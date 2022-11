Το νέο Hyundai Santa Fe ήρθε στην Ελλάδα- Ποιες είναι οι τιμές

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το Santa Fe είναι το πρώτο μοντέλο της Hyundai στην Ευρώπη που βασίζεται στην ολοκαίνουρια πλατφόρμα τρίτης γενιάς. Εκτός από τον Premium σχεδιασμό με την υψηλή τεχνολογία σε άνεση και ασφάλεια διαθέτει υπερσύγχρονα plug-in και υβριδικά συστήματα έως 265ps με κινητήρα 1.6lt Turbo CVVD SmartStream καθώς επίσης και προηγμένη τετρακίνηση HTRAC. Το σημαντικότερο από όλα για το καινούργιο μοντέλο της Hyundai είναι ότι χρησιμοποιεί την ολοκαίνουργια πλατφόρμα τρίτης γενιάς. Και είναι το πρώτο μοντέλο της κορεάτικης αυτοκινητοβιομηχανίας που χρησιμοποιεί τη νέα πλατφόρμα.

Θα μου πείτε γιατί τονίζουμε τόσο πολύ για τη νέα πλατφόρμα. Είναι απλό. Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση, το χειρισμό, την απόδοση καυσίμου και την ασφάλεια. Και το Santa Fe είναι το πρώτο μοντέλο Hyundai στην Ευρώπη και το πρώτο SUV της Hyundai παγκοσμίως που βασίζεται σ αυτή την πλατφόρμα.

Το νέο αμάξωμα διαθέτει ένα σύστημα που ελέγχει τη ροή του αέρα. Η νέα πλατφόρμα βελτιώνει την κίνηση του αέρα μέσω του χώρου του κινητήρα και επιτρέπει τη διάχυση της θερμότητας. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η σταθερότητα στο κάτω μέρος του οχήματος. Η σταθερότητα του οχήματος ενισχύεται περαιτέρω από τη χαμηλωμένη θέση του βαρέως εξοπλισμού εντός της πλατφόρμας. Η αεροδυναμική έχει επίσης βελτιωθεί, ελαχιστοποιώντας την αντίσταση του αέρα ώστε να προσφέρει εξαιρετική απόδοση καυσίμου, ισχύ και επιδόσεις.

Ενισχυμένα συστήματα απορρόφησης ήχου σε ευαίσθητα σε κραδασμούς σημεία, συντελούν σε εξαιρετική μείωση επιπέδων θορύβου και κραδασμών ενώ βελτιώνουν την ποιότητα κύλισης. Η νέα πλατφόρμα φέρνει επίσης σημαντικές βελτιώσεις στην παθητική ασφάλεια, χάρη στις βελτιώσεις που επιτυγχάνονται μέσω της χρήσης μιας δομής πολλαπλών φορτίων, της προηγμένης μεταλλουργικής τεχνολογίας ενσφράγισης σε υψηλή θερμοκρασία (hot stamping), καθώς και της ενσωμάτωσης στρώματος χάλυβα υπέρ-υψηλής αντοχής.

Στην 20ή επέτειό της, η ναυαρχίδα των SUV της Hyundai στην Ευρώπη έχει διακριθεί για την άνεση και την ευρυχωρία της. Έχει ξεχωριστή σχεδίαση που σίγουρα δεν σε αφήνει αδιάφορο. Είναι ενα SUV σχεδιασμένο για τον οικογενειάρχη ενώ διατίθεται για πέντε, έξι η και επτά επιβάτες. Το εντυπωσιακό εκτός από την άνεση είναι η φιλοσοφία και το ευέλικτο σύστημα καθισμάτων. Έξυπνο είναι το Smart Power Tailgate με το οποίο ανοίγει αυτόματα η πίσω πόρτα.

Στην πρωτοποριακή εξαθέσια διάταξη, οι δύο επιβάτες της μεσαίας σειράς έχουν ανεξάρτητα υποβραχιόνια σε καθίσματα «captain seats» ενώ η πρόσβαση στην τρίτη σειρά καθισμάτων διατηρείται διαρκώς ελεύθερη.

Στην επταθέσια διάταξη, οι επιβαίνοντες μπορούν να σύρουν τη διαιρούμενη 60/40 και αναδιπλούμενη δεύτερη σειρά καθισμάτων ώστε να μεταφερθούν άνετα επιβάτες και αποσκευές. Η πρόσβαση στα καθίσματα της τρίτης σειράς διευκολύνεται πιέζοντας απλά ένα πλήκτρο, με το οποίο σύρεται πλήρως η 2η σειρά καθισμάτων, με ταυτόχρονη άμεση αναδίπλωση της πλάτης.

