Οι τιμές του νέου Renault Austral στην Ελλάδα

Η Renault, αύριο 23 Μαρτίου θα παρουσιάσει επί ελληνικού εδάφους το Austral. To πιο εξελιγμένο μοντέλο στη γκάμα της που αποτελεί ορόσημο στην επιθετική στρατηγική της Renault στην κατηγορία C. Η σχεδίασή του είναι αθλητική, εκλεπτυσμένη και κομψή. To High-tech αυτοκίνητο εφοδιάζεται με πλούσια γκάμα υβριδικών κινητήρων με ισχύ έως 200 ίππους, με 32 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης και μοναδικές, για την κατηγορία, τεχνολογίες, όπως το σύστημα τετραδιεύθυνσης.

Πόσο κοστίζει στη χώρα μας;

Με το νέο Austral η Renault επανέρχεται δυναμικά στο παιχνίδι των δημοφιλών μεσαίων SUV και «κοιτάζει» μόνο την κορυφή. Μάλιστα εξοπλίζεται με το σύστημα 4Control Advanced που του χαρίζει κορυφαία ευελιξία στην πόλη και σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες. Το νέο μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά με τις κάτωθι τιμές:

Austral 1.2 Mild Hybrid Advanced 130: 38.450 ευρώ

Austral 1.3 Mild Hybrid Auto 160: 42.950 ευρώ

Austral 1.3 Mild Hybrid Auto Alpine 160: 44.250 ευρώ

Austral 1.2 Ε-Tech Full Hybrid 200: 49.700 ευρώ

Μάλιστα το μοντέλο συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 3ετή δωρεάν οδική βοήθεια. Τέλος, υπάρχει και προωθητική εκπτωτική ενέργεια από 1800€ - 2200€, ανάλογα την έκδοση (η προωθητική δεν περιλαμβάνεται στις τιμές που αναγράφονται παραπάνω).