Ερευνητής χρησιμοποίησε τεχνολογία αιχμής για την αναδιαμόρφωση προσώπου, για να δημιουργήσει την πρώτη εικόνα για το πώς θα ήταν ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης, σε ηλικία 23 ετών

Το πρόσωπο του Τζακ του Αντεροβγάλτη – του πιο διάσημου serial killer όλων των εποχών – αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά μετά από 135 χρόνια, από έναν συγγραφέα που μελετά την υπόθεση για 30 χρόνια και ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρήκε και το κίνητρο του διαβόητου δολοφόνου, που σκότωνε και ακρωτηρίαζε τα θύματά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Dr Ράσελ Έντουαρντς χρησιμοποίησε στοιχεία DNA από το σάλι ενός από τα θύματα για να «αποδείξει» ότι ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης ήταν στην πραγματικότητα ο Άαρον Κοσμίνσκι, ένας Εβραίος μετανάστης από την Πολωνία που ήταν ένας από τους κύριους ύποπτους κατά τις φρικτές δολοφονίες του Γουάιττσαπελ.

Ο ερευνητής χρησιμοποίησε επίσης μία νέα τελευταία τεχνολογία αναδιαμόρφωσης προσώπου για να δημιουργήσει την πρώτη, ολοκληρωμένη ασπρόμαυρη εικόνα για το πώς θα ήταν ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης την εποχή που σκόρπιζε τον τρόμο στα τέλη του 19ου αιώνα στο Λονδίνο, σε ηλικία 23 περίπου ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

WARNING – GRAPHIC IMAGES: Jack the Ripper has finally been unmasked – according to an author who has been studying the Whitechapel murders for close to 30 years https://t.co/9BEiTDZ6bw

— Cornwall Live (@CornwallLive) October 7, 2024