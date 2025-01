Το BestPrice.gr, η Νο1 πλατφόρμα αναζήτησης προϊόντων και σύγκρισης τιμών, κέρδισε 6 συνολικά βραβεία στα e-volution Awards 2025 , υπό τη διοργάνωση της BOUSSIAS Events. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2025 , στο InterContinental Athenaeum Athens με στόχο την ανάδειξη των κορυφαίων e-Shops, e-Businesses και e-Commerce Agencies της χρονιάς.

Τα 6 βραβεία αναγνωρίζουν τις πρωτοποριακές και καινοτόμες υπηρεσίες που παρουσίασε το BestPrice.gr την προηγούμενη χρονιά, καθώς και τις τεχνολογικά εξελιγμένες πρακτικές που υιοθετεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ειδικότερα, τα 3 Gold βραβεία αφορούν στις κατηγορίες:

– “Best Responsive / Progressive Web App” για την καινοτόμα τεχνολογία που χρησιμοποιεί το BestPrice.gr ώστε να προσαρμόζεται δυναμικά η πλατφόρμα σε κάθε κινητή συσκευή χρήστη όπως smartphone, tablet ή iPad ξεχωριστά

– “Καινοτομία Ηλεκτρονικού Επιχειρείν” για την υπηρεσία Ασφάλιση Αγορών από πιστοποιημένα καταστήματα και

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

– “Best Use of Email & Marketing Automation for an e-business” για τα Personalized emails and Product Recommendations

Το BestPrice.gr βραβεύτηκε με επιπλέον 3 Silver βραβεία για το Redesign της υπηρεσίας “Πιστοποίηση καταστημάτων”, το BestPrice AI Strategy και το BestPrice Product Page, στην κατηγορία Best Information Architecture.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διακρίσεις της πρώτης και μεγαλύτερης πλατφόρμας αναζήτησης προϊόντων και σύγκρισης τιμών, η οποία φιλοξενεί περισσότερα από 3.700 ηλεκτρονικά καταστήματα μεταξύ των οποίων και οι μεγαλύτεροι retailers στην χώρα, είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.bestprice.gr/awards

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