Ξύλο μεταξύ οπαδών και συλλήψεις συνέθεσαν το σκηνικό πριν από το παιχνίδι μεταξύ Δανίας – Σερβίας για τη διοργάνωση του Euro 2024 στη Γερμανία.

Τα επεισόδια στο κέντρο του Μονάχου, μεταξύ των οπαδών των 2 ομάδων, οδήγησαν στην παρέμβαση της γερμανικής αστυνομίας που έκανε συλλήψεις προκειμένου να βάλει φρένο στα επεισόδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

25.06.2024 EURO 2024

Denmark🇩🇰 – Serbia🇷🇸, riots and arrests in the center of Munich🇩🇪 before the match https://t.co/P8gr9X1k2J pic.twitter.com/bt9Y3XfT1n

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 25, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