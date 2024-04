Ένας Youtuber έπεσε με το αλεξίπτωτό του από ύψος 30 μέτρων, με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων. Ο Άντονι Βέλλα κατέληξε στο νοσοκομείο με σπασμένα κόκαλα και με σοβαρό τραυματισμό στο λαιμό.

Την ώρα που έπεσε στο έδαφος, ουρλιάζοντας από τους πόνους, κατάφερε να καλέσει μόνος του τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου μετά τις απαραίτητες εξετάσεις διαγνώστηκε με κατάγματα σε αυχένα, πλάτη, λεκάνη και χέρι.

