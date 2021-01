Τα τσακάλια της Τετάρτης || Κώστας Βεϊνόγλου: «Ο Επίμονος Αριστοκράτης»

Του Γιάννη Πετρόχειλου

Είναι αρκετός καιρός τώρα που σκέφτομαι τον τρόπο με τον οποίο θα εντάξω τους απλούς καθημερινούς Ήρθε η ώρα να μιλήσετε εσείς...αναβάτες στον κόσμο της ενημέρωσης. Άλλωστε όλα για εκείνους γίνονται, άρα γιατί να μην έχουν λόγο και εκείνοι.

Σε αυτήν τη στήλη λοιπόν θα βρίσκουμε έναν από εσάς που οδηγείται τη μοτοσικλέτα σας καθημερινά ή εκείνους που βγαίνετε γρήγορες βόλτες στα Σαββατοκύριακα ή εσάς που γυρίζεται τον κόσμο με δίκυκλο και θα μας μιλάτε για όλα αυτά που σας έχει προσφέρει η μοτοσικλέτα, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές στη συμβίωση με τους δύο τροχούς.

Καλή αρχή!

Την αρχή θα την κάνουμε με έναν ιδιαίτερο αναβάτη ο οποίος τυχαίνει να είναι και φίλος. Το όνομά του είναι Είναι απίστευτη η ταχύτητα που έμαθε να οδηγεί σβέλτα ο Βεϊνόγλου...Κώστας Βεϊνόγλου, είναι 45 χρονών, είναι κάτοικος Κηφισιάς και εκτός από το μυαλό του λείπει και μια σπλήνα!

Η διαδρομή του στη μοτοσικλέτα δεν είναι πολύ μεγάλη καθώς οδηγεί από τα 30 του αλλά έχει αποκτήσει πολλές εμπειρίες. Φίλος της Ducati κατά κύριο λόγο και γενικά των ευρωπαϊκών μοτοσικλετών, ο Κώστας έχει περάσει από πίστες, βόλτες, ακόμα και χώμα. Τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τις τρέλες του καθώς είναι πατέρας 2 παιδιών, αλλά δεν παύει να έχει στην κατοχή του δύο μοτοσικλέτες - Μία KTM 690 enduro, ένα ΚΤΜ EXC250 και μια πανέμορφη παλιά Vespa 50cc.

Ας δούμε τι έχει να μας πει ο ίδιος:

Η καλύτερη μοτοσικλέτα που είχα ποτέ ήταν... ένα Ducati Hypermotard 1100 s. Αλήτικο σε οδήγηση - πανέμορφο σε σχεδιασμό. Δεν έκανε για τίποτα άλλο εκτός από σούζες και παντιλίκια.

Η πιο απολαυστική διαδρομή που έχω κάνει ποτέ είναι... Το Naxos Adventure Rally. Είναι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό και το έκανα με ένα KTM 690 Enduro το 2019. Σίγουρα μοναδικό, μου έμεινε χαραγμένη η εμπειρία!

Το καλύτερο συνεργείο που έχω πάει είναι... το συνεργείο του κου Νταή Θωμά. The one and only. The place to be για KTM και Ducati... και όχι μονό. Κάτι παραπάνω από μάστορας. Υποκλίνομαι. Το συνεργείο του βρίσκεται στην Αλσούπολη, Καλογρέζα.



Η μάρκα ελαστικών που προτιμώ είναι... τα Pirelli, παλιότερα τουλάχιστον, ήμουν λάτρης των Pirelli δαγκωτό. Τώρα με τα χωμάτινα δοκιμάζω, είτε Michelin, είτε Pirelli...

Η μοτοσικλέτα για μένα είναι... Way of life back then. Forum, εκδρομές, πανελλήνιες συναντήσεις με club, track days ακόμα και ένας 6ωρος αγώνας μοτοσικλέτας στην πίστα των Σερρών. Τώρα με την οικογένεια, απόδραση και καθάρισμα μυαλού... δεν μας παίρνει για κάτι άλλο!





Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει είναι... Ο 36ωρος αγώνας της Moto Guzzi με το Ducati Multistrada 1100. Σερί οδήγησης για... άπειρες ώρες και εγώ σε μια νιρβάνα να οδηγώ και να αποφεύγω εμπόδια μέσα στην νύχτα στο ΠΟΥΘΕΝΑ. Δράμα!

Το αγαπημένο μου αυτοκίνητο είναι το... παλιό μου Peugeot 306 S16. 2λιτρο-6ταχυτο….Γάλλος τεράστιος. Μέχρι που σε μια βροχή στην υπέροχη Αθήνα έγινε υποβρύχιο και βάρεσε υδραυλική συμπίεση παίρνοντας την μπιέλα αγκαλιά. Μου στοίχισε, αλλά θα το θυμάμαι για πάντα. Τώρα είμαστε στην οικογένεια της Mercedes.