Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro: H KTM στο βάθρο όλων των κατηγοριών!

Ο πέμπτος αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Enduro έγινε στο Άργος της Πελοποννήσου και η ομάδα της KTM SEE Michelin Motomarket Motorex διέπρεψε με την απόδοσή της.

Η απαιτητική διαδρομή δυσκόλεψε όλους τους αναβάτες, όμως τα μέλη της επίσημης ομάδας της KTM απέδειξαν για μια ακόμη φορά πως μπορούν να ανταπεξέλθουν των δυσκολιών και να κατακτήσουν πρωτιές και θέσεις στο βάθρο. Στη γενική κατάταξη οι Δημήτρης Βαρσάμης (KTM 250 EXC-F Six Days) και Αλέξης Ζώρας (ΚTM 350 EXC-F Six Says) κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, βάφοντας το βάθρο πορτοκαλί. Στην ένατη και δέκατη θέση τερμάτισαν οι Γιώργος Θεοδωρίδης (KTM 500 EXC-F), που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση ξεπερνώντας τον τραυματισμό του και Γιάννης Χασάπης (KTM 350 EXC-F).

Όλοι οι αναβάτες της πορτοκαλί ομάδας ήταν πρωταγωνιστές στις κατηγορίες τους, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά πως οι μοτοσυκλέτες της KTM και όλο το team που υποστηρίζει την προσπάθεια είναι κορυφαία στη χώρα μας.

Ο μοναδικός εκπρόσωπος της ομάδας στην κατηγορία E1, Δημήτρης Βαρσάμης, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με το άψογα προετοιμασμένο KTM 250 EXC-F Six Days. Στην Ε2 o Αλέξης Ζώρας πήρε ακόμα μία νίκη και ηγείται της βαθμολογίας, με πολύτιμο βοηθό το κορυφαίο KTM 350 EXC-F Six Days. Στην τρίτη θέση της ίδιας κατηγορίας βρέθηκε ο Γιάννης Χασάπης με KTM 350 EXC-F. Στην E3 ο Γιώργος Θεοδωρίδης επέστρεψε δριμύτερος στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και, μετά την απουσία στα Μέγαρα, οδήγησε τo KTM 500 EXC-F μέχρι την τρίτη θέση του βάθρου. Στην κατηγορία ES ο Μιχάλης Μιμίκος με το δίχρονο KTM 300 EXC TPI ήταν δεύτερος, ενώ και οι υπόλοιπες θέσεις του βάθρου ήταν “πορτοκαλί”, με το Θανάση Γκαγκανάτσιο (KTM 350 EXC-F) να τερματίζει πρώτος και τον Πολύκαρπο Νικολάου (KTM 300 EXC TPI) τρίτος.

O team manager της ομάδας Στάθης Κοσμίδης δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα: “Είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα και θέσεις στο βάθρο σε όλες τις κατηγορίες. Οι μοτοσυκλέτες μας ήταν άριστα προετοιμασμένες και δούλεψαν άψογα. Έτσι οι αναβάτες επικεντρώθηκαν στον αγώνα. Χαίρομαι που όλο και περισσότεροι αναβάτες με μοτοσυκλέτες ΚΤΜ και Husqvarna μας εμπιστεύονται και έρχονται στις τέντες της ομάδας για να τους παρέχουμε υποστήριξη. Είμαστε Ready to Race τόσο για τον πρωταθλητή μας Αλέξη Ζώρα, όσο και για όσους ζητούν τη βοήθειά μας. Υπήρξαν οργανωτικά προβλήματα, όμως σέβομαι απεριόριστα την αγάπη, τα έξοδα και τον κόπο των μελών των λεσχών που διοργανώνουν έναν αγώνα και δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτά”.

Έχοντας πραγματοποιήσει με επιτυχία τους πέντε από τους οκτώ φετινούς αγώνες, η KTM SEE Michelin Motomarket Motorex εύχεται καλό καλοκαίρι και ανανεώνει το αγωνιστικό της ραντεβού για τις 22 Σεπτεμβρίου στη Σπάρτη.

ΣΣ. Οι αναφορές που γίνονται στους αγώνες του πρωταθλήματος ΜΧ και Enduro βασίζονται σε δελτία τύπου των εταιριών που συμμετέχουν, καθόσον η Ομοσπονδία (ΑΜΟΤΟΕ) συνεχίζει να αδιαφορεί για την ενημέρωση του ειδικού τύπου και ευρύτερα του κοινού