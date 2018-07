Η BMW γιορτάζει 40 χρόνια στον εξοπλισμό αναβατών

Το λανσάρισμα της K 100 το 1978 έκανε τη BMW πρωτοπόρο σε μία εντελώς νέα κατηγορία: έγινε ο πρώτος κατασκευαστής μαζικής παραγωγής στον κόσμο με δική του γκάμα εξοπλισμού αναβατών!

Από τότε και με κάθε νέα συλλογή, η BMW όχι μόνο αποτυπώνει τις τελευταίες εξελίξεις της εποχής στον εξοπλισμό των αναβατών της αλλά διαμορφώνει και νέες τάσεις. Η "40 Years Collection" ξαναφέρνει τώρα στο προσκήνιο τη δεκαετία του 1970. Ο αριθμός "78" εμφανίζεται στη "40 years Collection" με τη μορφή μιας πορτοκαλί-κόκκινης κλωστής, που διακοσμεί το υψηλών προδιαγραφών κράνος jet, το δερμάτινο μπουφάν και τα κοντά γάντια της συλλογής. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι τεχνικές φινιρίσματος είναι ότι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στην αγορά. Επειδή για πολλά χρόνια δεν υπήρχαν πρότυπα για δοκιμές και πιστοποίηση, η BMW ανέλαβε δράση και δημιούργησε το πρότυπο Concept of Advanced Rider Equipment (CARE) για την προϊοντική γκάμα της το 1999. Από τότε, το κάθε προϊόν υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους και δοκιμάζεται σύμφωνα με πέντε κριτήρια: ασφάλεια και λειτουργικότητα, καινοτομία, ποιότητα και αντοχή, βιωσιμότητα και σχεδίαση. Τα πρότυπα της BMW Motorrad υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του νόμου για πιστοποιήσεις CE και προδιαγραφές της Ε.Ε.





Ρετρό αλλά ‘state-of-the-art’

Όλα ξεκίνησαν με τα κράνη. Η BMW Motorrad έθεσε τις βάσεις για τη θρυλική της γκάμα εξοπλισμού το 1978 με το κράνος "Original BMW Protection Helmet". Επομένως, ένα πολύ ξεχωριστό κράνος είναι το απόλυτο must για την επετειακή συλλογή: το "40 Years" jet helmet συνδυάζει το retro chic στυλ με αυξημένη άνεση και σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Το κέλυφος αποτελείται από υαλονήματα και ανθρακονήματα, ενώ τα μαξιλαράκια από μικροΐνες premium ποιότητας. Το πλαίσιο και η βάση για τα προαιρετικά γυαλιά κατασκευάζονται από γνήσιο δέρμα μόσχου. Η έκδοση μαζικής παραγωγής δεν θα κυκλοφορήσει στην αγορά μέχρι το 2019, αλλά διατίθεται τώρα στο πλαίσιο της "40 Years Collection" φέροντας δυναμικές, μπλε και κόκκινες λωρίδες, την επιγραφή "since 78", ανάγλυφο λογότυπο BMW και ένα έμβλημα "BMW Helmets" σε μία αυστηρά limited edition 250 αντιτύπων. Το vintage είναι η νέα στυλιστική τάση της εποχής, κάνοντας το μπουφάν μοτοσικλέτας "40 Years" διπλά επιθυμητό: προσφέρει διαχρονικό ρετρό στυλ σε συνδυασμό με ότι πιο μοντέρνο από το χώρο της μοτοσυκλέτας.







