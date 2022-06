MotoGP Καταλονία: Χωρίς αντίπαλο ο Quartararo πήρε τη νίκη, αδιανόητο λάθος του Espargaro

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Ο Fabio Quartararo ήταν ο μεγάλος νικητής του MotoGP της Βαρκελώνης, έπειτα από έναν επεισοδιακό Αδιανόητο λάθος του Aleix Espargaro του στέρησε τη δεύτερη θέση.αγώνα. Ο Γάλλος της Yamaha δεν είχε αντίπαλο στη διάρκεια του αγώνα και με έναν καταιγιστικό ρυθμό, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο γύρο, έφτασε στην 2η φετινή του νίκη. Στη βαθμολογία ο πρωταθλητής του 2021 αύξησε τη διαφορά του στην κορυφή στους 22 βαθμούς από τον δεύτερο Aleix Espargaro.

Το βάθρο των νικητών στη Βαρκελώνη συμπλήρωσαν οι αναβάτες της Pramac Ducati, Jorge Martin και Johann Zarco. Τόσο ο Ισπανός όσο και ο Γάλλος ήταν σταθερά γρήγοροι σε όλο τον αγώνα και εκμεταλλευόμενοι το λάθος του Espargaro στο τέλος του αγώνα, τερμάτισαν στο βάθρο. Ο πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν αδιαμφισβήτητα ο Aleix Espargaro με την Aprilia. Ο Ισπανός φάνηκε πως θα έπαιρνε άνετα τη δεύτερη θέση έπειτα από μάχη με τους αναβάτες της Pramac, ωστόσο μόλις πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ξεκινώντας τον τελευταίο γύρο, πίστεψε ότι τερμάτισε.