To κορυφαίο SUV της Hyundai στην Ευρώπη προσφέρει μια σειρά από premium αναβαθμίσεις και αποκλειστικά Full Hybrid και Plug-in Hybrid συστήματα μετάδοσης κίνησης. Και πάνω σ αυτό αναφέρθηκε ο κ. SangYup Lee, Executive Vice President and Global Head of Hyundai Design Center:

«Εκσυγχρονίσαμε το νέο Santa Fe με premium χαρακτηριστικά και ελκυστική αισθητική που σίγουρα θα προσθέσουν αξία. Οι τολμηρές γραμμές που εκτείνονται από τη μια πλευρά στην άλλη και από εμπρός προς τα πίσω δίνουν στο Santa Fe μια στιβαρή αλλά εκλεπτυσμένη εμφάνιση που θέλουν οι πελάτες SUV. Επιπλέον, προσθέσαμε πολλά χαρακτηριστικά και λειτουργίες για να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά οικογενειακό SUV που είναι ευχάριστο να οδηγείς».

O κ. Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product της Hyundai Motor Europe είπε σχετικά:

«Με μια σειρά νέων χαρακτηριστικών, το νέο Santa Fe εξελίσσεται περαιτέρω ως ένα premium όχημα. Δείχνει για άλλη μια φορά ότι αφουγκραζόμαστε τους πελάτες μας και παρέχουμε συνεχώς ό,τι πιο πρόσφατο αφορά σε χαρακτηριστικά και κινητήρες που ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Με την παρουσίαση του νέου Santa Fe, ολόκληρη η σειρά των SUV μας είναι διαθέσιμη με ηλεκτροκίνητες εκδόσεις που περιλαμβάνουν από προηγμένες υβριδικές λύσεις έως κυψέλες καυσίμου υδρογόνου».

Η νέα εξωτερική σχεδίαση του Santa Fe συνδυάζει στιβαρή εμφάνιση και κομψότητα. Η εντυπωσιακή σχεδίαση του μπροστινού μέρους, ξεχωρίζει μέσω της χαρακτηριστικής φαρδιάς μάσκας, που αγκαλιάζει τα κύρια φωτιστικά σώματα με ένα τονισμένο τρισδιάστατο μοτίβο. Τα μοναδικά, εντυπωσιακά φώτα LED σε σχήμα Τ δημιουργούν μία αδιαμφισβήτητη οπτική ταυτότητα στον δρόμο.

Οι φαρδιές επενδύσεις στους θόλους των τροχών συνδυάζονται με αεροδυναμικές ζάντες 19’’. Στο πίσω μέρος, η νέα σχεδίαση των φώτων με οριζόντια γραφικά ενισχύει οπτικά το πλάτος του αμαξώματος, ενώ ο προφυλακτήρας αναδεικνύει ωριμότητα, αρμονία και κομψότητα.

Στις υψηλότερες εκδόσεις του, το νέο Santa Fe επενδύεται με ένα πολυτελές αισθητικό σύνολο που περιλαμβάνει την χαμηλότερη περιμετρική επένδυση και προφυλακτήρες σε πλήρες ταίριασμα με το χρώμα του αμαξώματος.

Εκτός από την όμορφη σχεδίαση εξωτερικά, το νέο Santa Fe ξεχωρίζει και στον εσωτερικό διάκοσμο. Προσφέρει πλούσια ευρυχωρία και ένα νέο επίπεδο πολυτέλειας. Κάθε επιφάνεια είναι φινιρισμένη με υλικά υψηλής ποιότητας απαλής αφής.

Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών συνοδεύει την επιβλητική οθόνη αφής AVN 10,25 ιντσών, η οποία είναι τοποθετημένη πάνω από την αιωρούμενη κεντρική κονσόλα. Τα πλήκτρα μετάδοσης κίνησης, τεχνολογίας shift-by-wire, έχουν αντικαταστήσει τον παραδοσιακό λεβιέ, ενώ ένας ειδικός επιλογέας στην κεντρική κονσόλα εναλλάσσει εύκολα μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών οδήγησης.

Τα πλήκτρα είναι κεντρικά τοποθετημένα για διαισθητική και εργονομική χρήση, εύκολα προσβάσιμα από τη θέση του οδηγού. Η ποτηροθήκη μπορεί να κλείσει όταν δε χρησιμοποιείται και η θήκη κάτω από την κονσόλα παρέχει επιπλέον χώρο αποθήκευσης.

Σε λίγες ημέρες όταν οδηγήσουμε το νέο SUV της Hyundai θα αναφερθούμε στα νέα ηλεκτροκίνητα συστήματα μετάδοσης κίνησης. Το νέο Santa Fe είναι το δεύτερο Hyundai στην Ευρώπη μετά το Hyundai Tucson, το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022 για την Ελλάδα» που διατίθεται με το νέο Full Hybrid και Plug-in Hybrid σύστημα μετάδοσης κίνησης, συνδυαζόμενο με Turbo CVVD κινητήρα 1.6 τεχνολογίας SmartStream.

Κινητήρας 1.6 λίτρων T-GDi «Smartstream».

