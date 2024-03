Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μητέρα στην πολιτεία Τζόρτζια των Η.Π.Α. αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες καθώς κάμερα την κατέγραψε να οδηγεί το Ι.Χ. της με ανοικτό πορτπαγκάζ, στο οποίο είχε βάλει και τον 12χρονο γιο της.

Λίγο αφότου ένα βίντεο με το περιστατικό έγινε viral στο διαδίκτυο, η αστυνομία εντόπισε τη γυναίκα στο σπίτι της. Οι αστυνομικοί τη συνέλαβαν, αλλά έχει ήδη βγει από τη φυλακή με εγγύηση και περιμένει την ημερομηνία της δίκης της.

JUST IN: Gwinnett County Police have arrested Diana Shaffer after this video shows a child (12) sitting in the trunk while the car went down the road. Police say the mom wanted the child to help hold the object in place ⁦⁦@FOX5Atlanta⁩ pic.twitter.com/jYrD6N2akS

— Eric Perry (@Ericperrytv) February 28, 2024