Στην ανδρική έκδοση, η παραγωγή περιορίζεται στα 150 αντίτυπα, ενώ θα κατασκευαστούν μόνο 50 από τη γυναικεία έκδοση. Όσοι αποκτήσουν ένα από αυτά τα μοναδικά μπουφάν θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μία εμφάνιση της δεκαετίας του 1970 και παράλληλα να επωφεληθούν από την προηγμένη ποιότητα. Το BMW premium jacket "DarkNite" ήταν η βάση. Ο αναβάτης προστατεύεται από αφαιρούμενα προστατευτικά NPL στους αγκώνες και τους ώμους με επενδυμένα ένθετα, ενώ ένα προστατευτικό πλάτης μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων οποιαδήποτε στιγμή. Εξάλλου, μοντέρνα στοιχεία όπως μία ειδική θήκη για smartphone περιλαμβάνονται στο μπουφάν μοτοσικλέτας "40 Years". Διατίθεται σε χρωματικό συνδυασμό μπλε με λευκό και φέρει την επιγραφή "since 1978" στο δεξί μανίκι μαζί με το λογότυπο BMW στο στήθος.





Στην 5η γενιά της, η φόρμα Rallye κατασκευάζεται από ProtechWool, συνθετική ίνα με φινίρισμα από ανθρακονήματα που παρέχει αποτελεσματική αντοχή στην τριβή, καθώς η πίεση και η θερμοκρασία καταπονούν το ύφασμα. Τα γάντια της Συλλογής "40 Years" είναι σχεδιασμένα για τους φίλους της roadster και ρετρό κουλτούρας. Σχεδιασμένα σαν ελαφρά, καλοκαιρινά γάντια, κατασκευάζονται από φίνο δέρμα κατσίκας. Μικρές οπές ανάμεσα στα δάχτυλα παρέχουν καλό εξαερισμό, ενώ αφρός απορρόφησης κραδασμών και διπλές δερμάτινες επιστρώσεις παρέχουν την απαιτούμενη προστασία. Το χρώμα πάνω και πίσω από το χέρι σε μπλε, παλάμη σε ανοιχτό πράσινο και η επιγραφή "78" στον αντίχειρα, δένουν άριστα με το μπουφάν "40 Years". Τα γάντια κυκλοφορούν σε περιορισμένη έκδοση παραγωγής 250 αντιτύπων.





Υψηλής ποιότητας ρετρό αποσκευές

Η όποια επένδυση σε δέρμα το 1978 –σε παπούτσια, μπουφάν, σέλες ή βαλίτσες– έκανε πάταγο. Η BMW απηχεί αυτή την τάση του παρελθόντος με μία κομψή, ταξιδιωτική τσάντα. Εντυπωσιακή, σε πορτοκαλί και κόκκινο, διατίθεται σε limited edition 200 αντιτύπων. Το αποκλειστικό αξεσουάρ για την εκδρομή του Σαββατοκύριακου κατασκευάζεται από φυσικό δέρμα με διακοσμητικές πινελιές. Στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι οι δερμάτινες λαβές και ένας ιμάντας ώμου, μία εξωτερική τσέπη και καρφιά στη βάση. Με δερμάτινη θήκη ασορτί με την τσάντα ταξιδιού, T-shirts που ταιριάζουν με το μπουφάν μοτοσικλέτας "40 Years", μεταξωτό φουλάρι ή αφίσα "since 78", η "40 Years Collection" της BMW Motorrad προσφέρει μία σύγχρονη ανασκόπηση στην ιστορία της BMW Motorrad. Η γκάμα εξοπλισμού αναβατών της BMW Motorrad αποτελείται αυτή τη στιγμή από έξι κράνη, οκτώ υφασμάτινες φόρμες, πέντε δερμάτινες φόρμες, 12 υφασμάτινα και δερμάτινα μπουφάν, επτά παντελόνια/jeans, 11 ζευγάρια μπότες, 2 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια, 12 ζευγάρια γάντια και μία πλούσια γκάμα λειτουργικής και προστατευτικής ένδυσης, οκτώ ειδικές τσάντες και σακίδια, κατάλληλα προϊόντα φροντίδας και πολυάριθμα στιλάτα αξεσουάρ. Η "40 Years Collection" θα διατίθεται από τον Αύγουστο του 2018 σε Ευρώπη και Ιαπωνία.

