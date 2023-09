Του Περικλή Χαλάτση

Τα σενάρια για αποχώρηση του L.Hamilton από την αγωνιστική ομάδα της Mercedes έδιναν και έπαιρναν. Κάποιοι έλεγαν ότι τα παρατάει και θα ασχοληθεί επιτελικά. Κάποιοι άλλοι ότι ετοιμάζεται για μεταγραφή γιατί η Mercedes δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και βρίσκεται πίσω από την Red Bull. Μάλιστα κάποιοι ισχυρίζονταν ότι ο Βρετανός ετοιμάζεται για το μπάκετ της Ferrari.

Βέβαια η παροιμία λέει ότι δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Ωστόσο όλοι έλεγαν το τι πίστευαν αλλά κανένας δεν ρώταγε τον Toto Wolff οποίος εκτός από καλός μάνατζερ απέδειξε ότι είναι καλός πυροσβέστης αφού με δύο συμβόλαια «έσβησε» μια και καλή τη «φωτιά».

Η Mercedes ανακοίνωσε ότι οι επίσημοι πιλότοι της μέχρι και το τέλος του 2025 θα είναι οι Lewis Hamilton και George Russel.

Ο μόνος που ήξερε τι ακριβώς ήθελε ήταν ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ο οποίος εκτός των άλλων έχει άριστες σχέσεις με τον Toto Wolff. Το μεγάλο αφεντικό της αγωνιστικής ομάδας της Mercedes σε ανύποπτο χρόνο είχε πει ότι ο Hamilton είναι όχι μόνο καλός αλλά και πειθαρχημένος οδηγός.

Την ίδια ημέρα που υπέγραψε ο Hamilton υπογραφή έβαλε και ο Russel. Το συμβόλαιο και των δύο οδηγών θα λήξει στο τέλος του 2025 ενώ υπάρχει και προοπτική για επέκταση. Το δίδυμο είναι μαζί από τις αρχές του 2022.

The Team is delighted to announce that Lewis and George will continue to lead its driver line-up in 2024 and 2025. 💪 pic.twitter.com/MSdlhUrOX7

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2023