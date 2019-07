Τα νέα της πιάτσας, 205...

Του Βασίλη Σαρημπαλίδη





Φίλες και φίλοι καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μας... τρόμαξε πριν από λίγες ημέρες ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ στην Αθήνα αλλά όπως φάνηκε δεν υπήρξαν απρόοπτα παρά μόνο ελάχιστες μικρές ζημιές που διορθώνονται.

Γιατί και όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε, τα υλικά αγαθά φτιάχνονται, εμείς δεν φτιαχνόμαστε!

Ώρα για διακοπές

Το καλοκαίρι τώρα βρίσκεται στο πικ του. Πολλοί κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους αδείας, άλλοι πάλι Άντε να γεμίσουμε σιγά - σιγά τις μπαταρίες μας! ετοιμάζονται να φύγουν τις επόμενες ημέρες - εβδομάδες.

Το σίγουρο είναι πως όλοι θέλουν να γεμίσουν τις μπαταρίες τους και να επιστρέψουν δυνατά τον Σεπτέμβρη που δείχνει ότι κρύβει πολλές... εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι στην αγαπημένη σας στήλη για να είστε αυτοί που θα μαθαίνουν τα διασταυρωμένα νέα πρώτοι! Ήδη φτάσαμε στο Νο205 και συνεχίζουμε μέχρι το... 206, γιατί μετά πάμε διακοπές και επιστρέφουμε τον Σεπτέμβριο.

O Βαγγέλης Ασπρόμουγγος είναι ένας από εμάς της... πιάτσας. Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από τον καρκίνο, όμως δεν το βάζει κάτω. Αντιθέτως δίνει το παράδειγμα και στέλνει το μήνυμα σε όλους! Διαβάστε την ανάρτηση που έκανε στο cancelthe cancer:



«15 Απριλίου ξεκίνησα να κάνω μία σειρά από ακτινοβολίες στο Υγεία· ο όγκος ανάμεσα στους πνεύμονες, κάτω από το στέρνο, πίεζε τόσο πολύ που δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Για να ανέβω μία σκάλα, έπρεπε να σταματήσω να πάρω ανάσα κάθε τρία σκαλιά, παλμοί σε ηρεμία 130. Σιγά σιγά όμως, μέρα με τη μέρα, άρχισε να καλυτερεύει. Οι ακτίνες έκαναν τη διαφορά, παρόλο που μετά δεν μπορούσα να φάω τίποτα. Καμένος οισοφάγος και 63 κιλά από 71. Οι ακτινοβολίες πήγαν καλά, και μετά ήρθε μια πνευμονίτιδα εξαιτίας τους - συνηθισμένο φαινόμενο, κορτιζόνη και υπομονή. Υπομονή, επιμονή, αγάπη από πολλούς, και όλα καλά για μία ακόμη φορά, έκτη για την ακρίβεια. Ξεκίνησα πάλι να κάνω πιλάτες και λίγο ποδήλατο στο προπονητήριο, και είδα ότι είμαι καλύτερα. Έτσι, πήρα την απόφαση, αφού έχασα όλη την αγωνιστική χρονιά, να κάνω το δίαθλο της Transition Sports, με τη Δανάη Μωραίτη να με τιμάει με το Νο 1 ως αριθμό συμμετοχής και τον φίλο Χρήστο να με ακολουθεί σε όλο τον αγώνα για παν ενδεχόμενο και, φυσικά, για την παρέα! Το έτρεξα όλο όσο πιο αργά μπορούσα, για να μην επιβαρύνω το ταλαιπωρημένο σώμα μου, και ΤΕΡΜΑΤΙΣΑ! Πόση χαρά μπορεί να δώσει μια σχεδόν τελευταία θέση; Παρά πολλή! Βγείτε έξω, κάντε πράγματα, η ζωή είναι μία!

Ευχαριστώ πολύ για το support, Nikolas, , Βίλλυ και το κουκλί! Angelika Tzemou που λατρεύω, Greta Lymberopoulou αγαπημένη, και τόσοι άλλοι που βοήθησαν στον αγώνα! Να είμαστε όλοι καλά με υγεία και αγάπη, άντε και λίγη τύχη».

