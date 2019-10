Το αυτοκίνητο με το καλύτερο ηχοσύστημα

Του Λουκά Παπαλάμπρου

Θεωρείται ένα από τα κορυφαία τετράτροχα στον κόσμο, προσφέροντας σε οδηγό και επιβάτες μοναδικά επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας. Μπορεί να εξατομικευτεί σύμφωνα με γούστα του πελάτη, θέτοντας νέα δεδομένα στον όρο premium.

Η Rolls-Royce Phantom δεν είναι ένα απλό αυτοκίνητο. Απευθύνεται στους λίγους και εκλεκτούς, στοιχίζει μία περιουσία και εξοπλίζεται με τις καλύτερες επενδύσεις, τα ακριβότερα αξεσουάρ και τα πιο λαμπερά διακοσμητικά, είτε αυτά αφορούν δέρμα, είτε ξύλο, είτε διαμάντια, είτε χρυσό, είτε άλλα πολύτιμα πετράδια.

Σε αυτή τη λιμουζίνα όλα περιστρέφονται γύρω από τη μοναδικότητα. Ακόμη και το ηχοσύστημα είναι πρωτοποριακό. Οι άνθρωποι της RR έχουν δημιουργήσει ένα Bespoke Audio ισάξιο των επαγγελματικών στούντιο ηχογράφησης. Η καμπίνα έχει μονωθεί με ειδικά υλικά ώστε ο ήχος που παράγεται να είναι κρυστάλλινος.

H Phantom φέρει διπλά τζάμια υψηλής αντοχής με προστασία από την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και πυκνής απορρόφησης ηχομονωτικό υλικό περιμετρικά των θυρών και στην οροφή.

Ο ενισχυτής 18 καναλιών έχει ισχύ 1.300 watt και συνεργάζεται με 19 ηχεία κατασκευασμένα από μείγμα μαγνησίου και κεραμικού, ενώ δύο ενεργά μικρόφωνα ελέγχουν διαρκώς τον ήχο και τον προσαρμόζουν ανάλογα το τραγούδι.

Ανάλογη μελέτη έγινε για την απόδοση του μπάσου, με τους εξωτερικούς ήχους να απομονώνονται τελείως από το εσωτερικό περιβάλλον ώστε να μην επηρεάζεται καθόλου το ηχοσύστημα, ειδικά στις χαμηλές συχνότητες. Στην ουσία, το ίδιο το αυτοκίνητο λειτουργεί σαν ένα subwoofer, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η RR.

Στη ναυαρχίδα της βρετανικής φίρμας, τα πάντα είναι μελετημένα με απόλυτη ακρίβεια. Ο ήχος αγγίζει την τελειότητα όπως απεφάνθη η ομάδα των μουσικών που κλήθηκε να αξιολογήσει την απόδοση.

Μάλιστα, ο μουσικός Joseph Junior Adenuga ηχογράφησε ένα κομμάτι μέσα στην καμπίνα του μοντέλου καθώς αυτό ταξίδευε στα βουνά της Ελβετίας.

Το Bespoke Audio καλύπτει όλα τα είδη της μουσικής, από house μέχρι heavy metal, trap, techno, jazz και κλασική. Για την αναπαραγωγή του ήχου χωρίς απώλειες, οι εμπειρογνώμονες επέλεξαν μία λίστα από διάφορα κομμάτια ώστε να κάνουν τις δοκιμές, πάντα εν κινήσει.

Η λίστα αποτελείται από τα:

Wish You Were Here – Pink Floyd, Wish You Were Here [1975]

From Here to Eternity – Giorgio Moroder, From Here to Eternity [1977]

Across the Lines – Tracy Chapman, self-titled [1988]

Sad But True – Metallica, self-titled [1991]

Bembe / Abakwa – Terry Bozzio, Solo Drum Music II [1992]

Klangfarben Melodie – Terry Bozzio, Solo Drum Music II [1992]

Know Your Enemy – Rage Against the Machine, self-titled [1992]

Fistful of Steel – Rage Against the Machine, self-titled [1992]

Passion - Gat Décor (Naked Edit) [1992]

Where Did You Sleep Last Night? – Nirvana, MTV Unplugged in New York (Live) [1993]

Stimela (The Coal Train) – Hugh Masekela, Hope (Live) [1994]

Hotel California – The Eagles, Hell Freezes Over (Live) [1994]

Paranoid Android – Radiohead, OK Computer [1997]

Lyric Lickin – Del The Funky Homosapien, Future Development [1997]

Insomnia – Faithless, Insomnia [1995]

Raining in Baltimore – Counting Crows, Across a Wire: Live in New York City (Live) [1998]

Safe in New York City – AC/DC, Stiff Upper Lip [Deluxe Edition] [2000]

Scrappy – Wookie, Wookie (Deluxe Edition) [2000]

Marionette – Matthew Jonson [2004]

Intro – Nemesea, Pure: Live @ P3 (Remixed & Remastered) [2012]

Bass Solo – Nemesea, Pure: Live @ P3 (Remixed & Remastered) [2012]

Drum Solo – Nemesea, Pure: Live @ P3 (Remixed & Remastered) [2012]