Εγκιβωτισμός κρατουμένων για λόγους πρόληψης της δημόσιας υγείας

Των δικηγόρων Γιάννη Γλύκα και Χριστίνας Βαθειά

Πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού στις φυλακές και την διαχείριση τυχόν εμφάνισης της επιδημίας στους συγκεκριμένους χώρους, προωθεί η κυβέρνηση, πέραν των άλλων μέτρων που έχουν ληφθεί από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Ενεργώντας στα ίδια πλαίσια και υιοθετώντας αντίστοιχα έκτακτα μέτρα με αυτά που έχουν καθοριστεί σε άλλες αναπτυγμένες χώρες και έχουν γίνει αποδεχτά από Επιτροπές Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εισηγηθήκαμε την αποσυμφόρηση των Φυλακών στα πλαίσια πρόληψης της απειλής του κορωνοϊού, καθότι η απειλή έστω και ενός κρούσματος του μεταδοτικού ιού, θα επιφέρει αλυσιδωτά προβλήματα στον έγκλειστο χώρο, με γρήγορη μόλυνση των κρατουμένων και του προσωπικού, με τραγικές συνέπειες για τον γενικότερο πληθυσμό, επιφέροντας σοβαρό πλήγμα στη δημόσια υγεία, καθότι δεν θα είναι εφικτό να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή το σύστημα υγείας της χώρας, παραβιάζοντας το αναφαίρετο δικαίωμα στην υγεία του συνόλου των πολιτών της χώρας, όπως αναφέρει εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Υποεπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και άλλης Σκληρής, Απάνθρωπης, Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, ο Διεθνής Σύνδεσμος Σωφρονιστικών Υπηρεσιών και Φυλακών (ICPA - International Corrections and Prisons Association), ο Διεθνής ΜΚΟ για τα θέματα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στις Φυλακές PRI - Penal Reform International, το DIGNITY το Δανέζικο Ινστιτούτο κατά των Βασανιστηρίων, ο Διεθνής Σύνδεσμος Πρόληψης των Βασανιστηρίων (APT – Association for the Prevention of Torture) κ.α., προτρέπουν τις Αρχές όλων των χωρών να λάβουν άμεσα μέτρα για αποσυμφόρηση των Φυλακών με αποφυλακίσεις κρατουμένων λόγω πρόληψης της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης της παγκόσμιας πανδημίας. Μεταξύ των μέτρων που προωθούνται είναι και η αποσυμφόρηση των φυλακών, σε άμεσο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, είναι έτοιμη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, στα πρότυπα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ και προβλέπει την αποφυλάκιση κρατουμένων για «ελαφρά» αδικήματα.

Η ΠΝΠ, που συντάχθηκε με εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και διαμόρφωσης, προκειμένου να μελετηθούν όλες οι λεπτομέρειες και να πάρει την τελική έγκριση από τον πρωθυπουργό, οπότε και θα σταλεί για υπογραφή. Εφόσον πάρει τελικά την έγκριση, εκτιμάται ότι θα υπογραφεί αρχές της ερχόμενης εβδομάδας και κατά τις ίδιες πληροφορίες, με βάση όσα προβλέπονται σε αυτή, υπολογίζεται ότι θα αποφυλακιστούν περίπου 1.000 κρατούμενοι. Ωστόσο προκειμένου να παράγει λυσιτελή αποτελέσματα η επικείμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα πρέπει να ορίσει το όριο των ποινών στα 10 έτη κάθειρξης και με τη ρύθμιση αυτή θα μπορούν να αποφυλακιστούν αρκετοί κρατούμενοι χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος αποφυλάκισης επικίνδυνων κρατουμένων αφού θα πρέπει εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων.

Σε τηλεοπτικούς σταθμούς και σε ενημερωτικούς ιστότοπους προβλήθηκαν και δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες μέρες, ότι η βασική διάταξη της Νομοθετικής Πράξης θα περιλαμβάνει ποινές έως και 5 έτη φυλάκισης. Στην αδόκητη περίπτωση που ισχύσει η ανωτέρω ρύθμιση, τότε το όριο αυτό θα είναι απολύτως ανεπαρκές καθότι θα οδηγήσει σε αποφυλάκιση μόνο μερικών εκατοντάδων σε σχέση με το συνολικό αριθμό των 12.500 περίπου κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα, οπότε δεν θα εκπληρωθεί ο στόχος της αποσυμφόρησης λόγω των έκτακτων συνθηκών υγείας. Είναι εδραία η πεποίθηση μας ότι η ΠΝΠ πρέπει να ορίσει το όριο των ποινών στα 10 έτη κάθειρξης και σε καμία περίπτωση στα 8 έτη που προσανατολίζεται η Κυβέρνηση, και να υπάρξει πρόβλεψη και για πάνω από τα 10 έτη με επαναφορά της αποφυλάκισης με το καθεστώς του 1/3 έκτισης.

Με αυτές τις ρυθμίσεις και θα αποφυλακιστούν πολλοί περισσότεροι ικανοποιώντας έτσι το στόχο της ρύθμισης και δεν θα υπάρχει κίνδυνος αποφυλακίσεως επικίνδυνων κρατουμένων αφού θα εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων (ανθρωποκτονίες , ληστείες κλπ). Ο ελλοχεύων κίνδυνος ζωής αφορά και τους κρατούμενους και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Ο πρωθυπουργός και οι ηγεσίες των υπουργείων προστασίας του πολίτη και δικαιοσύνης είναι πολιτικοί με ανοιχτούς ορίζοντες και με ιδιαίτερη ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα είναι η ώρα της δράσης. Ας αγνοήσουν φοβικές φωνές αντίδρασης και αναχρονισμού και ας προχωρήσουν με γενναιότητα στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου με ισορροπία απέναντι και στην τάξη και την ασφάλεια της κοινωνίας αλλά και στο σεβασμό του αγαθού της υγείας και της ζωής χιλιάδων ανθρώπων που είναι εγκιβωτισμένοι και δεν μπορούν να αντιδράσουν και να ακουστούν συντονισμένες οι κραυγές της αγωνίας τους.