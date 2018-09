Οι πρώτες Ελληνίδες στην υψηλότερη κορυφή της Ωκεανίας

Την υψηλότερη κορυφή της Ωκεανίας κατάφεραν να πατήσουν πριν λίγες μέρες, για πρώτη φορά, 2 Ελληνίδες που στόχο έχουν να κατακτήσουν τις 7 υψηλότερες κορυφές των ηπείρων του κόσμου (7 Summits challenge).H Βανέσα Αρχοντίδου (μέλος του ΑΟΣ) και η Χριστίνα Φλαμπούρη (μέλος του ΕΟΣ Αχαρνών) στο πλαίσιο της δράσης A Woman Can Be που βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) οργάνωσαν αποστολή στο όρος Carstenzs Pyramid στην Παπούα της Ινδονησίας.Το όρος Carstenzs Pyramid ή αλλιώς Punchak Jaya (Πούντσακ Τζάγια) με υψόμετρο 4.884 μέτρα, είναι η υψηλότερη κορυφή της ηπείρου της Ωκεανίας αλλά και η υψηλότερη νησιωτική κορυφή του κόσμου. Με δύσκολες καιρικές συνθήκες χαμηλής ορατότητας και έντονης βροχόπτωσης, οι 2 Ελληνίδες κατάφεραν στις 29 Αυγούστου να κατακτήσουν την 5η κορυφή του στόχου τους, του 7 Summits challenge που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ορειβατικές προκλήσεις παγκοσμίως. Η αποστολή επιστρέφει από την Παπούα στις 4 Σεπτέμβριου.Την αποστολή στην Ωκεανία στήριξαν εταιρείες που πίστεψαν και εμπνεύστηκαν από το όραμα των 2 κοριτσιών.Gold Supporter: Samsung Electronics Hellas με το Quick DriveSilver Supporters: Gerolymatos International με το Sinomarin, Herbalife International GreeceSupporters: Aktina Travel Group, Alpamayo Pro, The North FaceΜετά την Ωκεανία, σειρά θα πάρουν οι αποστολές με στόχο την κατάκτηση της κορυφής του Έβερεστ (8.848μ) στην Ασία και της κορυφής Vinson Massif (4.892μ) στην Ανταρκτική, ώστε να ολοκληρωθεί το project των 7 Summits. Από 1 Οκτωβρίου ξεκινά η οργάνωση της επόμενης αποστολής και η διαδικασία εξεύρεσης ομάδας υποστηρικτών.Η ιστορία της Βανέσας Αρχοντίδου και της Χριστίνας Φλαμπούρη είναι κάτι παραπάνω από ένας στόχος ζωής, είναι μια ιστορία που εμπνέει τις καρδιές όλων. Σε αυτή την προσπάθεια, μπορείς να γίνεις κι εσύ μέλος της ομάδας. Μάθε περισσότερα και υποστήριξε την προσπάθεια τους μέσα από την σελίδα τους: http://awomancanbe.com/contribute/