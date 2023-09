Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Carlos Sainz στο προχθεσινό Gradn Prix της Ιταλίας τερμάτισε στην τρίτη θέση και πριν προλάβει να χαρεί την επιτυχία του, έπεσε θύμα ληστείας. Πιο συγκεκριμένα, και γύρω στις 20:30 εχθές, ο πιλότος της Formula 1 για λογαριασμό της Ferrari, βρισκόταν στο κέντρο του Μιλάνου όταν ληστές άρπαξαν το ρολόι του, Richard Mille, αξίας 300.000 ευρώ.

Ο ίδιος όμως δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια και μαζί με τον bodyguard του και την βοήθεια από περαστικούς, κυνήγησε τους δράστες, με την αστυνομία τελικά να επεμβαίνει και να προχωρά στη σύλληψη τους.

🇮🇹 Turns out Carlos defence mood didn’t stop after the race 🦸🏻‍♂️

Italian press reports the smooth operator got his 500k euro Richard Mille watch stolen… and chased after the thieves with Rupert’s help 🫨#CarlosSainz | #ItalianGP

pic.twitter.com/wvmrdgr1Ab

— Carlos Sainz News (@CSainzNews_) September 3, 2023