Η NASA απέστειλε τα ξημερώματα της Δευτέρας 14/10 ένα διαστημικό σκάφος προς τον δορυφόρο του πλανήτη Δία «Ευρώπη», στο πλαίσιο μιας πολύ σημαντικής διαστημικής αποστολής με το κωδικό όνομα «Europa Clipper».

Η αποστολή έχει σκοπό να ανακαλύψει σημάδια εξωγήινης ζωής, μετά την ανακάλυψη νερού στον δορυφόρο από προηγούμενη αποστολή της.

A journey of 1.8 billion miles is about to begin.

All about NASA’s #EuropaClipper mission to explore Jupiter’s intriguing moon Europa: https://t.co/KX1yfEbiNu

Launch is slated for Monday, Oct. 14. Here’s how to watch: https://t.co/x4XNEuvd7U pic.twitter.com/qkUkVq39pT

— NASA Europa Clipper (@EuropaClipper) October 13, 2024