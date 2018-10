Συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ σε διεθνές συνέδριο στην Ουάσινγκτον

Από βραδινές ώρες 14 έως 17 Οκτωβρίου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, όπου θα συμμετάσχει στο “2018 Chiefs of Defence Conference to Counter-Violent Extremist Organizations”, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του των ΗΠΑ, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Joseph F. Dunford, US Marine Corps.



Στο Συνέδριο συμμετέχουν Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ από 75 κράτη από όλες τις ηπείρους, Διοικητές των Στρατηγικών Διοικήσεων ΗΠΑ, καθώς και αξιωματούχοι ΝΑΤΟ και ΕΕ.