 5T πάνω στον οποίο δουλεύει η Zero.

Μένει να δούμε τους επόμενους μήνες τι έχει να μας δείξει η αμερικανική φίρμα η οποία ετοιμάζει όμορφα πράγματα για το 2023. Άλλωστε, η Zero ξεκίνησε να κατασκευάζει ηλεκτρικές μοτοσικλέτες για χρήση στο χώμα, άρα στο DNA της υπάρχει η περιπέτεια. Τα μοντέλα της Zero Motorcycles στην Ελλάδα μπορείτε να τα βρείτε στην Electromove.

Το βίντεο παρουσίασης του Black Forest.

