Να τι θα συμβεί στη Γη αν πέσει πάνω της ο μεγαλύτερος αστεροειδής του Ηλιακού Συστήματος

Το σενάριο της πτώσης αστεροειδούς στη Γη είναι ένα από τα πιο γνωστά «αποκαλυπτικά» σενάρια- και εξετάζεται σοβαρότατα από διαστημικές υπηρεσίες και κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.

Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου συμβάντος θα ήταν προφανώς καταστροφικές.

Σε κάθε περίπτωση, πάντα είναι ενδιαφέρον να βλέπει κανείς τέτοια σενάρια. Αυτό έκανε και ο Έλον Μασκ, ο ιδρυτής της διαστημικής εταιρείας SpaceX, ο οποίος έκανε πρόσφατα retweet μια ανάρτηση του λογαριασμού Wonder of Science (@wonderofscience), με βίντεο που αποδίδεται στο Discovery Channel.

Το θέμα του, όπως αναφέρεται στο εν λόγω tweet, είναι «πώς θα ήταν αν ο μεγαλύτερος αστεροειδής στο Ηλιακό Σύστημα συγκρουόταν με τη Γη».

This is what it would look like if the biggest asteroid in the Solar System collided with Earth.



Credit: Discovery Channel pic.twitter.com/Yoy9AxO2Gz