Έκκληση βοήθειας για τον 14χρονο Εφραίμ από την Κάλυμνο

Την άμεση παρέμβαση της πολιτείας, του Πρωθυπουργού κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Υγείας, κυρίου Πλεύρη, αλλά και όλων όσων μπορών να τους βοηθήσουν ζητά η οικογένεια του μικρού Εφραίμ από την Κάλυμνο.

Το παιδί γεννήθηκε με κλειστό έντερο, ενώ έχει διαγνωστεί με μωσαϊκό συνδρόμου Down. Η μετακίνηση του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Bοστώνης, κρίνεται απαραίτητη καθώς η ζωή του τίθεται εν αμφιβόλω. Ο Εφραίμ πλέον δεν μπορεί να δεχτεί τροφή , έχει συνεχείς εμετούς και κινδυνεύει από απόφραξη εντέρου και ειλεό. Όλα αυτά είναι μη αντιμετωπίσιμα στην Ελλάδα , γι’ αυτό και ο θεράπων ιατρός του, dr Carl Christian Jackson, του TUFTS UNIVERSITY, κρίνει απαραίτητη την εσπευσμένη μετάβαση του Εφραίμ στο εξωτερικό για θεραπεία γιατί πλέον κινδυνεύει άμεσα η ζωή του.

Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία αγάπης και συγκέντρωσής χρημάτων για το παιδί, από καταστήματα του νησιού μέσω κουμπαράδων. Το κόστος όμως είναι δυσβάσταχτο για την οικογένεια για την μετακίνηση του παιδιού, τα έξοδα του νοσοκομείου και την παραμονή τους στις ΗΠΑ. Εκστρατεία αγάπης έχει ξεκινήσει τα τελευταία 24ωρα ο φιλανθρωπικός οργανισμός «Παιδική Χαρά», ώστε να συγκεντρωθούν τα χρήματα που θα βοηθήσουν τον 14χρονο Εφραίμ Τσικούρη από την Κάλυμνο, να κερδίσει για μια ακόμη φορά την μάχη με την ζωή.

Τα μέλη του οργανισμού με ανακοίνωση στην σελίδα τους στο Facebook αναφέρουν:



«ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΟΝ ΕΦΡΑΙΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ! Την βοήθεια όλων μας ζητά ένας μικρός ήρωας, πραγματικός μαχητής της ζωής, ο Εφραίμ από την Κάλυμνο ! ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ Το μικρό αγόρι αν και μόλις 14 ετών δίνει για δεύτερη φορά τη δική του μάχη προκειμένου να βγει νικητής! Από τότε που γεννήθηκε παλεύει με σοβαρά προβλήματα: Πάσχει από σύνδρομο Down και προβλήματα με το στομάχι του και όλο το γαστρεντερικό σύστημα, τα οποία πλέον απειλούν την ζωή του !!! Αμέσως μετά την γέννηση του έδωσε την πρώτη του μάχη όταν υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Σε ηλικία 11 μηνών μετέβη στην Βοστόνη για αποκατάσταση καθώς δεν ήταν δυνατή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, η θεραπεία του! Εκεί ο - σχεδόν ενός έτους τότε - Εφραίμ υπεβλήθη σε δυο επεμβάσεις με επιτυχία ! Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για τον μικρό.



Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς :



ALPHA BANK



IBAN : GR9401407010701002002029468



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ



Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουμε.



PayPal



https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness



Για κατάθεση από εξωτερικό:



IBAN : GR9401407010701002002029468



BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS



BIC : CRBAGRAA



BRAND’S NAME : 701



ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki



REFERENCE : Donation by + your full name



Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς σας».

(Η δημοσίευση πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας της οικογένειας με το zougla.gr, το οποίο έχει στην διάθεσή του και όλα τα σχετικά ιατρικά έγγραφα.)