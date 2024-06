του Δημήτρη Διατσίδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ήταν γνωστό στο #motogpworldpaddock ότι η Yamaha έψαχνε απεγνωσμένα μια δορυφορική ομάδα, ώστε να έχει τέσσερις μοτοσυκλέτες και τη δυνατότητα να εξελίσσει ευκολότερα και πληρέστερα τη μοτοσυκλέτα της για το MotoGP. Στο παρελθόν η Yamaha δεν έδινε ποτέ στη δορυφορική της ομάδα την Μ1 εργοστασιακών προδιαγραφών, αλλά τη μοτοσυκλέτα της προηγούμενης χρονιάς και μάλιστα με την άρνησή της να δεσμευτεί για δύο χρόνια συνεργασίας με τη δορυφορική της RNF, την έχασε, με την ομάδα να πηγαίνει στην Aprilia που και εκείνη έψαχνε απεγνωσμένα για δεύτερη ομάδα. Η Yamaha πλήρωσε για δύο χρόνια το τίμημα των μόνο δύο μοτοσυκλετών και έτσι πρόσφερε “γη και ύδωρ” στον Paolo Campinoti, ιδιοκτήτη της Pramac ώστε να πετύχει τελικά την πολυπόθητη συμφωνία και ο Campinoti σίγουρα δυσκολεύτηκε στο να αφήσει την πολυετή και εξαιρετικά πετυχημένη συνεργασία με την Ducati, για τα μάτια μιας Γιαπωνέζας…

Η σχετική ανακοίνωση της Yamaha αναφέρει:

Η Yamaha Motor Co., Ltd. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η Prima Pramac Racing θα είναι η «δεύτερη εργοστασιακή Ομάδα» της Yamaha από το 2025 και μετά, ενώ θα παραμείνει μια ανεξάρτητη ομάδα.

Το πολυετές πρόγραμμα προβλέπει μια στενή συνεργασία μεταξύ των δύο μερών, η οποία περιλαμβάνει τη Yamaha που παρέχει τις ίδιες μοτοσυκλέτες εργοστασιακών προδιαγραφών YZR-M1, αναβάτες με απευθείας συμβάσεις από τη Yamaha και την ομάδα των μηχανικών του MotoGP με συμβόλαιο με τη Yamaha που θα συνεργάζονται με τους μηχανικούς της ομάδας Prima Pramac Racing.

Η Yamaha Motor Co., Ltd. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πολυετή συμφωνία της με την Prima Pramac Racing, η οποία θα δει δύο επιπλέον Εργοστασιακές Yamaha YZR-M1 να παρατάσσονται στο grid του MotoGP από το 2025 και μετά.

Η νέα δεύτερη Εργοστασιακή Ομάδα Yamaha θα παραμείνει ανεξάρτητη και θα διατηρήσει τη βάση της στην πόλη Rugby (Ηνωμένο Βασίλειο).

Οι αναβάτες για την Prima Pramac Racing 2025 θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.

Διπλασιάζοντας την τρέχουσα παρουσία της Yamaha στο grid του MotoGP™ το επόμενο έτος, η Yamaha στοχεύει να κάνει μια ισχυρή δήλωση για τις προθέσεις της να επιστρέψουν στις νίκες στο εγγύς μέλλον.



LIN JARVIS

Διευθύνων Σύμβουλος, Yamaha Motor Racing

«Είναι μια περίοδος για τη Yamaha που ασχολείται με πολλά πράγματα, τόσο στην πίστα όσο και στα παρασκήνια. Η Yamaha Motor Co., Ltd. (YMC) και η Yamaha Motor Racing (YMR) δεν κρύβουν ότι καταβάλλουν όλη τους την προσπάθεια για την ανάπτυξη μοτοσυκλετών. Τώρα μπαίνουμε στην επόμενη φάση – αυτή που περιμέναμε πολύ καιρό: την άφιξη μιας δεύτερης ομάδας της Yamaha. Η νέα συνεργασία με την Prima Pramac Racing θα έχει διαφορετική μορφή από αυτήν που χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν. Αντί για μια δορυφορική ομάδα, με αυτή τη νέα συμφωνία η Yamaha έχει εμπιστευτεί την Pramac Racing και θα της παρέχουμε Εργοστασιακές μοτοσυκλέτες των ίδιων προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται από την Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Οι στόχοι είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της μοτοσυκλέτας, η οποία παραμένει η βασική προτεραιότητα της YMC και της YMR στην προσπάθειά μας να επιστρέψουμε στις νίκες, καθώς και να έχουμε τέσσερις ανταγωνιστικούς αναβάτες στο πρωτάθλημα MotoGP σε δύο ομάδες κορυφαίας κατηγορίας. Εκτός από το πρόγραμμα MotoGP, η συνεργασία μας περιλαμβάνει ένα μελλοντικό έργο στη Moto2 για την παροχή μιας πλατφόρμας για την προετοιμασία των μελλοντικών αναβατών στο MotoGP. Είναι πολύ νωρίς για να δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, καθώς θα αναπτυχθεί τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου εκτίμηση και ευχαριστίες στον Paolo Campinoti, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pramac, και τον Gino Borsoi, Team Manager της Prima Pramac Racing, για την πίστη και την εμπιστοσύνη τους στη Yamaha. Έχουμε τον μεγαλύτερο σεβασμό για την ομάδα τους και τους διαβεβαιώνουμε για την πλήρη δέσμευσή μας να κάνουμε αυτή τη νέα συνεργασία εξαιρετικά επιτυχημένη για πολλά χρόνια ακόμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