Η υβριδική έκδοση του νέου Santa Fe, αποτελείται από το νέο κινητήρα SmartStream T-GDi (turbocharged βενζίνης άμεσου ψεκασμού) 1,6 λίτρων και έναν ηλεκτροκινητήρα 44,2 kW, που αντλεί την ισχύ του από μια μπαταρία πολυμερούς ιόντων λίθου 1,49 kWh. Διατίθεται με κίνηση στους δύο ή στους τέσσερις τροχούς με συνδυαστική ισχύ 230ps και ροπή 350 Nm, προσφέροντας χαμηλές εκπομπές ρύπων χωρίς συμβιβασμούς στην οδηγική απόλαυση.

Η plug-in υβριδική έκδοση, έρχεται με τον ίδιο κινητήρα 1,6 λίτρων T-GDi SmartStream σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα 66,9 kW που αντλεί την ισχύ του από μια μπαταρία πολυμερούς ιόντων λιθίου 13,8 kWh. Αυτή η έκδοση διατίθεται με τετρακίνηση συνδυασμένης απόδοσης 265ps και ροπή 350 Nm.

Τόσο το υβριδικό όσο και το plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι διαθέσιμα με ένα πρόσφατα εξελιγμένο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων (6AT) που προσφέρει άμεση μετάδοση και υψηλή οικονομία καυσίμου.

Ο νέος κινητήρας 1,6 λίτρων T-GDi SmartStream χρησιμοποιεί την καινοτόμο τεχνολογία Continuously Variable Valve Duration (CVVD) της Hyundai και διαθέτει επίσης ανακυκλοφορία καυσαερίων χαμηλής πίεσης (LP EGR) για περαιτέρω βελτιστοποίηση της απόδοσης καυσίμου. Το CVVD ρυθμίζει τη διάρκεια του ανοίγματος και του κλεισίματος των βαλβίδων σύμφωνα με τις συνθήκες οδήγησης, επιτυγχάνοντας καλύτερες επιδόσεις και βελτιώσεις στην απόδοση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων.

Δείτε εδω τα χρώματα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου SUV

Το Santa Fe διαθέτει την χαρακτηριστική τεχνολογία τετρακίνησης HTRAC των SUV της Hyundai. Το HTRAC είναι συνδυασμός των λέξεων «Hyundai» και «Traction» (πρόσφυση) και επιτρέπει τον ευέλικτο χειρισμό και την καλύτερη κατανομή ροπής ανάλογα με την πρόσφυση του κάθε τροχού και την ταχύτητα του οχήματος.

Το νέο Santa Fe έρχεται με έναν επιλογέα λειτουργίας εδάφους: ένα πλήκτρο ελέγχου που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα για εύκολη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών οδήγησης. Οι διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης βελτιστοποιούν την απόδοση οδήγησης και τις ρυθμίσεις HTRAC που ρυθμίζουν την οδήγηση σε συνθήκες άμμου, χιονιού και λάσπης, καθώς και τις λειτουργίες οδήγησης Eco, Sport και Comfort.

Μια πρόσθετη επιλογή, η έξυπνη λειτουργία οδήγησης, σημαίνει ότι το αυτοκίνητο θα αναγνωρίσει αυτόματα το στυλ οδήγησης και θα επιλέξει μια λειτουργία, χωρίς τη διαμεσολάβηση του οδηγού.

Περιμένετε όμως. Να το οδηγήσουμε στη λάσπη αλλά και στην άμμο. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα για τις δυνατότητες του Santa Fe.

Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους μηχανικούς που έχουν και την ευθύνη των νέων κινητήρων αλλά και συστημάτων τετρακίνησης, με το HTRAC έχουν επιτευχθεί πάρα πολλές βελτιώσεις. Σε επιφάνειες όπως χιόνι, χαλίκι και λάσπη, το σύστημα αυξάνει την πρόσφυση για βελτιωμένη απόδοση στις στροφές. Σε ολισθηρές συνθήκες, η ισχύς κατανέμεται αυτόματα και στους τέσσερις τροχούς. Στη λειτουργία Sport, το HTRAC επιτρέπει βελτιωμένη επιτάχυνση κατανέμοντας έως και 50 τοις εκατό ροπή στους πίσω τροχούς.

Στη λειτουργία Comfort, βελτιώνει τη σταθερότητα κατανέμοντας έως και 35 τοις εκατό ροπή στους πίσω τροχούς. Στη λειτουργία Eco, το σύστημα βελτιώνει την απόδοση καυσίμου χρησιμοποιώντας μόνο την κίνηση στους πρόσθιους τροχούς.

Το νέο Santa Fe είναι εξοπλισμένο με ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά ενεργητικής ασφάλειας Hyundai SmartSense και συμμορφώνεται με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Η Hyundai στην Ελλάδα ανακοίνωσε τις τιμές για όλες τις εκδόσεις.:Δείτε εδω αναλυτικά τις τιμές