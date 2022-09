Δες τον κόσμο διαφορετικά, μέσα από τον Γεράσιμο Λιγνό και την Under Armour!

Ο αθλητισμός ζωντανεύει την ψυχή και το σώμα, ενώνει τους ανθρώπους, τους κάνει μια γροθιά. Μέσα από τον αθλητισμό μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Με ιστορίες αθλητών που εμπνέουν και δίνουν κίνητρο για προσπάθεια, η Under Armour μας υπενθυμίζει πως αρκεί η προσπάθεια και όλα είναι δυνατά. Με στόχο να κάνει όλους τους αθλητές καλύτερους μέσα από το πάθος, το σχεδιασμό και την αδιάκοπη επιδίωξη για καινοτομία, η εταιρία στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια και προετοιμασία τους για τους μεγάλους αγώνες. Με moto της το «The Only Way Is Through»’, αναδεικνύει σήμερα την ιστορία ζωής του Παραολυμπιονίκη Γεράσιμου Λιγνού, η οποία επιβεβαιώνει πως στη ζωή όλα είναι δυνατά.

Γεννημένος στην Κεφαλονιά, ο Γεράσιμος μεγάλωσε και ανέπτυξε το χάρισμα του στην κολύμβηση από τα πρώτα του μόλις χρόνια. Ξεχωριστός, με φυσικό ταλέντο και ιδιαίτερες δεξιότητες, ο αθλητής και Παραολυμπιονίκης διακρίθηκε από πολύ νωρίς εντός και εκτός γηπέδων. Στα 15 του χρόνια, εμφάνισε μια ιδιαιτερότητα στην όρασή του και διαγνώστηκε με δυστροφία κωνίων του αμφιβληστροειδούς , μια σπάνια ασθένεια που επηρεάζει την όραση. Οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του και οι προβλέψεις λέγανε πως πρέπει γρήγορα να αποσυρθεί, ωστόσο ο ίδιος είχε διαφορετική άποψη. Η επιμονή και η πίστη στο στόχο μετέτρεψαν την ‘’αδυναμία του’’ σε δύναμη πολύ γρήγορα.

Σε ηλικία 21 χρονών, συμμετείχε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο όπου τερμάτισε 6ος στη γενική κατάταξη, ενώ την επόμενη χρονιά συμμετείχε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μεξικού όπου στα 200m μεικτής κολύμβησης πήρε το ασημένιο μετάλλιο και το χάλκινο στα 100m πρόσθιο και ύπτιο. Έκτοτε, έχει συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό του Δουβλίνου όπου τερμάτισε στην 4η θέση αλλά και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου το 2019 όπου τερμάτισε 8ος. Το τελευταίο διάστημα, ασχολείται δυναμικά με το Τρίαθλο μαζί με τον Γρηγόρη Σουβατζόγλου, κατακτώντας μαζί σημαντικές νίκες εντός και εκτός συνόρων.

Η ιστορία ζωής του Γεράσιμου μας θυμίζει πως μέσα από το πάθος και την επιμονή όλα είναι δυνατά. Η Under Armour βρίσκεται δίπλα στον Γεράσιμο σε αυτή του την προσπάθεια.