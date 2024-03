Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Στο Los Angeles η εταιρία Waymo διαθέτει υπηρεσία αυτοκινούμενων ταξί. Οι ενδιαφερόμενοι καλούν μέσω εφαρμογής το ταξί, το οποίο έρχεται στο σημείο χωρίς την παρουσία οδηγού, παραλαμβάνει τους πελάτες και τους μεταφέρει πλήρως αυτόνομα στον προορισμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Λίγο αφότου ένα από τα ρομποταξί Waymo Jaguar I-Pace άφησε έναν επιβάτη στο κέντρο του Λος Άντζελες, ο 33χρονος Vincent Maurice ανέβηκε στη θέση του οδηγού και προσπάθησε να κλέψει το αυτοκίνητο.

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες αναφέρει ότι ο Maurice προσπάθησε να βάλει το όχημα σε λειτουργία, αλλά δεν τα κατάφερε. Τότε ένας υπάλληλος της Waymo μίλησε με τον 33χρονο μέσω του online συστήματος επικοινωνίας της I-Pace και του είπε να εγκαταλείψει το όχημα. Εκείνος αρνήθηκε και μετά από λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και τον συνέλαβαν.

“Ένας μη εξουσιοδοτημένος πεζός εισήλθε σε ένα από τα οχήματά μας το βράδυ του Σαββάτου στο Λος Άντζελες, “, ανέφερε η Waymo σε δήλωση που εξέδωσε στο NBC News. “Αφού επικοινωνήσαμε με το άτομο και του δώσαμε οδηγίες να βγει από τα οχήματα, η ομάδα υποστήριξης μας, επικοινώνησε με την αστυνομία, η οποία στη συνέχεια μπόρεσε να τον συλλάβει”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το περιστατικό έρχεται σε μια εποχή που αυξάνεται η δυσαρέσκεια πολλών κατοίκων της Καλιφόρνιας για τον αριθμό των αυτόνομων οχημάτων που δοκιμάζονται στους τοπικούς δρόμους. Τον Φεβρουάριο, όχλος έβαλε φωτιά σε ένα από τα δοκιμαστικά οχήματα της Waymo, ενώ αυτό διέσχιζε την Chinatown. Τα τοπικά πυροσβεστικά συνεργεία ανταποκρίθηκαν στην πυρκαγιά, αλλά όχι πριν καταστραφεί το ηλεκτρικό crossover.

BREAKING: An autonomous Waymo vehicle is intentionally set on fire in Chinatown, according to SF Fire. Firefighters said they got reports around 10 people were involved.

Waymo said “a crowd surrounded and vandalized the vehicle, breaking the window and throwing a firework … pic.twitter.com/6QN2jTppRu

— Gia Vang (@Gia_Vang) February 11, 2024