Την πρώτη θέση παγκοσμίως για το 2018 κατέκτησε το BMW Group Hellas στα πλαίσια της ετήσιας αξιολόγησης των αποθηκών ανταλλακτικών. Η αξιολόγηση αφορούσε σε 40 αποθήκες του BMW Group από όλο τον κόσμο και τα κριτήρια είχαν να κάνουν με τη συνέπεια στους χρόνους παραδόσεων των ανταλλακτικών, ακρίβεια στη διαχείριση αποθεμάτων, κόστος κύκλου εργασιών, και δείκτης αξιολόγησης αποθήκης από τους επίσημους εμπόρους.

Φήμες θέλουν πρώην μεγαλοστέλεχος, πολυσυζητημένο όνομα της αυτοκινητοβιομηχανίας, να αναλαμβάνει μέχρι τέλος του έτους τη θέση CEO...

Στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί, όπως όλα δείχνουν, η πανευρωπαϊκή παρουσίαση ενός πολύ δυναμικού γαλλικού Crossover. Αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της εισαγωγικής εταιρείας όταν πέσουν οι υπογραφές!

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στην Trident Cars η οποία ετοιμάζει το κατάστημα της Lamborghini στα νέα πρότυπα της μάρκας. Αναμένουμε το τελικό αποτέλεσμα που σίγουρα θα αποτελεί κόσμημα για την Αθήνα.

Το εντυπωσιακό κατάστημα της autoone επί της λεωφόρου Κηφισίας αλλάζει. Ήδη έχουν τοποθετηθεί και σημαίες που μαρτυρούν πως σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει τη δραστηριότητά της μία νέα κάθετη μονάδα Peugeot.

Στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης για τη συγχώνευση ΕΣΑ και ΕΣΣΑΜ βρίσκεται η ομάδα που έχει αναλάβει τις συζητήσεις. Η τελική απόφαση θα παρθεί στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, κατά πάσα πιθανότητα, μετά το καλοκαίρι. Φαίνεται πάντως πως κάτι διαφορετικό, προς το καλύτερο, πάει να γίνει στον κλάδο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας.

Μεγαλώνει η ομάδα της Jaguar - Land Rover στην Ελλάδα με την προσθήκη της Κυριακής Μπιθαρά. Η συγκεκριμένη αναλαμβάνει τη θέση Marketing Communications και PR Director.

Από την 1η Ιουλίου στην οικογένεια της μάρκας Peugeot προστέθηκε και η εταιρεία Besikos A.E. με μία κάθετη μονάδα που έχει έδρα στην Κηφισιά (λεωφόρος Κηφισίας 323).

Η διέλευση των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας είναι ελεύθερη από σήμερα καθώς δεν ισχύει ο Δακτύλιος (για τα μονά - ζυγά). Ωστόσο ισχύει κανονικά ο Πράσινος Δακτύλιος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Finance & Markets Voice» ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης ξεκαθάρισε πως δεν θα γίνουν αυξήσεις στα διόδια της Αττικής οδού. Μία είδηση που ανακουφίζει χιλιάδες καθημερινούς χρήστες.

Μια κάθετη μονάδα πρότυπο για Renault & Dacia ετοιμάζεται να ξεκινήσει την δραστηριότητά της από την 1η Αυγούστου στα Βόρεια Προάστια και θα έχει έδρα τη λεωφόρο Κηφισίας στο Χαλάνδρι.

Έντονες συζητήσεις γίνονται με το εξωτερικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί πανευρωπαϊκή παρουσίαση αυτοκινήτου (κατηγορίας Β) στην Ελλάδα, το οποίο θα πρωταγωνιστήσει στην ελληνική αγορά. Σύντομα θα μάθουμε λεπτομέρειες.

