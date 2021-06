Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021- Πώς θέλουν οι οραματιστές να είναι οι πόλεις του μέλλοντος 

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Μια ημέρα πριν από την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) ο Olivier François, CEO της Fiat και CMO της Stellantis και ο οραματιστής αρχιτέκτονας Stefano Boeri συναντήθηκαν στο Μιλάνο και συζήτησαν πως θα πρέπει να είναι οι πόλεις του μέλλοντος.

Ο αρχιτέκτονας Boeri, που το γραφείο του έχει αναλάβει τη δημιουργία αστικών δασών σε όλο τον κόσμο, έχει πάντα ριζοσπαστικές αλλά σωστές τοποθετήσεις.

Πριν από σχεδόν ένα χρόνο τα θέματά του αναδείχθηκαν κορυφαία. Μάλιστα είχε θετικές κριτικές από την παρουσίαση του αμιγώς ηλεκτρικού Fiat 500 και τη συνεργασία του με τον Leonardo DiCaprio. Ο γνωστός ηθοποιός συμμετείχε στην παρουσίαση του μοντέλου σε ένα περιβάλλον εμπνευσμένο από την «πράσινη» αρχιτεκτονική του Boeri.

Τώρα ο ιδρυτής του γραφείου Stefano Boeri Architetti προχωρά σε μια συνεργασία με την Stellantis και μαζί με τον Olivier François συζητούν τη δυνατότητα μιας «Νέας Αναγέννησης» για τα αστικά τοπία.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνει άμεσα μια ριζική αλλαγή. Τόσο τα αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων –όπως είναι το 500 electric- όσο και οι αρχιτεκτονικές λύσεις θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις.

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις στο θέμα της ηλεκτροκίνησης δεν είναι τόσο το υψηλό κόστος αγοράς η η διαδικασία φόρτισης. Το μεγάλο θέμα είναι η σωστή ανακύκλωση των μπαταριών. Αυτό που θέλουν να πετύχουν άμεσα είναι οι πρωτοποριακές υπηρεσίες για βιώσιμες λύσεις.

Ο κ.Olivier François, CEO της Fiat και CMO της Stellantis CMO είπε σχετικά:

«Η απόφαση δημιουργίας του νέου 500 –ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου- πάρθηκε φυσικά πριν από την πανδημία του COVID-19. Το lockdown αποτέλεσε την πιο πρόσφατη από μια σειρά προειδοποιήσεων που είχαμε λάβει. Τότε γίναμε μάρτυρες εικόνων που ήταν πραγματικά πρωτόγνωρες. Τα άγρια ζώα επέστρεψαν στις πόλεις και η φύση έδειξε ότι πάλευε για να επανακτήσει τα δικαιώματα της.

Παράλληλα πήραμε την υπενθύμιση ότι ήταν αναγκαίο να πάρουμε μέτρα για να βοηθήσουμε τον πλανήτη Γη. Έχουμε ένα ορόσημο. Το 500. Και ένα ορόσημο έχει πάντα ένα σκοπό. Το πρώτο 500 του 1957 έφερε την πρόσβαση στην αυτοκίνηση. Σήμερα έχουμε μια νέα αποστολή.

Να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη αυτοκίνηση για όλους.Να προσφέρουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα είναι το ίδιο προσιτό όσο και τα συμβατικά, κάτι στο οποίο πλησιάζουμε όσο μειώνεται το κόστος των μπαταριών. Αναπτύσσουμε τη βιώσιμη αυτοκίνηση για όλους.

Αυτή είναι η αποστολή μας. Μεταξύ του 2025 και του 2030, η γκάμα μας σταδιακά θα περάσει στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Παράλληλα, στο κοντινό μέλλον θα δούμε τη μετατροπή της θρυλικής οροφής του εργοστασίου του Lingotto στο Τορίνο να μετατρέπεται στο μεγαλύτερο κρεμαστό κήπο της Ευρώπης με περισσότερα από 28.000 φυτά. Μια σημαντική και γεμάτη νόημα αλλαγή που θα δώσει νέα πνοή στην πόλη του Τορίνο.»

Ο Stefano Boeri, αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και ιδρυτής του γραφείου Stefano Boeri Architetti, δήλωσε:

«Αν σκεφτούμε ότι οι πόλεις δεν είναι υπεύθυνες μόνο για το 70% των εκπομπών CO2, του αερίου που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και για άλλους αέριους ρύπους που αποτελούν βασικούς παράγοντες που προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα, γίνεται προφανές ότι οι πόλεις είναι τα πρώτα σημεία στα οποία πρέπει να παρέμβουμε.

Παράλληλα με την απορρόφηση του CO2, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η αύξηση της βιοποικιλότητας θα κάνουν τις πόλεις πιο ελκυστικά μέρη. Τα δέντρα μειώνουν δραστικά τη σκόνη και τα μικροσωματίδια και αποτελούν το μοναδικό τρόπο καθαρισμού σε μαζική κλίμακα του αέρα.

Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Έχουμε ήδη πολλές λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να προστατεύσουμε τις υπάρχουσες δομές πρασίνου και να δημιουργήσουμε νέες. Να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο «πρασίνων διαδρόμων», οι οποίοι θα συνδέουν το περιβάλλον με τις δομές της πόλης.»

Σ αυτό που θέλουν να δώσουν άμεσα λύσεις είναι η πιο εύκολη πρόσβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με καινοτόμες υπηρεσίες ώστε να μειωθεί το κόστος, αλλά και να αυξηθούν τα σημεία φόρτισης. Οι νέες υποδομές σίγουρα θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Τόσο ο Olivier François όσο και ο Stefano Boeri θέλουν να συμβάλουν στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Και στέλνουν το μήνυμα «TOGETHER WE CAN BE #GENERATIONRESTORATION».