Ο επιχειρηματίας Θωμάς Τρομπούκης τα έχει ήδη βρει με όμιλο αυτοκινήτου για συνεργασία (και μάλιστα πολύ σύντομα) και όπως μαθαίνουμε ετοιμάζεται να προχωρήσει και σε ακόμα μία που θα αφορά μία ιστορική μάρκα!

Μετά από πολύ καιρό το δίδυμο Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σειτανίδης ξαναχτύπησαν! Αυτή τη φορά μέσα από ένα ξεχωριστό επεισόδιο του F1 Vlog που αφορούσε στο Βρετανικό GP!

Η ελληνική εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Jaguar και Land Rover κατάφερε να αποσπάσει την πρώτη θέση μεταξύ 20 εισαγωγέων της μάρκας στην Ευρώπη για το 2018! Η αξιολόγηση βασίστηκε σε τρεις βασικούς πυλώνες: τον όγκο των πωλήσεων, την ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών και την υιοθέτηση των υψηλών προδιαγραφών της Jaguar Land Rover από τους επίσημους συνεργάτες της.

Την Κυριακή 21 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το φετινό Summer Event του Skoda Club Πελοποννήσου. Guest star... ήταν το νέο Scala το οποίο οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να το δουν και επεξεργαστούν.

Και εκτός Αττικής επεκτείνεται η πλατφόρμα carhero.gr η οποία αναπτύσσει περαιτέρω το δίκτυο της, με νέες συνεργασίες και διανομείς όλων των brands. Το πλάνο είναι να προσφέρει τις υπηρεσίες σταδιακά σε όλους τους κατοίκους της Ελλάδας που θέλουν να αλλάξουν ή να αποκτήσουν για πρώτη φορά αυτοκίνητο. Πρόσφατα εντάχθηκαν στο δίκτυο συνεργατών του carhero.gr επίσημοι διανομείς από τους νομούς Κορινθίας, Ευβοίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας.

Ο θεσμός του ενιαίου πρωταθλήματος που διεξάγεται με Skoda Fabia πραγματοποιήθηκε στη Δημητσάνα. Η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν η 4η για φέτος από τις 6 συνολικά που θα γίνουν μέχρι τέλος του έτους.

To Ryker της Can am είναι ένα πολύ ξεχωριστό... τρίκυκλο που φαντάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το καταλαβαίνεις όταν το συναντήσεις μπροστά σου! το συγκεκριμένο εισάγει στην Ελλάδα η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος.

Ταξίδια

Παρουσιάσεις

Εκδηλώσεις

27-28 Αυγούστου

Skoda Kamiq στην Αλσατία

29-30 Αυγούστου

Audi Q3 Sportback στη Γερμανία

3-5 Σεπτεμβρίου

Kia X-Ceed στη Γαλλία



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ alexa.com**





Σελίδες γενικού περιεχομένου με ενότητα αυτοκινήτου (TOP 10)*

1. www.in.gr 5

2. www.lifo.gr 6

3. www.zougla.gr 7

4. www.protothema.gr 17

5. www.iefimerida.gr 20

6. www.gazzetta.gr 21

7. www.newsit.gr 24

8. www.tanea.gr 27

9. www.sport24.gr 28

10. www.sdna.gr 32

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται, Facebook, Google κ.λ.π)



Σελίδες αμιγώς με αυτοκινητιστικό περιεχόμενο*

1. www.newsauto.gr 74

2. www.gocar.gr 224

3. www.autotriti.gr 239

4. www.autogreeknews.gr 244

5. www.drive.gr 678

6. www.4troxoi.gr 664

7. www.autoblog.gr 814

*όσα βρίσκονται κάτω από τη θέση 1.000



Σελίδες με αγγελίες αυτοκινήτων

1.www.car.gr 29

2. www.ix.gr 4.079

3. www.carwall.gr 6.666

*η μέτρηση αφορά στην ημερομηνία 8/7/2019 (15:00)





Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από αυτά τα... ωραία που βλέπουμε καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους. Τελικά δεν βάζουμε μυαλό με τίποτα!